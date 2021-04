WASHINGTON – Un nouveau sondage met en évidence la myriade de défis auxquels les femmes ont été confrontées pendant la pandémie, environ la moitié des personnes interrogées ayant déclaré souffrir de dépression, d’anxiété ou d’autres problèmes de santé mentale depuis le début.

L’administration Biden a tenté de remédier à la manière dont la pandémie a souvent frappé les femmes plus durement que les hommes – par des pertes d’emplois et une charge disproportionnée de soins pour les enfants et les personnes âgées.

Cette attention pourrait rapporter des dividendes politiques lors des élections de mi-mandat, dans lesquelles les femmes pourraient jouer un rôle important.

Mais l’enquête de Lake Research Partners, fournie en premier lieu à USA TODAY, indique également que l’objectif primordial de l’égalité des sexes – sur lequel le président Joe Biden a souligné – n’est pas aussi important pour les femmes que le sont des types d’aide spécifiques tels que l’amélioration de l’accès aux soins de santé. C’est particulièrement vrai pour les indépendantes et les femmes républicaines.

Moins de la moitié de toutes les femmes interrogées ont déclaré que l’application de l’équité entre les sexes en incluant des dispositions dans le programme d’assistance aux coronavirus de 1,9 billion de dollars pour soutenir les femmes aurait «un impact important, ou« un certain impact », sur elles-mêmes et leur famille. 25% des femmes GOP ont dit que ce serait le cas.

Mais environ six personnes interrogées sur dix, dont plus de quatre femmes républicaines sur dix, ont déclaré que l’élargissement de la couverture des soins de santé et la réduction des primes d’assurance maladie auraient «un impact important» ou «un certain impact».

L’enquête a également révélé un large soutien en faveur d’une initiative de garde d’enfants que Biden a défendue: demander aux États d’aider les fournisseurs de services de garde d’enfants à offrir des heures non traditionnelles pour accueillir les parents qui travaillent le soir et le week-end.

Environ les trois quarts de toutes les femmes interrogées étaient favorables à l’idée, dont 68% des femmes GOP.

« Les démocrates ont tendance à être assez motivés pour faire respecter l’équité entre les sexes… mais les femmes indépendantes et les femmes républicaines le sont moins », a déclaré le sondeur démocrate Celinda Lake. « En général, ils se concentrent vraiment, vraiment sur des problèmes spécifiques de livre de poche et de table de cuisine avec une forte et lourde couverture économique. »

L’enquête en ligne auprès de 1000 femmes adultes, menée début avril, est le premier sondage périodique de la société mesurant les opinions des femmes et leur évolution à l’approche des élections de 2022.

Comme c’est le cas pour tous les candidats démocrates à la présidence depuis 1996, une majorité de femmes ont favorisé Joe Biden en 2020.

Bien que l’écart présidentiel entre les sexes soit bien connu, Lake a déclaré que l’on accordait moins d’attention à la façon dont les femmes sont souvent le facteur décisif dans les élections hors année. Les démocrates doivent gagner plus de femmes que d’hommes, tandis que les républicains tentent de limiter leurs pertes avec les femmes. Cette bataille peut être plus intense lors d’une élection de mi-mandat lorsque le taux de participation diminue généralement parmi les autres groupes de vote, a déclaré Lake.

Bien qu’il soit tôt, sept femmes sur dix interrogées ont déclaré qu’elles étaient presque sûres de voter en 2022 (58%) ou qu’elles voteraient probablement (12%).

Les républicains ont espéré marquer des points contre Biden en l’accusant de ne pas faire plus pour rouvrir les écoles, pesant sur les femmes qui supervisent souvent l’apprentissage à distance et assurent la garde des enfants.

L’enquête a interrogé les femmes sur l’importance des aspects du programme de secours contre les coronavirus. Environ la moitié ont déclaré que l’aide apportée pour aider les écoles de la maternelle à la 12e année à rouvrir en toute sécurité aura un impact important, voire certain, sur elles-mêmes et leur famille. Près de la moitié ont dit la même chose pour les services de santé mentale et pour la nourriture, le logement et l’aide au chômage.

Les répondants ont vu le plus grand avantage dans les paiements directs du paquet, avec 74% déclarant que cela aura plus qu’un petit impact.

Alors que le sondage de Lake Research Partners n’a évalué que les expériences des femmes, une enquête de la Kaiser Family Foundation menée en mars auprès d’hommes et de femmes a révélé que les jeunes adultes et les femmes étaient parmi les plus susceptibles de signaler que le stress et l’inquiétude liés à la pandémie avaient affecté leur santé mentale.

Les défis auxquels les femmes ont dit avoir été confrontées pendant la pandémie sont nombreux.

Environ une personne sur quatre interrogée par Lake Research Partners a vu son salaire ou ses heures réduites et a eu besoin de l’aide d’un garde-manger ou d’un programme de repas. Près de trois sur dix ont été confrontés à un stress important dans un mariage ou une relation. Près de la moitié ont reporté ou abandonné une visite chez le dentiste, tandis que 37% ont reporté un autre type de soins médicaux.

Les femmes de couleur étaient beaucoup plus susceptibles que les femmes blanches d’avoir été confrontées à des problèmes d’insécurité alimentaire, de finances et d’emploi. Ils étaient également particulièrement susceptibles de dire que les composants du programme de secours contre les coronavirus auront un impact important sur eux-mêmes et leur famille.

Le paquet comprend une augmentation temporaire des subventions pour l’assurance privée pour les personnes qui ne sont pas couvertes par un employeur ou un régime gouvernemental comme Medicare ou Medicaid. Alors que l’enquête indique un fort attrait pour des initiatives visant à réduire les primes et à élargir l’accès aux soins de santé, l’administration n’a pas encore proposé de moyen de rendre les subventions élargies permanentes ou d’instituer des changements différents.

Réalisée du 6 au 12 avril, l’enquête a une marge d’erreur de 3,1 points de pourcentage.

