Un sondage montre l’impact de l’enquête du 6 janvier sur l’opinion publique américaine

Les audiences télévisées du comité de la Chambre n’ont pas réussi à changer le point de vue des électeurs concernant l’émeute de janvier 2021 à Washington

Plus d’un an d’enquête par un comité du Congrès et neuf audiences télévisées – organisées de manière experte par un ancien dirigeant d’ABC News – n’ont eu pratiquement aucun impact sur l’opinion publique à propos de l’émeute du Capitole américain du 6 janvier, a révélé un nouveau sondage.

Le sondage de l’Université de Monmouth, publié mardi, a montré que le comité de la Chambre dirigé par les démocrates avait échoué dans ses efforts pour convaincre les électeurs que l’ancien président Donald Trump était responsable de la violation du Capitole. Environ 38% des Américains pensent que Trump était “directement responsable” contre 42% avant les audiences télévisées, selon l’enquête.

“Les révélations sensationnelles au cours des audiences ne semblent pas avoir fait bouger l’opinion publique sur la culpabilité de Trump pour l’émeute ou ses fausses allégations de fraude électorale”, a déclaré Patrick Murray, directeur du Monmouth University Polling Institute.

De nombreux observateurs n’ont pas acheté l’argument de Murray selon lequel les audiences ont donné “révélations sensationnelles.” Seulement 23 % des Américains ont payé “beaucoup d’attention” aux audiences, inchangées par rapport à avant leur diffusion, a montré le sondage. Les opinions étaient également statiques quant à savoir si le président Joe Biden avait remporté les élections de 2020 en raison de la fraude électorale (29 %, inchangé par rapport à avant les audiences) et si la violation du Capitole était une émeute (64 %, contre 65 %).

Lire la suite Trump voit un moyen de mettre fin à sa “persécution”

Environ 52 % des personnes interrogées ont déclaré que l’incident pouvait être correctement décrit comme un “insurrection,” contre 50 % avant les audiences, tandis que 35 % ont déclaré qu’il s’agissait d’un “protestation légitime” contre 34 %. Seulement 8% ont déclaré que les audiences avaient changé leur point de vue, contre 6%.

Environ 40% des Américains, dont plus de 80% des républicains, ont une opinion favorable de Trump, pratiquement inchangée par rapport aux niveaux de novembre 2020, selon le sondage. À l’autre extrémité du spectre, 41% des Américains pensent que Trump devrait être accusé de crimes liés à l’émeute du Capitole, tandis que 35% pensent qu’une telle poursuite déstabiliserait le système politique américain.

“Lorsque nous avons publié notre sondage de juin, j’ai dit que le comité prêchait à la chorale”, dit Murray. “Ces résultats actuels suggèrent qu’ils n’ont pas recruté de nouveaux chanteurs depuis lors.”

Le sondage a révélé que 42% des Américains pensent que le système politique américain est « fondamentalement sain », contre 55 % en février 2020.

LIRE LA SUITE: Les négationnistes de “l’insurrection” du Capitole accusés d’inflation

Le comité de la Chambre a embauché l’ancien dirigeant d’ABC News, James Goldston, pour aider à organiser ses audiences pour un public de télévision aux heures de grande écoute. Les démocrates ont présenté l’émeute comme une insurrection à motivation raciale et ont accusé Trump d’avoir incité les manifestants à fraude électorale à bloquer le transfert pacifique du pouvoir. Des critiques, tels que le représentant Scott Perry (R-Pennsylvanie), ont qualifié les audiences de style soviétique “procès-spectacle”.