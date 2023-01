33% pensent que les États-Unis «en font trop» pour aider Kiev, selon une enquête Quinnipiac

Un tiers des Américains pensent que les États-Unis sont allés trop loin dans leur soutien à l’Ukraine dans le conflit actuel, selon un nouveau sondage publié mercredi. Il s’agit d’une forte augmentation par rapport à fin février, quelques jours après le déclenchement du conflit, alors que seulement 7 % l’ont dit.

Selon une enquête nationale de l’Université Quinnipiac, 33 % des répondants adultes pensent que Washington en fait trop pour aider Kiev, tandis que 21 % disent que les États-Unis en font trop peu. 38% pensent que le montant de l’aide américaine est juste.

1 659 adultes dans tout le pays ont été interrogés entre le 11 et le 15 janvier.

À titre de comparaison, dans un sondage similaire publié le 28 février 2022, quatre jours après le début des hostilités à grande échelle, seuls 7 % des Américains ont déclaré que les États-Unis en faisaient trop pour aider l’Ukraine, tandis que 45 % pensaient que l’aide de Washington était insuffisante. 37 % pensent que le soutien apporté à Kiev est suffisant.















La nouvelle enquête montre également qu’un total de 44% des Américains approuvent la manière dont le président américain Joe Biden gère le conflit en Ukraine, les répondants étant fortement divisés selon des lignes partisanes. 47% désapprouvent les actions de Biden sur l’Ukraine, 73% des républicains soutenant ce point de vue contre seulement 16% des démocrates.

Cependant, le sondage a également révélé que seulement 3 % des Américains pensent que les combats en Ukraine sont “le problème le plus urgent auquel le pays est confronté aujourd’hui.” Les problèmes les plus urgents cités étaient l’inflation (35 %), l’immigration (10 %) et la violence armée (8 %).

La priorité absolue des États-Unis devrait être de financer et d’armer l’Ukraine afin qu’elle puisse battre la Russie sur le champ de bataille, a déclaré le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, en décembre. Plusieurs autres républicains ont fait valoir que la crise à la frontière sud des États-Unis, qui a connu un nombre record de passages de migrants illégaux, devrait être au centre des préoccupations.

Depuis que la Russie a lancé son opération spéciale, les États-Unis ont fourni environ 27,5 milliards de dollars d’assistance militaire à l’Ukraine. Au 20 novembre, Washington avait également engagé environ 10 milliards de dollars d’aide humanitaire et plus de 15 milliards de dollars d’aide financière, selon l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale.

Le mois dernier, la Chambre des représentants des États-Unis a rejeté de justesse un projet de loi appelant à un audit de l’aide économique et militaire à Kiev. L’ampleur massive de l’aide militaire américaine aurait mis la propre agence d’application de la loi du Pentagone en état d’alerte élevée pour les ventes d’armes au marché noir et d’autres fraudes potentielles.