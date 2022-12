Un sondage montre qu’une augmentation de l’adhésion à Costco rencontrerait peu de résistance

La plupart des acheteurs américains se disent prêts à payer plus pour leur adhésion à un club de vente au détail – un sentiment qui est de bon augure pour Investing Club holding Costco (COST). L’enquête indique … Selon une enquête Evercore ISI auprès de plus de 2 500 consommateurs américains, plus de 80 % ont déclaré qu’ils seraient prêts à payer des frais annuels plus élevés pour rester dans leurs clubs commerciaux, en hausse de 25 points de pourcentage par rapport à 2015. L’enquête a également révélé que les Américains ont l’intention de renouveler leur adhésion à des “niveaux records”, soit plus de neuf répondants sur dix. “Nous avons considéré le rejet des membres comme minime et inférieur aux enquêtes de l’année précédente”, a déclaré Evercore, indiquant que les consommateurs sont réceptifs aux augmentations de frais suite aux augmentations du service Prime d’Amazon (AMZN) en mars et du Sam’s Club de Walmart (WMT) en octobre. Il s’agit d’une lecture positive pour Costco, qui n’a pas augmenté les prix annuels des abonnements depuis plusieurs années. Dans l’enquête Evercore, Costco a été signalé comme ayant «l’inélasticité des frais la plus élevée», ou une demande constante pour ses produits, même dans une économie en détérioration, avec 60% de ses membres prêts à payer 10% ou plus en frais d’adhésion. De plus, une écrasante majorité de 94 % des membres de Costco interrogés dans le cadre de l’enquête ont déclaré qu’ils renouvelleraient “certainement” ou “probablement” leur adhésion, car les clients fidèles continuent de voir la valeur du modèle de club. Ces chiffres sont cohérents avec les taux de renouvellement aux États-Unis et au Canada à 92,5 %, selon les derniers résultats trimestriels de Costco, qui ont été publiés plus tôt ce mois-ci. Le taux de renouvellement mondial était de 90,4 %. À la suite des résultats de l’enquête, Evercore favorise Costco pour une augmentation prévue des frais et la possibilité d’un dividende spécial l’année prochaine. La société a conservé sa cote de surperformance, ou d’achat, sur COST et a augmenté l’objectif de cours de l’action à 540 $ par action contre 530 $. “Nous renforçons notre scénario de base COST à ​​la suite des résultats de l’enquête d’aujourd’hui, car la société (Costco) semble bien placée pour continuer à aggraver alors que les taux de trafic et de renouvellement atteignent des niveaux record, avec l’aperçu supplémentaire de l’enquête selon lequel une hausse des frais est susceptible d’être relativement bien reçu par les membres tout en faisant passer la croissance des bénéfices à deux chiffres”, ont déclaré les analystes d’Evercore. L’adhésion Gold Star standard de Costco coûte 60 $ par année. Pour 60 $ supplémentaires, les clients obtiennent l’adhésion Executive et gagnent des récompenses supplémentaires et des prix réduits sur certains produits et services. La dernière hausse des prix d’adhésion de Costco remonte à juin 2017, lorsque le détaillant en gros a augmenté ses frais d’adhésion standard de 55 $ à 60 $ et son adhésion Executive de 110 $ à 120 $. Historiquement, Costco a augmenté sa cotisation tous les cinq ans, un anniversaire qui s’est écoulé il y a quelques mois. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite, le directeur financier Richard Galanti a déclaré dans le dernier rapport sur les résultats de la société que “c’est une question de quand pas, si”. Galanti a ajouté lors de l’appel du 9 décembre : “Nous pensons que nous sommes dans une position très forte en ce moment. Et si nous devons attendre quelques mois ou plusieurs mois, ça va.” Plus tôt cette année, la direction a déclaré que la société avait suspendu l’augmentation des cotisations car le fardeau de l’inflation pesait sur les consommateurs. Mais avec une inflation élevée depuis des décennies montrant des signes de refroidissement ces derniers temps, cela pourrait soutenir le cas de Costco pour augmenter les frais. Les analystes d’Evercore pensent que Costco pourrait faire l’annonce en avril 2023. Les actions de Costco ont clôturé en hausse de près de 1 % mercredi à 462,06 $ chacune. L’action a chuté de 18 % depuis le début de l’année, ce qui correspond à peu près à la baisse du S & P 500 en 2022. Pour le Club, nous sommes assis sur un gain non réalisé de près de 60 % de gain sur les actions achetées en 2020. Nous détiennent 110 actions de COST pour une pondération de 1,8 % dans le portefeuille. Le 1er décembre, nous avons vendu 55 actions de COST et l’avons abaissé à 2 . Conclusion Les résultats positifs de l’enquête auprès des consommateurs d’Evercore – qui a confirmé des taux de renouvellement d’adhésion élevés, comme on l’a vu au cours de son dernier trimestre – indiquent que toute augmentation des frais d’adhésion à Costco rencontrerait probablement très peu de résistance de la part des acheteurs et pourrait être un catalyseur pour l’action. C’est une position que nous partageons, et elle s’aligne sur notre dossier d’investissement dans le commerce de gros, que nous pensons être le meilleur de sa catégorie. Les consommateurs sont prêts à payer plus pour les frais d’adhésion parce qu’ils savent que Costco propose des offres économiques, offrant une proposition de valeur solide inégalée par les concurrents de détail. C’est une entreprise axée sur le volume. Alors que l’inflation détériore le pouvoir d’achat des consommateurs, les Américains se réfugient dans les rabais. Dans une récente interview avec Jim Cramer, PDG de Costco, Craig Jelinek a qualifié l’entreprise de “police des prix”, car elle négocie constamment les prix avec ses fournisseurs pour obtenir les meilleures offres pour ses membres. Un autre catalyseur potentiel pour les actions Costco est la décision probable de la société d’émettre un dividende spécial, qui, selon Evercore, pourrait se produire en 2023. Costco a plus d’argent à son bilan que ce dont il a besoin pour gérer son entreprise, ce qui lui permet de récompenser les actionnaires avec un dividende en espèces supplémentaire sur les actions ordinaires de Costco en plus de son dividende trimestriel. La dernière fois que Costco a déclaré son dividende spécial, c’était en novembre 2020 à 10 $ par action. La société l’a émis quatre fois au cours des huit dernières années. Bien qu’investisseurs à long terme dans Costco, nous savons que le détaillant n’est pas à l’abri d’un ralentissement de l’économie. Dans l’ensemble, nous sommes prudents à l’égard du secteur de la vente au détail, car les vents contraires macroéconomiques continuent de peser sur les consommateurs, ce qui explique pourquoi nous préférons les magasins axés sur la valeur. Costco est le meilleur parmi ses pairs car il génère des revenus durables, des taux de renouvellement d’adhésion record et des retours en espèces aux actionnaires, tout en élargissant sa présence à l’échelle mondiale. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long COST. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. 