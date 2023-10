Maintenant que la Chambre des représentants a un orateur, les discussions sur le programme de sécurité nationale de 106 milliards de dollars proposé par l’administration Biden, y compris l’aide à Israël et à l’Ukraine, ont repris.

Le président Joe Biden a rencontré jeudi le nouveau président Mike Johnson et le leader démocrate Hakeem Jeffries pour discuter de la proposition. Un fervent conservateur, Johnson, R-La., a montré peu d’intérêt à ce que le Congrès fournisse plus d’argent à l’Ukraine dans sa guerre avec la Russie, The Presse associée signalé.

Au lieu de cela, Johnson a déclaré que les Républicains de la Chambre présenteraient d’abord un projet de loi distinct pour fournir 14,5 milliards de dollars d’aide à Israël, mais qu’ils ont besoin de plus d’informations sur la stratégie de l’administration Biden en Ukraine.

“Nous ne pouvons pas permettre à Vladimir Poutine de s’imposer en Ukraine parce que je ne crois pas que cela s’arrêterait là”, a déclaré Johnson dans une interview accordée à “Hannity” de Fox News le lendemain de sa prestation de serment. « Et cela encouragerait et donnerait probablement à la Chine le pouvoir d’agir sur Taiwan. Nous avons ces préoccupations. Nous n’allons pas les abandonner.

Un nouveau sondage Deseret News/Hinckley Institute of Politics montre que l’intérêt des Utahn pour la guerre entre la Russie et l’Ukraine diminue, mais reste élevé près de deux ans après le début du conflit. L’enquête révèle que 61 % des personnes interrogées suivent la guerre de très près ou d’assez près, soit une baisse considérable par rapport aux 85 % enregistrés un mois après l’attaque non provoquée de la Russie contre l’Ukraine en février 2022.

Les habitants de l’Utahn restent divisés sur la question de savoir si les États-Unis en font suffisamment pour répondre à la guerre en cours et sur la forme que devrait prendre cette réponse.

Aujourd’hui, plus de la moitié, soit 55 %, estiment que les États-Unis en font suffisamment, tandis que 25 % estiment que ce n’est pas le cas. Un cinquième déclare ne pas savoir. En mars 2022, un Deseret News/Hinckley Institute sondage ont constaté que 42 % pensaient que les États-Unis en faisaient assez et 41 % ne le pensaient pas.

Les réflexions des Utahn sur les types de réponses ont également changé depuis les premiers jours de la guerre.

La fourniture d’une aide humanitaire et d’armes reste la réponse la plus populaire dans le nouveau sondage : 61 % estiment que les États-Unis devraient envoyer une aide humanitaire à l’Ukraine et 40 % un soutien militaire. Mais ces chiffres sont bien inférieurs à ceux d’il y a 20 mois, soit respectivement 73 % et 68 %.

L’enquête montre également que seulement 36 % sont désormais favorables à davantage de sanctions économiques, 29 % soutiennent la saisie et le gel des avoirs de citoyens russes privés, 28 % souhaitent une aide financière pour soutenir la réponse militaire et 19 % sont favorables à l’envoi de troupes pour aider au combat.

Les appels à ces actions étaient tous plus nombreux en mars 2022. Et alors que 6 % des personnes interrogées à l’époque affirmaient que les États-Unis ne devraient faire aucune de ces choses, ce chiffre atteint 20 % dans la dernière enquête.

Le sondage révèle qu’un pourcentage plus élevé de démocrates que de républicains sont favorables à chacune de ces réponses possibles des États-Unis à la guerre entre la Russie et l’Ukraine. En outre, seuls 33 % des démocrates estiment que les États-Unis en font suffisamment pour aider l’Ukraine, contre 61 % des républicains.

Les conservateurs radicaux du Congrès se sont opposés à toute aide financière supplémentaire à l’Ukraine.

L’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, a supprimé le financement de l’Ukraine d’un projet de loi de financement de fin septembre sous la pression des conservateurs opposés à l’aide et qui avaient menacé de l’évincer s’il cédait aux exigences de l’administration Biden, selon CBS News.

Certains de ces Républicains affirment désormais qu’ils pourraient accepter de tenir des votes séparés sur l’argent de l’Ukraine, auquel ils s’opposent, et sur l’aide à Israël, qu’ils sont favorables.

Johnson a déclaré à Fox qu’il voulait une « responsabilité » sur la façon dont l’argent est dépensé, car les législateurs « ont une responsabilité de gestion du précieux trésor du peuple américain ».

Depuis le début de la guerre, l’administration Biden et le Congrès ont consacré plus de 75 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, qui comprend un soutien humanitaire, financier et militaire, selon l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale, un institut de recherche allemand.

Jeudi, l’administration a annoncé qu’elle enverrait 150 millions de dollars supplémentaires d’aide à la sécurité à l’Ukraine, notamment des capacités de défense aérienne, des munitions d’artillerie, des armes antichar et d’autres équipements, selon le Département de la Défense. Il s’agit de la 49e tranche d’équipement de Biden pour l’Ukraine depuis août 2021.

Le programme de sécurité nationale de Biden dévoilé la semaine dernière comprend 61,4 milliards de dollars d’aide militaire, économique, d’infrastructure et de réinstallation pour l’Ukraine. Il obtiendrait également une part des 10 milliards de dollars d’aide humanitaire qui incluent Israël et Gaza.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré jeudi aux journalistes que le président russe Vladimir Poutine n’abandonnait pas ses aspirations à s’emparer de l’ensemble de l’Ukraine. Il a déclaré qu’il était essentiel que le Congrès adopte la demande de financement de Biden.

« Il est temps maintenant d’aller de l’avant avec ce financement supplémentaire, car le temps ne joue clairement pas en notre faveur, ni en faveur de l’Ukraine, a déclaré Kirby.

Un groupe de sénateurs républicains, dont le sénateur de l’Utah Mike Lee, a présenté jeudi un projet de loi qui dissocierait le financement destiné à Israël des milliards de dollars supplémentaires demandés par la Maison Blanche pour l’Ukraine.

Lee a dit dans un communiqué de presse que l’Ukraine et Israël sont des questions distinctes et que le Congrès devrait avoir la possibilité d’examiner et de voter individuellement sur les plans d’aide potentiels.

« Si les arguments de l’administration Biden en faveur d’une aide supplémentaire à l’Ukraine ne sont pas suffisamment solides pour être suffisants, alors les présenter au Congrès constitue une demande insultante », a-t-il déclaré. « Il est déraisonnable pour l’administration d’exploiter un programme d’aide à Israël pour siphonner des milliards de dollars des contribuables en donnant un énième chèque en blanc à l’Ukraine. »