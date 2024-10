Un sondage montre Derek Brown comme favori dans la course Utah AG

Un nouveau sondage montre le candidat républicain Derek Brown en tête du peloton de cinq candidats au poste de procureur général de l’Utah, dans un sondage réalisé à moins de trois semaines des élections générales.

L’actuel procureur général de l’Utah, Sean Reyes, n’a pas cherché à être réélu, ce qui a laissé le siège ouvert. Le dernier sondage Deseret News/Hinckley Institute of Politics mené par HarrisX auprès de 813 électeurs inscrits montre que Brown a 40 %, soit une avance de 20 points de pourcentage sur son challenger démocrate Rudy Bautista qui est à 20 %. Il ne reste que 11 jours avant les élections du 5 novembre.

DN-2024agpoll

Brown est l’ancien président du Parti républicain de l’Utah et ancien législateur de l’État, et Bautista est un avocat de la défense de longue date.

Le sondage montre le candidat non affilié Austin Hepworth à 5 %, la candidate du Parti uni de l’Utah Michelle Quist à 4 % et le candidat libertaire W. Andrew McCullough à 3 %.

Vingt-huit pour cent des électeurs inscrits qui ont répondu au sondage ont déclaré ne pas savoir quel candidat ils choisiraient.

Les sondages d’opinion de Brown, à 40 %, indiquent une position favorable, a déclaré Jason Perry, directeur du Hinckley Institute of Politics de l’Université de l’Utah, dans un communiqué. « Cependant, avec 28 % d’électeurs indécis, il est encore possible de procéder à certains changements avant le jour du scrutin. Sans candidat sortant, la course semble plus ouverte et des candidats tiers pourraient influencer le résultat final. Il sera intéressant de voir comment la course se déroulera à mesure que les électeurs continueront de prendre leurs décisions. »

Lorsqu’on a demandé aux électeurs indécis vers qui ils penchaient, l’avance de Brown a augmenté : un peu plus de la moitié des électeurs indécis ont déclaré qu’ils voteraient pour lui. Si l’élection avait lieu aujourd’hui et que ces maigres faisaient un choix, le sondage montrait que 55 % des électeurs inscrits diraient qu’ils voteraient pour Brown et 25 % diraient qu’ils voteraient pour Bautista.

Hepworth était le suivant avec 10 %, suivi de Quist avec 6 % et McCollough avec 4 %. Le sondage Deseret News/Hinckley Institute of Politics a été réalisé par HarrisX en ligne du 15 au 19 octobre et présente une marge d’erreur de +/- 3,4 %.

Réponses de la campagne au sondage

« Ces chiffres de sondage valident ce que nous voyons partout dans l’Utah, y compris dans les comtés de Carbon et d’Emery, où nous nous trouvons aujourd’hui », a déclaré Brown dans une déclaration au Deseret News. « Notre message d’un procureur général de l’Utah qui s’opposera aux excès du gouvernement fédéral trouve un écho auprès des électeurs de l’Utah, et nous continuerons à travailler sans relâche pour chaque vote jusqu’au jour du scrutin. »

Bautista a déclaré qu’il pensait que les chiffres des sondages étaient un peu décevants. « J’espère que le public qui n’a pas encore voté se renseignera le mieux possible pour prendre une décision éclairée. »

Rencontrer Brown a été l’un des aspects positifs du processus électoral pour Bautista et il a déclaré qu’il pensait que Brown serait un « excellent » procureur général s’il gagnait.

« Je peux dire avec la plus grande confiance que Derek ramènera l’intégrité dans ce bureau », a déclaré Bautista.

« Cette année, les Utahn ont plus de choix que d’habitude pour le procureur général, et les résultats reflètent le fait qu’il existe de bonnes options parmi lesquelles choisir et que les Utahn sont impliqués et examinent activement leurs options », a déclaré Hepworth, ajoutant plus tard que cela représentait la beauté de être américain pour avoir le choix.

Il a poursuivi en disant qu’il pensait que les gens devraient voter en fonction de ce qui serait le mieux pour l’Utah et qu’un vote peut façonner la politique à venir.

« Si les électeurs veulent continuer avec le même scandale et la même politique partisane, ils savent où chercher », a déclaré Quist. « Mais pour ceux qui en ont assez de voir le bureau du procureur général jouer à des jeux partisans au lieu de défendre l’Utah, je suis prêt et disposé à apporter une réelle intégrité et indépendance à ce travail. »

McCullough a déclaré qu’il ne s’attendait pas à se retrouver en tête des résultats du sondage. «Je m’attends simplement à attirer suffisamment d’attention des gens pour les faire réfléchir.» Il a ajouté qu’il pensait également que « le républicain obtenait des résultats inférieurs à ce que j’aurais pensé » et il a également ajouté qu’il pensait que le démocrate ne bougeait pas beaucoup avec les plus maigres.

L’état de la course

Reyes a annoncé pour la première fois qu’il ne se présenterait pas à la réélection en décembre 2023, invoquant son désir de se concentrer sur sa famille et sa pratique du droit privé. Cette nouvelle est intervenue après que Brown ait annoncé la création d’un comité exploratoire en tant que principal challenger potentiel de Reyes – le comité était présidé par l’ancien gouverneur Gary Herbert.

L’élection primaire s’est ensuite réchauffée : Brown a affronté trois challengers et Bautista en a affronté un. Bautista a remporté la convention démocrate et donc l’investiture aux élections primaires. Brown s’est inscrit sur le bulletin de vote grâce au processus de collecte de signatures et la convention républicaine a réduit la course à Brown et à deux autres candidats qui ont finalement perdu la primaire.

La course est à cinq, McCullough et Quist lançant respectivement leurs noms via le Parti libertaire et le Parti uni de l’Utah, tandis que Hepworth se présente sans affiliation.

L’un des principaux objectifs de la course, que ce soit avant les primaires ou à l’approche de novembre, a été de restaurer la confiance et la transparence au sein du bureau du procureur général de l’Utah. Lors du débat d’octobre précédant les élections générales, les candidats ont été interrogés sur leur vision du poste.

Brown a déclaré qu’il avait passé la majeure partie de l’année à voyager et à demander aux Utahn ce qu’ils voulaient chez un procureur général. Il a déclaré que s’il était élu, il protégerait les plus vulnérables, constituerait une protection contre les excès du gouvernement fédéral et serait responsable envers les Utahn. Bautista a déclaré qu’étant donné qu’il n’accepte pas de dons pour sa campagne, il ne serait redevable à personne.

Comme prévu, les électeurs interrogés semblent suggérer qu’ils voteront principalement selon des lignes partisanes lors de cette élection particulière.

Le sondage Deseret News/Hinckley Institute of Politics (celui incluant les plus maigres) le montre. Une majorité d’électeurs dans la catégorie indépendante ou « autre » (ni républicain ni démocrate) déclarent qu’ils voteront pour Brown, aux côtés de 79 % des répondants républicains.

Les résultats ont également été ventilés par idéologie : libérale, modérée et conservatrice.

Bautista compte la plus grande part d’électeurs s’identifiant comme libéraux, avec 59 % contre 25 % pour Brown. La majorité des électeurs modérés, soit 43 %, ont déclaré qu’ils se retireraient pour Brown, tandis que 26 % ont déclaré qu’ils opteraient pour Bautista.

Soixante-quinze pour cent des électeurs conservateurs ont déclaré qu’ils voteraient pour Brown et 11 % ont déclaré qu’ils voteraient pour Bautista.

Le jour du scrutin est le mardi 5 novembre.