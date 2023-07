Un sondage révèle le gouvernement le moins fiable du monde industrialisé

Les États-Unis et le Royaume-Uni sont en déclin par rapport à leurs partenaires du G7, dont l’image publique s’est améliorée

Les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni bénéficient de la confiance d’environ un tiers de leurs populations respectives, ce qui les place au dernier rang des pays du G7, selon un sondage Gallup publié lundi.

Les États-Unis ont fait le pire parmi le G7, avec seulement 31% des répondants au sondage déclarant avoir confiance en leur gouvernement en 2022. Le Royaume-Uni s’en est légèrement mieux sorti, avec 33% exprimant sa confiance – mais parmi ceux qui avaient approuvé leur leadership, la confiance nationale là-bas a été classé le plus bas au monde, à égalité avec le Liban ravagé par la dette.

En 2006, lorsque Gallup a commencé à poser des questions sur la confiance nationale, les États-Unis et le Royaume-Uni étaient en tête du peloton, avec 56 % des Américains et 49 % des Britanniques exprimant leur confiance en leurs dirigeants. Mais alors que Washington a touché le fond en 2013 avec seulement 29% de confiance, la confiance du public dans le Royaume-Uni vient de s’effondrer l’année dernière à son plus bas niveau depuis la crise financière de 2008.

En savoir plus Un ministre britannique s’excuse pour la vidéo « Partygate »

La confiance du public a considérablement souffert à la suite de la pandémie de Covid-19, lorsque les dirigeants américains et britanniques ont imposé des blocages économiquement dévastateurs qui se sont ensuite révélés sans justification scientifique.

Les deux pays ont également récemment vu leurs anciens dirigeants faire l’objet d’enquêtes pénales ou civiles. L’ancien président américain Donald Trump a été destitué à deux reprises et fait maintenant face à des accusations criminelles pour avoir emporté chez lui des documents classifiés lorsqu’il a quitté la Maison Blanche – tandis que son parti pointe du doigt son successeur Joe Biden pour avoir prétendument accepté des pots-de-vin. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a démissionné en disgrâce après une série de scandales qui ont commencé lorsqu’il a été surpris en train de bafouer ivre ses propres règles de verrouillage; le soi-disant scandale du «Partygate» le chasserait finalement de son rôle de député le mois dernier également. Son départ n’a pas non plus conduit à la stabilité – le Royaume-Uni a eu quatre premiers ministres en autant d’années.

Alors même que la confiance dans le gouvernement américain diminuait parmi les Américains, l’approbation extérieure diminuait également, avec seulement 41% des répondants mondiaux approuvant l’administration Biden en 2022, une baisse de quatre points par rapport à l’année précédente, a constaté Gallup.

En même temps que les États-Unis et le Royaume-Uni perdaient la confiance des électeurs, les autres pays du G7 ont connu un regain de confiance du public. L’Allemagne, qui était à la traîne de presque tous les autres pays du G7 en termes de confiance en 2006 avec seulement 32 % des résidents faisant confiance à Berlin, arrive désormais en tête du classement avec 61 %. L’Italie a vu la confiance des résidents presque doubler depuis 2019, lorsqu’elle avait atteint un creux de 22 %, pour atteindre 41 % en 2022. La France, le Japon et le Canada ont également vu leur cote de confiance s’améliorer depuis 2006.