Un sondage montre que 17% des agents de bord ont été attaqués par des passagers

Attaques verbales. Coup de pied de siège. Jeter des ordures à l’équipage.

Ce sont quelques-uns des incidents auxquels les agents de bord ont été confrontés cette année à cause des passagers. Quatre-vingt-quatre pour cent des agents de bord ont dû gérer des passagers indisciplinés cette année et 17 % d’entre eux ont subi un incident physique, selon une enquête syndicale publiée jeudi.

La Federal Aviation Administration a reçu plus de 3 600 rapports de passagers indisciplinés jusqu’à présent cette année, près des trois quarts de ceux impliquant des passagers qui refusent de se conformer au mandat fédéral du masque, a déclaré l’agence cette semaine. Le non-respect des instructions de l’équipage de conduite est contraire à la loi.

Soixante pour cent des personnes interrogées qui ont déclaré avoir eu un incident physique à bord ont déclaré que les forces de l’ordre avaient été invitées à rencontrer leur flotte, tout comme un tiers de celles qui ont noté un incident verbal, selon l’enquête de l’Association of Flight Attendants.

« Cette enquête confirme ce que nous savons tous, le vitriol, les abus verbaux et physiques d’un petit

groupe de passagers est complètement incontrôlable et met en danger les autres passagers et le personnel navigant », a déclaré la présidente du syndicat Sara Nelson dans un communiqué.

Elle a appelé la FAA à rendre permanente sa politique de « tolérance zéro ».

Les compagnies aériennes et les syndicats ont demandé le mois dernier au ministère de la Justice de porter des accusations criminelles contre le comportement violent des passagers.

L’AFA, le plus grand syndicat d’agents de bord, a déclaré avoir recueilli les réponses de près de 5 000 membres d’équipage de cabine de 30 compagnies aériennes entre le 25 juin et le 14 juillet.

Plus tôt cette année, la FAA a annoncé une politique de tolérance zéro pour le comportement indiscipliné des passagers. Mardi, l’agence a déclaré avoir lancé 610 enquêtes et 95 actions coercitives. Les agents de bord disent que tous les cas ne sont pas signalés, de sorte que les incidents de voyageurs indisciplinés pourraient être plus élevés que ce qui est signalé à la FAA.

Les agents de bord ont déclaré qu’ils pensaient qu’il y avait plusieurs causes aux incidents, notamment la consommation d’alcool, les interruptions de vol ainsi que le mandat du masque et les rappels de sécurité, selon le syndicat.

American Airlines et Southwest Airlines ont reporté en mai leur projet de vendre de l’alcool à bord en raison de la recrudescence des mauvais comportements dans les avions. Ce mois-ci, une hôtesse de l’air de Southwest a perdu deux dents et a subi des blessures au visage après avoir été heurtée par un passager, a déclaré son syndicat.

Lundi, American Airlines a mis à jour son script pour les annonces d’embarquement du capitaine qui rappelle aux voyageurs de suivre les instructions des membres d’équipage et de « se rappeler que la consommation d’alcool personnel apporté à bord des vols est contraire à la réglementation fédérale et est strictement interdite », selon un e-mail du personnel. , qui a été examiné par CNBC.

Les pilotes ont également été invités à rappeler aux voyageurs que le refus de porter un masque pourrait signifier qu’ils ne peuvent pas voler ou qu’ils risquent des amendes.

En avril, la Transportation Security Administration a prolongé le mandat du masque pour les voyages aériens et autres jusqu’au 14 septembre.

Mais les Centers for Disease Control and Prevention ont annulé cette semaine les directives antérieures et ont déclaré que même les personnes vaccinées devraient porter des masques à l’intérieur en raison de la propagation rapide de la variante delta de Covid, augmentant les chances que le gouvernement fédéral prolonge à nouveau le mandat des voyages aériens.