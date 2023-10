Deux personnes s’embrassent devant des affiches représentant des otages enlevés par des militants palestiniens lors de l’attaque du 7 octobre et actuellement détenus dans la bande de Gaza, placées à côté d’ampoules et de projecteurs dans le cadre d’une installation composée de 224 piliers lumineux érigés par la municipalité de Jérusalem comme un hommage pour eux devant le stade Teddy à Jérusalem le 26 octobre 2023.

Près de la moitié des Israéliens souhaitent retarder toute invasion de Gaza, selon un sondage publié vendredi.

29 % des Israéliens estiment que l’armée devrait immédiatement passer à une offensive terrestre à grande échelle.

Le Hamas a libéré quatre otages la semaine dernière grâce aux efforts déployés par les pays médiateurs régionaux pour organiser une libération à plus grande échelle.

Près de la moitié des Israéliens souhaitent retarder toute invasion de Gaza, selon un sondage publié vendredi, ce qui pourrait indiquer une baisse du soutien à la prochaine étape prévue de la contre-offensive contre les militants du Hamas détenant quelque 200 otages.

Israël s’est engagé à anéantir le Hamas en réponse à la vague de meurtres et d’enlèvements des islamistes palestiniens dans ses communautés du sud le 7 octobre, et a intensifié les raids de chars et d’infanterie parallèlement aux bombardements intensifs de l’enclave.

A la question de savoir si l’armée devrait immédiatement passer à une offensive terrestre à grande échelle, 29 % des Israéliens sont d’accord, tandis que 49 % répondent « qu’il vaudrait mieux attendre » et 22 % sont indécis, selon le sondage publié dans le journal Maariv.

Le quotidien indique que les résultats contrastent avec ceux du sondage du 19 octobre, qui révélait un soutien de 65 % en faveur d’une offensive terrestre majeure.

Maariv a écrit :

De l’analyse des réponses, il ressort qu’il n’y a pas de division selon le camp politique ou la démographie, et qu’il est presque certain que les développements sur la question des otages, désormais en tête de l’ordre du jour, ont eu un grand impact sur ce changement (en avis).

Le Hamas a libéré quatre otages la semaine dernière, grâce aux efforts déployés par les pays médiateurs régionaux pour organiser une libération à plus grande échelle.

Le Hamas affirme qu’environ 50 otages ont été tués lors des frappes israéliennes sur Gaza. Une ex-otage a déclaré qu’elle avait été détenue, avec au moins deux douzaines d’autres, dans un complexe souterrain de tunnels et de bunkers du Hamas qui est au centre de l’offensive israélienne.

Maariv a interrogé un échantillon représentatif de 522 Israéliens adultes. La marge d’erreur était de 4,3%, précise le journal.