Un sondage révèle combien d’adultes américains croient au Père Noël — RT World News

Trois Américains sur quatre pensent que leurs compatriotes ont oublié “le vrai sens de Noël”

Plus d’un Américain sur cinq (21%) croit au Père Noël, le légendaire vieil homme vêtu d’un costume rouge habitant le Pôle Nord qui offre des cadeaux à des destinataires méritants la veille de Noël dans un traîneau tiré par des rennes, selon une récente étude sur le thème des vacances. Sondage Ipsos publié jeudi.

Un autre 46% des répondants affirment que leurs enfants mineurs croient au Père Noël.

Pendant ce temps, trois répondants sur quatre sont apparemment convaincus que la majorité de leurs concitoyens américains ont oublié ce que Noël signifie vraiment.

Les républicains étaient plus susceptibles que tout autre groupe démographique de croire que leurs compatriotes avaient oublié le sens de Noël, plus susceptibles même que les chrétiens pour qui la fête représente la naissance de leur sauveur (88 % contre 84 %). Cependant, même 60% des types non religieux considéraient leurs compatriotes américains comme quelque peu perdus en ce qui concerne le véritable sens de la fête.















De nombreux Américains considèrent Noël comme un moment pour rendre visite à la famille, échanger des cadeaux et écouter de la musique saisonnière même en l’absence d’un fort sentiment religieux. Les répondants au sondage se sont présentés à la fois tolérants et généreux, 70 % d’entre eux déclarant qu’ils seraient à l’aise d’assister à une fête de vacances pour une religion qui n’est pas la leur, contre seulement 17 % qui ne le seraient pas. L’Américain moyen prétend donner environ 12 cadeaux alors qu’il n’en reçoit que six.

L’enquête d’Ipsos sur les chansons de Noël qui inspirent le plus d’irritation a révélé “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey comme le grand gagnant avec 12% des voix.

Jingle Bells, avec seulement 6%, était loin derrière. Une majorité – 56% – des répondants pensent que c’est «approprié” pour jouer de la musique de Noël dès que Thanksgiving est passé.

Les Américains qui n’ont pas encore fait leurs achats des fêtes pourraient avoir un réveil brutal cette année, selon les statistiques économiques analysées par Bankrate. La société de services financiers a constaté que 88% des produits de base des vacances avaient augmenté de prix au cours des 12 derniers mois, les divertissements et les voyages ayant le plus augmenté.

Le Père Noël n’est pas non plus le seul personnage plus grand que nature auquel les Américains admettent croire. Selon le sondage, jusqu’à neuf adultes religieux sur dix croient aux anges de toutes sortes, tandis qu’un sondage Gallup réalisé l’année dernière a révélé que 41% pensent que les ovnis sont des engins spatiaux extraterrestres.