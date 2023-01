Un sondage révèle ce que les Turcs pensent de la Russie — RT World News

Près des trois quarts des personnes interrogées ont déclaré à un sondeur qu’elles avaient une opinion positive de la Russie

Les Turcs voient majoritairement la Russie sous un jour positif et souhaitent que leur nation entretienne de bonnes relations avec le pays, a indiqué un récent sondage.

Près des deux tiers des personnes interrogées dans 24 provinces turques à la fin de l’année dernière ont affirmé au sondeur Gezici que la Russie était amicale envers la Turquie tandis que moins d’un quart (24,2%) pensaient que la Russie était hostile. Les résultats ont été rapportés samedi par la chaîne de télévision Ulusal Kanal.

Une écrasante majorité de 72,8% des Turcs ont déclaré que les deux nations devraient entretenir de bonnes relations, tandis que 62,6% ont déclaré que la Russie apportait une contribution positive à l’économie turque.

Le média a suggéré que l’attitude contrastait avec ce que les Turcs pensaient des États-Unis, déclarant que la perception de Washington dans le pays s’était détériorée après la tentative de coup d’État militaire en 2016.

“On peut dire que les gens sont plus éloignés de l’Occident et ont plus confiance dans les Russes”, Murat Gezici, le président de l’agence de sondage, a déclaré, cité par Ulusal.















La Turquie a rejoint l’OTAN en 1952 et possède la deuxième plus grande armée permanente parmi les membres, après les États-Unis. Cependant, les liens entre les deux nations se sont détériorés au fil des ans. Entre autres choses, Washington a puni Ankara pour sa décision de 2017 d’acheter des missiles anti-aériens à longue portée S-400 de fabrication russe. Les États-Unis ont expulsé la Turquie de son programme d’avions de chasse F-35 en représailles.

La rupture a été mise en évidence l’année dernière par le refus d’Ankara de se joindre à la volonté de Washington d’imposer des sanctions contre la Russie à propos du conflit en Ukraine, le gouvernement turc ayant choisi de jouer le rôle de médiateur à la place.

L’opinion publique prédominante en Turquie est favorable à la politique de neutralité et rejette également l’affirmation de Washington selon laquelle l’attaque russe contre son voisin n’a pas été provoquée. Une enquête menée en mai par le cabinet de conseil MetroPOLL a montré que seulement 33,7 % des Turcs blâmaient Moscou pour le conflit, contre 48,3 % qui pointaient du doigt Washington et l’OTAN.

Néanmoins, les Turcs restent favorables au bloc dirigé par les États-Unis, selon le même sondage, près de 60 % étant favorables au maintien de l’adhésion de leur nation à celui-ci.