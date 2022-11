Un sondage révèle que les électeurs ne font pas confiance à Sunak et Braverman pour s’occuper des bateaux de migrants

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Selon un nouveau sondage pour L’indépendant.

Les militants ont exhorté le Premier ministre à “appuyer sur le bouton de réinitialisation” sur ses projets d’expulsion des demandeurs d’asile vers le pays africain pour traitement, après que les recherches de Savanta ComRes ont révélé que beaucoup plus d’électeurs pensent que la crise peut être résolue par la fourniture de services sûrs et voies légales vers le Royaume-Uni.

Et le gourou des sondages, Sir John Curtice, a déclaré que l’enquête montrait l’étendue du problème électoral auquel sont confrontés les conservateurs, car le parti travailliste de Keir Starmer s’est avéré plus fiable sur ce qui était traditionnellement un point fort pour les conservateurs.

Le professeur Curtice a déclaré que les résultats – qui ont vu 37% dire qu’ils faisaient confiance aux travaillistes pour gérer le problème, contre seulement 23% pour le gouvernement conservateur – ont soulevé des questions sur la décision des conservateurs de faire des expulsions une pièce maîtresse de leur discours aux électeurs.

Seulement 20% ont déclaré faire confiance à Mme Braverman pour fournir une solution satisfaisante, contre 61% qui ne l’ont pas fait. Et la confiance en M. Sunak pour traiter le problème n’était que de 29% – 57% déclarant qu’ils ne pensaient pas qu’il pouvait – contre 34% pour Starmer.

Lorsqu’on leur a proposé une liste de solutions proposées au problème des petits bateaux, les électeurs ont estimé que les vols d’expulsion vers le Rwanda et d’autres pays étaient les moins susceptibles de fonctionner, avec seulement 37 % disant qu’ils seraient efficaces, contre 54 % qui ont dit qu’ils ne le seraient pas.

Le programme a été lancé par l’ancien ministre de l’Intérieur Priti Patel, qui a remis 120 millions de livres sterling au pays africain bien qu’aucun demandeur d’asile n’y ait été envoyé. Mme Braverman a déclaré que c’était son “rêve” de voir des avions chargés de migrants se diriger vers le Rwanda et aurait envoyé des antennes à des pays comme le Belize, le Paraguay et le Pérou au sujet d’accords similaires.

“Le problème des conservateurs est que les gens qui ont voté pour eux en 2019 ne leur font pas confiance pour pouvoir résoudre la question des personnes qui traversent en bateau”, a déclaré le professeur Curtice à The Independent. « Juste un tiers de ces électeurs – 32 % – pensent qu’ils peuvent régler le problème, contre 54 % qui ne le pensent pas.

«Se concentrer sur un problème pour lequel vous avez du mal à livrer n’est pas nécessairement une très bonne politique. Vous voulez vous concentrer sur les choses où vous pouvez livrer.

M. Sunak a promis mercredi aux députés de la Chambre des communes qu’il “s’attaquerait” au problème, qui a vu un nombre record de 40 000 migrants tenter la périlleuse traversée vers le Royaume-Uni depuis la France en canot pneumatique cette année.

Mais les organisations caritatives soutenant les réfugiés ont déclaré qu’il devrait reconsidérer son refus d’offrir des voies légales pour entrer au Royaume-Uni, car le sondage a montré que de nombreux électeurs pensent que ce serait un moyen efficace de réduire les traversées périlleuses en canot et de réduire le risque d’une répétition de novembre dernier. Tragédie de la Manche dans laquelle 27 personnes se sont noyées.

À l’heure actuelle, les demandeurs d’asile ne peuvent entrer légalement au Royaume-Uni que depuis l’Ukraine, la Syrie et l’Afghanistan, même si 49% de ceux qui arrivent par petit bateau depuis 2018 ont obtenu l’asile ou l’autorisation de rester.

Le sondage Savanta a révélé que les électeurs préféraient les options pour empêcher les traversées impliquant de bloquer physiquement les navigations, soit par la Royal Navy les repoussant en mer – ce que 52% pensaient être efficace – des patrouilles renforcées sur les plages françaises (50%) ou une action policière contre gangs de passeurs (49 %).

Suella Braverman: les hauts députés exercent une pression supplémentaire sur le ministre de l’Intérieur pour résoudre la crise des migrants

Mais 46% ont déclaré que le problème pouvait être résolu efficacement en fournissant des voies sûres et légales aux personnes pour venir au Royaume-Uni pour faire traiter leur demande d’asile, sans avoir à risquer leur vie en mer. Quelque 43 % ont déclaré que cette option ne serait pas efficace.

Mark Davies du Conseil des réfugiés a déclaré : « Ces conclusions montrent que la plupart des gens comprennent que les plans inhumains visant à traiter les personnes vulnérables en quête de sécurité comme une cargaison humaine en les envoyant au Rwanda ne seront tout simplement pas dissuasifs.

«Il est également clair qu’un grand nombre de personnes soutiennent la fourniture d’itinéraires sûrs aux personnes, afin qu’elles puissent venir au Royaume-Uni pour demander l’asile ici, sans avoir à risquer leur vie dans des voyages terrifiants et potentiellement mortels.

« Le chaos que nous avons constaté ces dernières semaines montre très clairement le besoin urgent d’une procédure d’asile équitable, ordonnée et humaine. Nous exhortons le nouveau Premier ministre à commencer à écouter le public, à appuyer sur le bouton de réinitialisation et à se concentrer sur la compassion qu’il a promise en créant un système d’asile juste et humain.

Mary Atkinson du Joint Council for the Welfare of Immigrants a déclaré : « Ce sondage montre qu’une grande partie du public peut voir à travers les mensonges dangereux et les fanfaronnades de ce gouvernement sur la politique d’asile.

« Les gens veulent des routes sûres pour les personnes cherchant refuge, pas le plan cruel et insensé du Rwanda. À chaque occasion, les gens choisissent la compassion et le bon sens plutôt que les boucs émissaires et la cruauté – ce gouvernement doit écouter.

Le professeur Curtice a déclaré que le sondage a clairement indiqué que les électeurs de tous les horizons politiques considèrent la situation des petits bateaux comme un problème grave, 64% affirmant que le gouvernement devrait la traiter comme une priorité élevée et seulement 11% estimant qu’elle devrait être faible. ordre du jour.

Mais il a déclaré: «Le problème essentiel des conservateurs est que, alors que tous les groupes d’électeurs pensent que c’est un problème, les électeurs conservateurs sont particulièrement d’avis que c’est un problème important et ils ne sont pas du tout convaincus que le gouvernement a proposé un la solution.

« Il y a clairement un scepticisme à l’égard du Rwanda dans tous les domaines, même parmi les électeurs conservateurs dont on pourrait s’attendre à ce qu’ils soutiennent l’idée.

“Une partie du problème des conservateurs est qu’à la suite de l’expérience de Liz Truss, l’électorat en général demande” Ces gars peuvent-ils diriger quoi que ce soit?

« Les conservateurs sont en retard sur la plupart des dossiers. Il y a eu un saccage de la réputation des conservateurs à tous les niveaux, et cela s’étend même à des sujets comme l’immigration où ils étaient auparavant dominants.

Le sondage est apparu alors qu’une sixième autorité locale a lancé une action en justice pour empêcher les migrants d’être hébergés dans des hôtels de leur région.

Le conseil du North Northamptonshire a déclaré qu’il avait reçu un préavis de quelques jours seulement concernant les plans d’envoi de demandeurs d’asile à Kettering, alors que le ministère de l’Intérieur s’efforçait de réduire la surpopulation au centre de traitement de Manston dans le Kent.

Le nombre de détenus à Manston, d’une capacité de 1 600 personnes, a été réduit à 1 147 mercredi matin, contre un pic de 4 000 la semaine dernière qui a obligé les détenus à dormir dans des tentes et sur des nattes au sol.

Le porte-parole travailliste Vernon Coaker a dénoncé un “échec catastrophique de la politique gouvernementale” et a appelé les ministres à “maîtriser” un système qui a vu les demandes d’asile augmenter de 305% en cinq ans alors que les délais de traitement se sont allongés.

“Si le gouvernement ne peut pas régler l’administration, il ne réglera aucun problème”, a-t-il déclaré. “Au lieu de lutter contre les incendies, le gouvernement doit se ressaisir.”