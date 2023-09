Un sondage montrant que Trump a gagné 10 points par rapport à Biden pour les élections de 2024 est critiqué

Un nouveau Sondage Washington Post-ABC Le fait que Joe Biden soit à la traîne de 10 points de pourcentage de son prédécesseur présidentiel Donald Trump a été critiqué par le principal sondeur politique Larry Sabato.

Notant que les sondeurs eux-mêmes ont averti que leur enquête était une valeur aberrante, Sabato – le directeur du Centre de politique de l’Université de Virginie – a qualifié la décision de la publier de « ridicule ».

« Ignorez le sondage Washington Post-ABC », a écrit Sabato sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter. « Comment avez-vous même pu publier un sondage aussi absurde à première vue ? Ce sera un embarras persistant pour vous. Il a ajouté : « Tout simplement embarrassant – pour eux. »

L’analyste politique en chef du New York Times, Nate Cohn, a également critiqué le sondage selon lequel Trump devance Biden dans la course à la Maison Blanche en 2024.

Faisant référence à un sondage post-ABC de mai qui révélait que Trump était en hausse de sept points de pourcentage sur Biden, ce qui était également incompatible avec la plupart des sondages, Cohn a écrit sur X : « Il est vraiment très difficile de publier des résultats de sondages aberrants, vous devez donc donner du crédit à ABC/Post ici, mais j’ai un problème assez important avec ABC/Post ici : si vous publiez des sondages « aberrants » consécutifs résultats… vous ne pouvez pas rejeter vos résultats.

« Si cela se produit deux fois de suite dans la même course, il est clair que c’est le résultat d’un élément de votre approche, et vous devez soit décider que vous êtes bon avec cela et le défendre, soit rentrer chez vous. »

Le Washington Post a reconnu que son enquête n’était pas conforme à la plupart des sondages, qui concluent généralement que le président sortant démocrate Biden et l’ancien président républicain Trump seraient dans une course serrée et compétitive s’ils s’affrontaient lors des élections de 2024.

La poste a écrit dans son analyse : « Le… sondage montre que Biden est à la traîne de Trump de 10 points de pourcentage à ce stade précoce du cycle électoral, bien que la marge considérable d’avance de Trump dans cette enquête soit en contradiction significative avec d’autres sondages publics qui montrent que la course aux élections générales est une une impasse virtuelle.

« La différence entre ce sondage et d’autres, ainsi que la composition inhabituelle des coalitions de Trump et de Biden dans cette enquête, suggèrent qu’il s’agit probablement d’une valeur aberrante. »

Malgré les critiques, au moins une personne a maintenu les résultats du sondage, avec l’animatrice Martha Raddatz. en disant sur ABC This Week de dimanche : « Quelles que soient les mises en garde, qu’il s’agisse d’une valeur aberrante, c’est difficile à faire valoir. »

En réponse à Raddatz, l’ancienne présidente du Comité national démocrate, Donna Brazile, a déclaré dans l’émission : « C’est difficile à dire, Martha, mais je ne crois pas que les démocrates devraient rester assis dans une salle de panique. »

Brazile a ensuite exhorté les démocrates à « sortir et à défendre leur cause auprès du peuple américain », qui, selon elle, est en colère face à la hausse du coût de la vie.

Raddatz a répondu : « Ils parlent au peuple américain… et pourtant ce sont des problèmes de portefeuille. Le message est peut-être là, mais ils ne le ressentent pas.

Trump détient une avance considérable dans les sondages nationaux et dans les principaux États concernant la course à l’investiture présidentielle républicaine de 2024. Il bénéficie de cet avantage bien qu’il fasse face à plus de 90 accusations criminelles dans quatre actes d’accusation distincts l’accusant de tentative de subversion des élections de 2020 qu’il a perdues face à Biden, de conservation d’informations classifiées après sa présidence et de paiements secrets à la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels.