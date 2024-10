Un sondage Léger démontre que quatre Québécois sur cinq réclament un plus grand soutien du gouvernement et du système de santé publique pour lutter contre l’obésité

Les Québécois conviennent presque unanimement (97 %) que l’obésité a des impacts physiques, mentaux et émotionnels à long terme sur la santé d’une personne.

MISSISSAUGA, ONTARIO, 21 octobre 2024 /CNW/ – Novo Nordisk annonce les résultats d’un récent sondage Léger1 sondage qui a été réalisé en son nom, qui révèle que quatre Québécois sur cinq (80 pour cent) croient que le Québec le gouvernement et le système de santé publique devraient en faire davantage pour aider les personnes vivant avec l’obésité et seulement un Québécois sur 10 (11 pour cent) est d’accord avec la proposition actuelle. Québec politiques gouvernementales concernant les traitements de l’obésité.

L’enquête a été réalisée par Léger dans le cadre d’une campagne médiatique, initiée et financée par Novo Nordisk, visant à sensibiliser à l’obésité. La campagne a reçu le soutien d’un groupe diversifié d’organisations, de professionnels de la santé et de personnes vivant avec l’obésité. Toutes les personnes citées dans le communiqué participent sur une base volontaire et indépendante.

Obésité au Québec : s’unir pour un meilleur soutien

Un groupe d’individus partageant les mêmes idées, comprenant des organisations de patients, des professionnels de la santé et des personnes vivant avec l’obésité, se sont réunis pour parler d’une seule voix afin de sensibiliser l’opinion à l’obésité en tant que maladie chronique grave, éliminant ainsi la stigmatisation dont souffrent souvent les personnes obèses. face à face Québec. Le groupe préconise que les personnes vivant avec l’obésité ne soient pas confrontées à des obstacles pour accéder à un soutien immédiat, notamment en payant de leur poche leurs médicaments. Québec.

« Nous ne pensons pas un seul instant qu’il est acceptable de ne pas fournir une thérapie complète et une aide aux personnes souffrant d’autres maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension artérielle ou la polyarthrite rhumatoïde. Alors pourquoi est-il considéré comme acceptable d’ignorer l’aide aux personnes dont la santé est compromise. par leur obésité ? » dit le Dr. Marie-Philippe Morinspécialiste en médecine interne générale et bariatrique et chef du service de médecine interne générale à l’Institut universitaire de cardiologie et de poumon de Ville de Québec (IUCPQ).

Depuis la création du Québec Depuis 1997, les médicaments contre l’obésité figurent sur la liste des exclusions, ce qui a empêché celui du Québec Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) d’évaluer ces médicaments pour leurs bénéfices thérapeutiques et économiques. Québec reste la seule province canadienne qui n’évalue pas les traitements médicamenteux contre l’obésité en vue d’une éventuelle inclusion dans son régime public d’assurance médicaments.

Selon Statistique Canada, près de trois Québécois sur dix (29 %)2 vivent avec l’obésité. Le groupe plaide en faveur d’une stratégie claire pour garantir que tous les soutiens possibles et thérapies potentielles soient accessibles à tous ceux qui pourraient en bénéficier.

Comprendre l’obésité : un appel à la reconnaître comme une maladie chronique

L’obésité est une maladie chronique grave et évolutive qui a un impact profond sur les individus, les familles et nos systèmes de santé.3 L’obésité est bien plus qu’un simple excès de poids. Il s’agit d’une maladie chronique associée à plus de 200 complications affectant la santé d’un individu, notamment le diabète sucré de type 2, les maladies cardiaques, l’hypertension artérielle, certains types de cancer, ainsi qu’une diminution de l’espérance de vie.4

Malgré les preuves scientifiques selon lesquelles l’obésité est une maladie chronique, nombreux sont ceux qui la considèrent encore comme un problème de mode de vie. Le sondage Léger révèle que quatre Québécois sur dix (40 pour cent) considèrent l’obésité comme une maladie chronique, comparativement à 69 pour cent qui reconnaissent le diabète comme une maladie chronique, 65 pour cent pour la fibrose kystique et 59 pour cent pour la polyarthrite rhumatoïde. Ceux qui considèrent l’obésité comme une maladie chronique sont plus susceptibles d’admettre que la génétique (73 pour cent), le stress et la santé mentale (61 pour cent), les hormones (51 pour cent) et les facteurs socio-économiques (51 pour cent) sont les principaux facteurs. causes.

Selon le sondage Léger, près de la moitié des Québécois (48 pour cent) croient que le gouvernement devrait réévaluer la couverture des médicaments contre l’obésité, et 29 pour cent reconnaissent l’obésité comme une maladie grave et soutiennent que le régime public d’assurance médicaments devrait permettre l’accès à ces médicaments pour aider gérer le poids.

« L’obésité ne se limite pas à l’IMC. Elle est influencée par une gamme de facteurs indépendants du contrôle personnel, comme la génétique, les hormones et le stress. Nous avons besoin d’une approche de soins de santé qui reflète cette complexité », a déclaré le Dr Yves Robitaille, spécialiste en médecine interne au Centre. de Médecine Métabolique de Lanaudière et le CISSS de Lanaudière. « Les Québécois vivant avec l’obésité et qui répondent à tous les critères requis méritent d’avoir accès à des médicaments dont la science a prouvé qu’ils peuvent gérer efficacement la maladie et contribuer à réduire ses conséquences socio-économiques plus larges.

Voix unifiées : perspectives supplémentaires sur l’obésité

Un groupe croissant de défenseurs, d’organisations, de professionnels de la santé et de personnes vivant avec l’obésité se réunissent pour souligner le besoin urgent d’un soutien accru et d’une reconnaissance accrue de l’obésité en tant que maladie chronique grave, reflétant le sentiment écrasant des Québécois en faveur de politiques de santé plus globales.

« L’obésité doit être abordée à travers une approche multidisciplinaire intégrant les dimensions médicales, nutritionnelles, psychologiques et pharmacologiques. En combinant ces domaines d’expertise, nous pouvons apporter des solutions efficaces et durables adaptées aux besoins de chaque patient. L’obésité est reconnue comme une maladie chronique. par toutes les principales associations médicales du monde entier. Il est temps que notre gouvernement reconnaisse cela également, afin que les personnes souffrant d’obésité qui répondent à des critères spécifiques puissent avoir la possibilité d’accéder à des traitements appropriés. – Dr. Julie St-Pierrepédiatre et lipidologue au CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal

« Nous devons changer les attitudes de la société et de nos systèmes de santé pour reconnaître l’obésité comme une maladie chronique et obtenir la rigueur, la compréhension et les soins équitables accordés aux autres maladies chroniques. Nous sommes à un moment charnière où la science a progressé plus rapidement que le Cette lacune a laissé un trop grand nombre de personnes sans le soutien qu’elles méritent. Remédier à cette disparité n’est pas seulement une question d’amélioration de la santé, mais aussi une question d’équité en matière de santé. Toutes les personnes atteintes d’obésité méritent d’avoir accès aux soins et aux ressources nécessaires pour améliorer leur santé. dans Québec et à travers Canada. C’est une question de justice. » – Lisa Schafferdirecteur exécutif, Obésité Canada

« Je vis avec l’obésité depuis mon enfance, malgré un mode de vie très actif, notamment la natation et le CrossFit. Je connais la perception que certaines personnes peuvent avoir des personnes vivant avec l’obésité, sans savoir tout ce que la personne a vécu ou essayé. pour changer leur image corporelle. Nous devons changer les attitudes et les politiques concernant l’obésité. – Émilie Gagnon, Québécoise vivant avec l’obésité

À propos de l’enquête Léger

Cette enquête Omniweb a été réalisée par Léger, pour le compte de Novo Nordisk, parmi les Québec population avec un échantillon représentatif de 1 067 personnes âgées de 18 ans et plus pouvant s’exprimer en français ou en anglais. Les données ont été collectées entre le 23 août et le 25 août 2024. L’échantillon tiré d’un panel Internet étant de nature non probabiliste, la marge d’erreur ne peut être calculée pour cette enquête. À des fins de comparaison, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1 067 répondants est de ± 3 %, 19 fois sur 20.

À propos d’Obésité Canada

Obésité Canada est du Canada voix faisant autorité sur les approches fondées sur des données probantes pour la prévention, le traitement et les politiques en matière d’obésité. Notre mission est d’améliorer la vie des Canadiens touchés par l’obésité grâce à l’avancement des efforts de lutte contre la discrimination, de prévention et de traitement. Pour plus d’informations, visitez obésitécanada.ca.

À propos de Novo Nordisk Canada

Novo Nordisk est une entreprise mondiale de soins de santé de premier plan, fondée en 1923 et dont le siège social est à Danemark. Notre objectif est de favoriser le changement pour vaincre les maladies chroniques graves, en nous appuyant sur notre héritage en matière de diabète. Nous y parvenons en ouvrant la voie à des percées scientifiques, en élargissant l’accès à nos médicaments et en travaillant à prévenir et, à terme, guérir les maladies. Novo Nordisk emploie environ 63 400 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans environ 170 pays. Pour plus d’informations, visitez novonordisk.ca, Facebook, Instagram, X, LinkedIn et YouTube.

