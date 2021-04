Une majorité de Britanniques sont prêts à être invités à montrer leurs passeports vaccinaux pour monter à bord des bus, faire du shopping et aller au travail comme le prix du retour à une sorte de normalité après le verrouillage du coronavirus, a suggéré un nouveau sondage.

Et, dans une découverte remarquable qui remet en question les hypothèses répandues sur le dégoût du peuple britannique pour les cartes d’identité, plus de la moitié sont prêtes à ce que la certification d’immunité reste en place après la fin de la pandémie de Covid-19.

Le même sondage pour L’indépendant a constaté que le public se méfie de la rapidité du retrait du verrouillage prévu par Boris Johnson, près d’un tiers (32%) déclarant qu’il devrait retarder la levée finale des restrictions au-delà de sa date cible du 21 juin.

Ceci comparé à seulement 18 pour cent voulant que la fin des restrictions soit avancée et 29 pour cent qui croient que le premier ministre a pris le bon moment.

Les plans du Premier ministre pour la «certification du statut Covid» ont suscité une vive opposition au parlement, avec plus de 70 députés – dont 40 rebelles conservateurs – signant une promesse de s’opposer à eux comme étant «source de division et discriminatoire» et le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer les dénonçant comme «Non britannique».

L’ancien ministre conservateur et militant des libertés civiles David Davis a averti que les passeports deviendraient une «carte d’identité de santé», risquant de graves violations de la confidentialité des informations personnelles sensibles.

Mais l’enquête menée auprès de plus de 2000 électeurs par les sondeurs Savanta ComRes a révélé que de grandes majorités pensent qu’il est acceptable de se voir demander de prouver votre statut Covid afin d’entrer dans les théâtres, les boîtes de nuit, les stades sportifs, les lieux de travail, les pubs et même les magasins.

Et 53% ont déclaré que la certification devrait rester en place sous une forme ou une autre, même après que Covid-19 a cessé d’être une menace pour la santé publique, contre seulement 33% qui ont déclaré qu’un tel système devrait être mis fin à la pandémie une fois la pandémie terminée.

Les détaillants ont averti que les passeports de vaccins ne seraient «ni appropriés ni utiles» pour contrôler l’entrée dans les magasins de grande rue qui peinent à se remettre d’une année de ventes interrompues, après que Downing Street a refusé d’exclure leur utilisation dans les magasins de vêtements.

Mais plus de la moitié des personnes interrogées (56%) ont déclaré qu’il serait acceptable de faire montrer aux acheteurs un laissez-passer avant d’entrer dans un magasin, contre moins d’un tiers (32%) qui pensaient que c’était inacceptable.

Et bien que le gouvernement ait exclu les passeports vaccinaux obligatoires pour les voyages en bus et en train, environ 58% des Britanniques estiment qu’ils sont acceptables comme condition d’utilisation des transports publics, contre 29% qui disent que cela ne serait pas acceptable.

Sur la question épineuse de savoir si les patrons devraient être autorisés à exiger une preuve de vaccination des travailleurs, environ 65% ont déclaré qu’ils étaient prêts à montrer leur statut Covid pour entrer sur leur lieu de travail, et environ un quart (24%) ont déclaré que ce ne serait pas le cas. acceptable.

Le gouvernement a déclaré qu’une certaine forme de documentation est presque certaine d’être introduite pour les vols internationaux, pour prouver que les passagers ont été vaccinés, ont subi un test négatif récent ou ont acquis une immunité grâce à une infection Covid-19 qui les a laissés avec des anticorps contre le maladie.

Et le grand public semble tout à fait prêt à accepter cela, 75% étant d’accord pour dire que l’exigence d’un passeport vaccinal pour embarquer dans un avion est acceptable, contre seulement 16% qui ont dit que ce n’était pas le cas.

L’utilisation de la certification – probablement sous la forme d’une application pour smartphone – a également été fortement soutenue pour accéder aux concerts et aux théâtres, considérés comme acceptables par 67% et inacceptables par seulement 21%, dans les discothèques (66-22) et les sports. stades (66-22).

Un rapport du gouvernement cette semaine a précisé que tout système de passeport est susceptible de s’appliquer à ces lieux, affirmant qu’il peut «potentiellement jouer un rôle» dans la gestion du risque de rassembler un grand nombre de personnes à proximité.

Plus controversé, il semble probable que les exploitants de pubs et de restaurants aient la possibilité de vérifier volontairement le statut Covid des clients à la porte, en échange d’un assouplissement des mesures de distanciation sociale à l’intérieur.

Mais il y a eu peu de signes d’opposition aux points de contrôle de ce type parmi les participants au sondage, 65% disant que les passeports vaccinaux sont acceptables et 24% inacceptables pour les restaurants, et 63% les jugeant acceptables et 24% inacceptables pour pubs et bars.

Sans surprise peut-être, les personnes âgées – qui sont connues pour être plus vulnérables aux maladies graves ou à la mort de Covid-19 – étaient plus méfiantes que les jeunes à propos de la levée des restrictions et plus désireuses d’accepter plusieurs contrôles de passeport.

Parmi les plus de 65 ans, 10% seulement pensaient que la fin du verrouillage devrait être avancée à partir du 21 juin et 38% ont déclaré qu’elle devrait être reportée à plus tard. Cela se compare à plus d’un quart (26%) des 25-34 ans souhaitant une fin plus précoce du verrouillage et à seulement 23% préférant attendre après la date cible du PM.

Les passeports de vaccins étaient très majoritairement considérés comme acceptables par les plus de 55 ans dans les pubs (72%), les restaurants (72), les avions (83), les lieux de travail (73), les théâtres et les concerts (75), les discothèques (76) et les événements sportifs (73 ).

Mais parmi les 18-34 ans, il y avait une acceptation beaucoup plus faible de leur utilisation dans les pubs (56%), les restaurants (62), les avions (68), les lieux de travail (62), les théâtres et concerts (59), les discothèques (58). et sites sportifs (62).

Chris Hopkins, directeur associé de Savanta ComRes, a déclaré: «De fortes proportions du public disent que les passeports vaccinaux sont acceptables pour accéder à tous les services et lieux que nous avons testés, et ce niveau de conformité du public avec les programmes gouvernementaux liés à la pandémie a été observé partout.

«Le public ne semble pas se révolter en masse contre les restrictions et a toujours semblé assez satisfait de la vitesse à laquelle les restrictions sont levées.

«Bien qu’il existe sans aucun doute une volonté de revenir à la normale, le public comprend que cette approche doit être sensée et est heureux que le gouvernement mette en place tous les moyens nécessaires pour assurer un retour à la normale en toute sécurité – et si cela signifie des passeports vaccinaux, le public semble plutôt sympathique. »