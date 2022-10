Un sondage révèle les chances pour Johnson, en proie aux scandales, de battre le parti travailliste

L’ancien dirigeant britannique est le politicien conservateur le plus populaire, mais il ne battra toujours pas ses rivaux politiques, selon une enquête du Daily Mail

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson ferait mieux contre le Parti travailliste lors d’une élection que tout autre politicien conservateur, mais perdrait quand même, a révélé un sondage du Daily Mail.

“Boris Johnson conserve un niveau de magnétisme électoral dépassant de loin celui de n’importe lequel de ses collègues du parti – malgré les mois de scandale, d’intrigues et de luttes intestines qui ont fait tomber son poste de Premier ministre cet été”, a écrit le journal dimanche.

Son nouveau sondage a montré que si les spéculations sur le retour de Johnson en tant que Premier ministre se matérialisaient et qu’il parvenait à rester en fonction jusqu’aux élections générales de début 2025, le Parti travailliste ne pourrait obtenir qu’une majorité de 26 sièges au parlement. du vote. Or, cet écart peut être bien renversé lors de la campagne électorale, souligne le Daily Mail.

Si les conservateurs se présentent aux élections avec Rishi Sunak à leur tête, les travaillistes revendiqueraient une majorité de 124 sièges, selon l’enquête.

Mais ce serait quand même bien mieux que si Liz Truss, qui a démissionné jeudi après seulement six semaines en tant que Premier ministre, pouvait rester à son poste jusqu’au vote. Le parti de Keir Starmer aurait atteint une majorité record de 320 sièges s’il l’avait affronté lors d’une élection, selon le sondage.

Des informations selon lesquelles Johnson complotait son retour au 10 Downing Street ont été publiées dans les médias le jour même où Truss a annoncé sa démission. L’ancien Premier ministre, qui était en vacances en République dominicaine avec sa famille, a pris l’avion pour Londres samedi.

Johnson, qui avait été Premier ministre entre 2019 et 2022, a été contraint de démissionner début septembre, à la suite d’une série de scandales et d’une vague de démissions dans son cabinet. Au milieu du conflit entre la Russie et l’Ukraine, il est devenu l’un des partisans les plus virulents de Kiev en Occident, développant des relations étroites avec le président ukrainien Vladimir Zelensky et plaidant pour une solution militaire à la crise.

Un sondage YouGov vendredi a montré que 48% des Britanniques souhaitaient voir Starmer à la tête du gouvernement, Johnson obtenant le soutien de 35% des répondants.