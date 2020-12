Seuls 25 des 249 républicains du Congrès ont admis que Joe Biden avait remporté l’élection avec 222 refusant de déclarer vainqueur du tout, selon une étude menée par le Washington Post.

L’enquête a demandé à chaque membre républicain de la Chambre et du Sénat qui a remporté l’élection, s’ils soutiennent ou s’opposent aux efforts continus de Trump pour revendiquer la victoire et s’ils accepteront Biden comme président légitimement élu s’il remporte la majorité au collège électoral.

Il a également rassemblé les déclarations publiques faites par les législateurs dans les semaines qui ont suivi les élections.

Les résultats mettent en lumière le silence parmi les plus hauts gradés du parti républicain car une majorité écrasante ne confirmerait pas leur position sur le résultat des élections.

Cela survient alors que Donald Trump continue de refuser de concéder et continue de pousser des affirmations non fondées selon lesquelles l’élection lui a été « volée » par une fraude électorale généralisée, malgré ses chances de renverser l’élection de plus en plus réduites.

Plus d’un mois après le jour des élections et quatre semaines après l’appel du résultat pour Biden le 7 novembre, seuls 25 membres du Congrès du GOP reconnaîtront le démocrate en tant que président élu des États-Unis.

Cela comprend 11 sénateurs du GOP et 14 membres de la Chambre, selon l’enquête.

Sur les 14 républicains de la Chambre, six se retirent de la politique à la fin du mois.

Le premier républicain de la Chambre à déclarer Biden vainqueur a été le représentant Fred Upton qui a publié une déclaration exhortant les États-Unis à « trouver un moyen de se rassembler, de surmonter les divisions et de se concentrer sur des solutions qui aident les millions de personnes qui luttent » peu de temps après l’appel de la course. 7 novembre.

Le sénateur du Maine Susan Collins a été le premier sénateur du GOP à reconnaître sa victoire.

L’enquête a révélé que deux républicains – le représentant de l’Arizona Paul A. Gosar et le représentant de l’Alabama Mo Brooks – pensent que Trump a remporté l’élection alors que Biden conservait une avance de 7 millions de voix et une victoire de 74 collèges électoraux sur le républicain.

Gosar a déclaré au Post qu’il n’accepterait « jamais » Biden comme gagnant parce qu’il y a « trop de preuves de fraude ».

Brooks n’a pas répondu à l’enquête mais a déclaré à plusieurs reprises qu’il pensait que Trump était le gagnant, affirmant qu’il s’agissait du « pire vol électoral de l’histoire des États-Unis », a rapporté le Post.

Pendant ce temps, l’enquête a révélé que 222 républicains du Congrès stupéfiants ne déclareront ni Biden ni Trump vainqueur.

Interrogés sur les efforts continus de Trump pour revendiquer la victoire électorale, neuf républicains ont déclaré s’opposer à ses tentatives.

Le bureau du sénateur Lamar Alexander a déclaré au Post que les élections arrivaient « à une fin formelle » et a exhorté Trump à « mettre le pays en premier » en initiant une transition en douceur vers une administration Biden.

«L’élection présidentielle touche rapidement à sa fin officielle. Les recomptages sont en cours. Les tribunaux résolvent les différends. La plupart des États certifieront leurs votes d’ici le 8 décembre », a-t-il déclaré.

« Puisqu’il semble évident que Joe Biden sera le président élu, j’espère que le président Trump sera fier de ses accomplissements considérables, donnera la priorité au pays et effectuera une transition rapide et ordonnée pour aider la nouvelle administration à réussir. Lorsque vous êtes dans la vie publique, les gens se souviennent de la dernière chose que vous faites.

Seuls huit des 249 républicains ont exprimé leur soutien aux efforts en cours de Trump pour annuler les élections, tandis que 232 n’ont donné aucune position claire sur la question, a rapporté le Post.

De même, 217 législateurs du GOP n’ont donné aucune réponse claire quant à savoir s’ils accepteraient Biden comme président légitimement élu s’il remportait la majorité au collège électoral.

Brooks et Gosar ont de nouveau été les seuls républicains à exclure d’accepter Biden en tant que président, tandis que 30 législateurs se sont engagés à accepter le résultat des votes des collèges électoraux.

Alors que le refus d’une grande partie du parti d’accepter Biden en tant que président élu un mois après l’élection présente un contraste frappant avec les comportements des législateurs au cours d’une année électorale typique, l’enquête souligne également que la grande majorité se distancie de Trump et ses allégations de fraude électorale.

Vendredi, l’un des partisans les plus éminents de Trump, Kellyanne Conway, a reconnu que Joe Biden avait remporté l’élection présidentielle et a déclaré qu’elle travaillerait avec son administration si elle avait besoin d’elle.

Le bureau du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a refusé de répondre aux questions du Post et a refusé de parler de la victoire de Biden ou des contestations judiciaires de Trump à la question des journalistes mardi.

Le Post a révélé que plus de 70% des législateurs républicains n’avaient pas répondu à ses questions vendredi soir, car une grande partie du parti s’est tue face au refus de Trump de concéder et s’est abstenu de soutenir son combat électoral.

« L’avenir prendra soin de lui-même », a-t-il déclaré mardi.

Il y a eu une sorte de silence accablant de la part du parti républicain depuis les élections, beaucoup semblant ne pas vouloir reconnaître la défaite de Trump par crainte de représailles, mais également ne pas soutenir le président et ses contestations judiciaires.

La campagne Trump a intenté 46 poursuites depuis que Biden a été nommé président élu, mais aucun d’entre eux n’a progressé.

Cette semaine, le procureur général Bill Barr et son proche allié de Trump ont porté un coup dur au combat du président lorsqu’il a déclaré à l’AP que le DOJ n’avait trouvé aucune preuve de fraude électorale généralisée.

« À ce jour, nous n’avons pas vu de fraude à une échelle qui aurait pu avoir un résultat différent lors des élections », a déclaré Barr à l’AP.

Vendredi, un juge a ensuite rejeté une tentative d’annuler la victoire de Biden en Arizona, jugeant que le GOP n’avait pas réussi à prouver la fraude ou la faute dans le métro de Phoenix.

«Le président veut épuiser toutes ses voies juridiques, comme il l’a indiqué à plusieurs reprises. Son équipe le fait, et c’est son droit », a déclaré Conway au 19e.

Si vous regardez le total des votes dans le décompte du collège électoral, il semble que Joe Biden et Kamala Harris l’emporteront. Je suppose que les électeurs certifieront cela et ce sera officiel. En tant que nation, nous avancerons, car nous le faisons toujours », a-t-elle ajouté.

Mais, malgré ses chances de victoire diminuant et sa perte de soutien pour son combat de la part de son propre parti, Trump continue de faire valoir que les élections ont été « truquées ».

Mercredi, il a publié une déclaration vidéo décousue de 46 minutes dans laquelle il a répété plusieurs allégations non fondées de fraude électorale et a déclaré que le système électoral était «sous assaut et siège coordonnés».