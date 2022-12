Sept personnes sur dix préféreraient voir des pourparlers de paix plutôt que de parier sur une victoire de Kiev sur le champ de bataille, selon l’enquête

Les Français sont majoritairement favorables à l’armement de l’Ukraine tout en promouvant une solution de paix négociée, au lieu de simplement donner des armes à Kiev jusqu’à ce qu’elle puisse vaincre la Russie, a montré un sondage d’opinion publié dimanche.

Sept Français sur dix ont déclaré à l’institut de sondage Ifop qu’ils souhaitaient que leur gouvernement et l’UE dans son ensemble poursuivent les pourparlers de paix tout en maintenant l’aide militaire à l’Ukraine. Les détails de l’enquête de décembre ont été publiés par Le Journal du Dimanche.

Seules deux options étaient proposées pour cette question particulière. Le résultat “pourparlers plus armes” a été favorisé par la majorité de tous les horizons politiques, de 57% parmi les partisans du Parti socialiste à 88% parmi ceux qui ont voté pour le commentateur politique conservateur et candidat à la présidentielle Eric Zemmour, selon le rapport. Le soutien aux pourparlers de paix était de 60 % parmi ceux qui ont soutenu le Parti de la Renaissance du président Emmanuel Macron.

Répartis par groupes sociaux, les femmes (73%), les personnes âgées de 25 à 34 ans (75%), les employés du secteur public (73%) et les habitants des zones rurales de France (72%) sont les plus susceptibles de préférer une solution diplomatique à l’inconditionnel. soutien militaire à Kiev.

Les Français perçoivent l’avenir du conflit avec la Russie avec une grande incertitude, indique le sondage. Seuls 21 % ont déclaré s’attendre à ce que la crise ukrainienne soit terminée avant 2024, tandis que près de la moitié (46 %) ont refusé de prévoir une échéance.

La part de la population préoccupée par le conflit est passée de 92 % début mars à 83 % ce mois-ci, a constaté l’Ifop.

Macron a suscité la colère à Kiev et parmi les partisans les plus virulents de l’Ukraine dans l’UE en appelant à plusieurs reprises à une fin négociée du conflit. Il a déclaré que la Russie devra recevoir des garanties de sécurité à long terme de la part des États-Unis et de ses alliés dans le cadre de toute solution.

La Russie a cité l’expansion rampante de l’OTAN en Ukraine comme l’une des principales raisons du déploiement de troupes contre son voisin. Moscou perçoit le bloc militaire dirigé par les États-Unis comme une menace existentielle. Un sondage Ifop réalisé en mars a indiqué que près d’un tiers (30%) des Français étaient d’accord avec l’argument russe.