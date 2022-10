Un sondage montre un grand changement dans la préférence des partis pour les mi-mandats américains

Les démocrates sont passés d’une avance de sept points à un déficit de trois points avant les élections au Congrès

Les inquiétudes des électeurs américains sur des questions telles que l’inflation et la criminalité semblent donner aux républicains un avantage sur les démocrates à l’approche des élections de mi-mandat au Congrès de novembre, a révélé un nouveau sondage.

Le sondage de l’Université de Monmouth, réalisé fin septembre et publié lundi, a montré que 47% des Américains préfèrent que les républicains reprennent le contrôle du Congrès, contre 44% qui souhaitent que les démocrates restent aux commandes. Le résultat de septembre a marqué un changement majeur par rapport à seulement un mois plus tôt, lorsque les démocrates détenaient une avance de 50-43 sur les républicains.

Le dernier sondage de Monmouth peut également laisser présager un avantage pour le GOP en termes de participation électorale. Alors que 58 % des répondants qui s’identifient comme démocrates pensent qu’il est “très important” que leur parti préféré contrôle le Congrès, 62% des républicains voient les résultats à mi-mandat de cette façon. En fait, l’enthousiasme des électeurs parmi les démocrates par cette mesure est au plus bas cette année et a chuté de cinq points de pourcentage au cours du mois dernier.

Lire la suite Les Américains de gauche et de droite pensent que leur camp est en train de perdre – sondage

Les inquiétudes croissantes concernant les problèmes que les électeurs considèrent comme les plus importants semblent nuire aux démocrates, car le chef du parti, le président Joe Biden, se débat dans ces catégories. Par exemple, 82 % des Américains considèrent l’inflation comme “très important” ou “extrêmement important” à l’approche des mi-parcours, et Biden n’a qu’un taux d’approbation de 30% sur la question. La criminalité se classe au deuxième rang des préoccupations, à 72 %, et seulement 32 % des Américains approuvent la manière dont le président a traité la question. Biden a une note de 31% sur l’immigration, qui se classe parmi les cinq principaux problèmes avec 67% des répondants la citant comme au moins très importante.

Le taux d’approbation le plus élevé du président, 50%, concerne la pandémie de Covid-19, que seuls 32% des Américains considèrent comme très importante, contre 72% il y a un an, selon le sondage. Les inquiétudes concernant des questions telles que le changement climatique, les inégalités raciales et les infrastructures – des sujets qui pourraient avoir tendance à favoriser les démocrates – ont également diminué.

“De toute évidence, les républicains s’attaquent à des problèmes où Biden – et par extension, le Parti démocrate – est le plus faible”, a déclaré Patrick Murray, directeur de l’institut de sondage de Monmouth. “Mais il convient également de noter que Biden ne fournit pas de point de ralliement aux électeurs démocrates sur certaines des questions, telles que l’avortement, sur lesquelles son parti s’appuie pour motiver sa propre base.”

LIRE LA SUITE: L’ancienne porte-parole de Biden lance un avertissement électoral

Alors que les républicains et les démocrates sont, comme on pouvait s’y attendre, polarisés sur des sujets clés, le problème le plus faible de Biden, l’inflation, est la seule catégorie citée comme très importante par au moins 75 % des indépendants. La cote d’approbation globale du président est restée à 38% en septembre, deux points au-dessus du niveau bas qu’il avait atteint en juin. Environ la moitié des Américains pensent qu’il fait moins bien que prévu, contre 21% qui disent qu’il dépasse leurs attentes.