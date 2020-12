Un peu plus de la moitié des Américains sont prêts à prendre le vaccin Covid une fois qu’il sera disponible, tandis qu’un tiers des femmes disent qu’elles refuseront de le prendre.

Un nouveau sondage révèle le scepticisme de nombreux Américains à prendre le vaccin alors que la FDA semble sur le point d’émettre une approbation d’urgence cette semaine.

Le sondage mené par OnePoll pour DailyMail.com montre que 43% des hommes sont « très susceptibles » de se faire vacciner, tandis que seulement 26% des femmes sont également « très susceptibles » de se faire vacciner.

Environ 34% des femmes ont déclaré qu’elles étaient peu ou très peu susceptibles de le prendre, peut-être en raison des sentiments anti-vax en plein essor sur les médias sociaux, qui ont généralement été poussés par les jeunes mères.

Au total, seulement 55% des Américains déclarent qu’ils sont susceptibles de prendre un vaccin Covid-19 s’il était disponible aujourd’hui.

Un participant au sondage a déclaré: «Les vaccins doivent être testés plus de quelques mois avant que je me sente à l’aise pour les obtenir. Alors qu’un autre a déclaré qu’il « aimerait voir quand les autres le prennent s’il y a des effets secondaires ».

Le moment où Margaret Keenan, 90 ans, est devenue la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry, administré par l’infirmière May Parsons, au début du plus grand programme de vaccination jamais réalisé dans l’histoire du Royaume-Uni

Le sondage intervient alors que les inquiétudes croissantes montent quant à la sécurité des vaccins précipités.

Un comité consultatif de la FDA devrait répondre jeudi à une demande d’autoriser l’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer. Les vaccinations pourraient commencer quelques jours plus tard, mais les fournitures initiales seront rationnées.

Les clichés ne devraient pas devenir largement disponibles aux États-Unis avant le printemps.

Un nouveau vaccin de Pfizer a été le premier à être approuvé en urgence, un autre vaccin de Moderna sollicitant également une approbation d’urgence.

Environ 60% des participants au sondage font confiance aux CDC et à la FDA pour déployer un vaccin sûr et efficace.

Mardi, le NHS a lancé la plus grande campagne de vaccination de l’histoire britannique dans 50 sites hospitaliers où le vaccin britannique Covid-19 est déployé auprès des plus de 80 ans, du personnel vulnérable et de première ligne des hôpitaux et des centres de soins.

Une grand-mère de 90 ans et un homme de 81 ans, William Shakespeare, sont devenus les premières personnes au monde à recevoir le vaccin approuvé contre le coronavirus.

Au moins 5 000 personnes devraient être vaccinées aujourd’hui – environ 100 personnes dans chaque centre – avec 800 000 doses du vaccin Pfizer / BioNtech déjà dans le pays.

Selon le sondage, environ 29% des Américains disent que l’approbation récente d’un vaccin par le Royaume-Uni a changé leur opinion à ce sujet.

« Je serais prêt à le prendre éventuellement, mais je devrais attendre qu’il y ait d’abord des résultats positifs », a déclaré un participant.

Mais seulement un tiers des Américains se décriraient comme «très susceptibles» de le prendre, avec 23% plus susceptibles de le faire.

Sur les 1 030 adultes qui ont participé, 25% se disent peu susceptibles de prendre le vaccin et 17% de ceux «très improbables».

Le sondage montre que 67% des hommes sont susceptibles de se faire vacciner, tandis que seulement 49% des femmes sont susceptibles de le prendre.

Environ 71% des démocrates prendraient probablement un vaccin contre 52% des républicains et 40% des indépendants.

« Je serais très disposé à prendre le vaccin car il s’agit d’une épidémie mondiale grave qui tue la plupart des humains et nous rend malades », a déclaré un participant.

Le sondage mené par OnePoll montre que 71% des démocrates prendraient probablement un vaccin contre 52% des républicains et 40% des indépendants

Le Dr Anthony Fauci a déclaré que les Américains ordinaires en bonne santé ne recevraient leur vaccin contre le coronavirus qu’en avril. Un comité consultatif de la FDA devrait répondre jeudi à une demande d’autoriser l’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer. Environ 17% des participants aimeraient voir Fauci prendre le vaccin publiquement

QUI LES AMÉRICAINS VEULENT VOIR PRENDRE LE VACCIN? Dr Anthony Fauci: 17% Donald Trump: 13% Le Pape: 10% Joueurs sportifs professionnels: 10% Autres célébrités: 9% Tom Hanks: 7% Kim Kardashian: 7% Influenceurs TikTok / Instagram: 7% Autres membres de la famille Trump: 5%

Le Dr Anthony Fauci a confirmé que les Américains ordinaires en bonne santé ne recevront pas leur vaccin contre le coronavirus avant avril.

Un total de 11820 personnes sont mortes du COVID-19 la semaine dernière, selon l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).

Un participant a dit: «Je ne prendrais pas le vaccin. Je ne me fais même pas vacciner contre la grippe. Je ne fais tout simplement pas confiance au vaccin qu’ils me donnent, alors je préfère simplement le combattre avec mon propre système immunitaire.

Mais d’autres avaient le sentiment contraire.

«Je serais prêt à prendre le vaccin car cette pandémie est une situation très risquée et effrayante pour moi et ma famille», ont-ils déclaré.

Environ 44% des membres du groupe ont déclaré qu’ils seraient plus susceptibles de prendre le vaccin s’ils voyaient le président élu Joe Biden le prendre publiquement.

Les répondants aimeraient également voir le Dr Fauci (17%) et le président Trump (13%) prendre le vaccin publiquement.

Au moins 10% veulent voir Le Pape se faire vacciner pour se sentir plus rassurés et 7% aimeraient voir l’acteur Tom Hanks.

Même avec le vaccin, 71% des membres du groupe ont déclaré qu’ils porteraient des masques et des couvertures à l’extérieur de leur domicile et 46% sont tout à fait d’accord avec ce sentiment.

Question: Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante: «J’ai confiance dans le CDC et la FDA pour m’assurer que le vaccin est sûr et efficace?

Question: Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’énoncé suivant: « Même avec un vaccin, j’ai toujours l’intention de porter un masque facial / une couverture à l’extérieur de chez moi »

Question: La récente approbation du vaccin par le Royaume-Uni a-t-elle changé votre opinion à ce sujet?

Plus de la moitié des personnes interrogées pensent que l’administration de Biden fera un meilleur travail de déploiement du vaccin que ne l’aurait fait l’administration Trump.

Moncef Slaoui, le chef de l’opération Warp Speed, a déclaré que les vaccins pourraient commencer à être envoyés à une partie de la population américaine d’ici la fin de la semaine.

« Je m’attends à ce qu’ils recommandent l’approbation sur la base des données dont je suis au courant et j’ai vu que le vaccin est très efficace, le vaccin est sûr », a-t-il déclaré dimanche à CNN sur « L’état de l’Union ».

«Son profil de sécurité est comparé à de nombreux autres vaccins qui sont utilisés depuis des années», indique-t-il. La fabrication de ces vaccins est très bien faite. La qualité de fabrication est excellente. Je m’attends franchement à ce qu’ils l’approuveront très rapidement », a-t-il déclaré.