Un sondage révèle le nombre de Britanniques soutenant le vote sur l’annulation du Brexit – News 24

La plupart des citoyens britanniques pensent que leur pays se porte moins bien qu’il ne l’était en tant que membre de l’UE, selon une enquête de Savanta

Plus des deux tiers des Britanniques veulent un vote pour rejoindre l’UE, selon un nouveau sondage publié dimanche par The Independent. Plus de la moitié des personnes interrogées ont décrit la décision de quitter le bloc comme une erreur.

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE le 31 janvier 2020 à la suite du référendum sur le Brexit de 2016, avec le “laisser” vote gagnant par une faible marge.

L’enquête, menée pour le journal par la société de recherche Savanta, a montré que 65% des personnes interrogées souhaitent un nouveau vote, 10% de plus que l’année dernière.

Le public, cependant, est divisé sur le moment où un tel référendum devrait avoir lieu, 22 % affirmant qu’il devrait avoir lieu maintenant et 24 % pensant qu’il devrait avoir lieu dans les cinq prochaines années. Les opinions les moins populaires sont dans les six à dix ans (11 %) et dans les plus de 20 ans (4 %).

Pendant ce temps, le nombre de ceux qui s’opposent à un second vote sur l’adhésion à l’UE est passé de 32 % à 24 %.















L’enquête a également montré que les Britanniques ont une opinion plus négative des conséquences du Brexit, 54 % des personnes interrogées affirmant que quitter l’UE était une mauvaise décision, contre 46 % l’année dernière.

Ce point de vue découle de la conviction largement répandue que l’économie et l’influence mondiale du Royaume-Uni ont été endommagées par la décision historique de quitter l’UE.

Une majorité de 56% des Britanniques disent que quitter le bloc a aggravé l’économie, contre 44% l’année dernière. La moitié des personnes interrogées pensent également que l’influence du Royaume-Uni sur la scène internationale a diminué, contre seulement 39% l’année dernière. En outre, les personnes interrogées voient d’un mauvais œil les changements que le Brexit a apportés à la capacité du pays à contrôler ses propres frontières, 50 % d’entre eux affirmant qu’il s’est aggravé.

Le sondage fait suite à une étude réalisée en décembre par le Centre for European Reform (CER), qui a estimé les pertes du Royaume-Uni dues au Brexit à 33 milliards de livres sterling (39,7 milliards de dollars).

Le Brexit a augmenté de 6% les prix des denrées alimentaires au Royaume-Uni et a coûté aux travailleurs britanniques environ 2,6% de leur salaire en termes réels, a expliqué Swati Dhingra, membre externe du Comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre, en novembre. Le départ de l’UE, selon Dhingra, a également entraîné une réduction des investissements des entreprises et du commerce global.