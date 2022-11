Un sondage préélectoral montre l’échec des démocrates – RT World News

Une enquête de CNN a révélé que les électeurs sont pessimistes quant à l’état de l’économie américaine et ne font pas confiance au parti du président Joe Biden pour y remédier

À quelques jours des élections de mi-mandat, les trois quarts des électeurs américains sont mécontents de la direction que prend l’économie américaine, selon un nouveau sondage CNN. Les questions économiques sont au premier plan des préoccupations des électeurs, et peu font confiance au parti démocrate pour réduire l’inflation.

L’enquête a révélé que 75 % des Américains pensent que l’économie américaine est en récession, contre 64 % cet été, tandis que 55 % sont insatisfaits de leur propre situation financière et 74 % déclarent “Les choses vont mal dans le pays aujourd’hui.”

Pendant ce temps, 51% des électeurs probables ont déclaré à CNN que l’économie et l’inflation sont le principal problème commun alors qu’ils décident comment voter mardi. Le seul autre problème à dépasser les deux chiffres est l’avortement, avec 15% des électeurs qui considèrent que c’est leur principale préoccupation.















C’est une mauvaise nouvelle pour les démocrates, car les électeurs qui citent l’économie comme leur principal problème favorisent les républicains dans leurs circonscriptions avec une marge de 71% à 26%. Plus largement, 71% de ce groupe sont favorables au GOP pour gérer l’inflation, contre seulement 18% préférant les démocrates.

Le sondage est le dernier à brosser un tableau préélectoral lamentable pour les démocrates, avec un sondage du Wall Street Journal mardi qui a révélé que seulement 19% des électeurs pensent que l’économie va dans la bonne direction. Les deux sondages ont trouvé des candidats républicains en tête des démocrates dans un scrutin générique et des électeurs républicains plus enthousiastes que leurs homologues démocrates.

Les candidats républicains n’ont qu’à renverser cinq sièges pour reprendre le contrôle de la Chambre des représentants et un siège pour reprendre le Sénat. Le GOP a concentré ses messages sur la hausse des prix de l’essence et l’inflation au cours des derniers mois, et détient un avantage de trois points, selon une moyenne de 17 sondages réalisés par Real Clear Politics.

Pendant ce temps, Biden n’a pas prêté attention aux problèmes les plus importants auxquels le pays est confronté, ont déclaré 61% des électeurs probables à CNN. Mercredi, dans son dernier discours majeur avant les mi-mandats, Biden ne s’est pas attardé sur l’économie. Au lieu de cela, le président a affirmé que “la démocratie est menacée” des républicains sur le bulletin de vote, dont 300 il a appelé “négationnistes des élections”.