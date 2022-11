Un sondage indique une division sur le plan d’Ottawa d’admettre plus d’immigrants

OTTAWA –

Un nouveau sondage suggère que la grande majorité des Canadiens s’inquiètent de la façon dont le plan du gouvernement libéral fédéral visant à augmenter considérablement les niveaux d’immigration au cours des prochaines années affectera le logement et les services gouvernementaux.

Le sondage, mené par Léger et l’Association d’études canadiennes, a également révélé que de nombreux répondants hésitaient quant à l’utilisation de la clause nonobstant, qui permet aux législatures de passer outre à certaines parties de la Charte canadienne des droits et libertés pendant cinq ans.

Sur la base d’un sondage en ligne auprès de 1 537 Canadiens interrogés entre le 11 et le 13 novembre, les résultats surviennent environ deux semaines après qu’Ottawa a dévoilé son intention d’admettre 500 000 immigrants par an à partir de 2025 pour remédier à une grave pénurie de main-d’œuvre à travers le pays.

Le gouvernement et l’industrie ont décrit les nouveaux objectifs, qui représentent une augmentation significative par rapport aux 405 000 immigrants admis l’an dernier, comme essentiels pour combler environ un million de postes vacants à travers le pays et pour compenser le vieillissement de la main-d’œuvre canadienne.

Pourtant, 75 pour cent des répondants au sondage ont convenu qu’ils étaient très ou assez préoccupés par le fait que le plan entraînerait une demande excessive de logements ainsi que de services de santé et sociaux.

Et ce malgré le fait que le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, ait suggéré que les nouveaux travailleurs pourraient en fait permettre la construction de plus de maisons en résolvant une pénurie de gens de métier, ainsi qu’une augmentation des services fédéraux de soutien et d’établissement.

Le vice-président exécutif de Léger, Christian Bourque, a suggéré que les résultats du sondage reflètent les pressions que ressentent de nombreux Canadiens en raison du manque de logements abordables et des taux d’inflation qui font grimper les prix.

“Il y a un sentiment accru d’inquiétude quant à l’étirement de notre dollar fiscal et à l’étirement de notre dollar”, a-t-il déclaré.

“En période économique positive avant que la pandémie ne frappe, ces chiffres auraient pu être différents. Mais maintenant, je pense qu’il y a une préoccupation croissante quant à savoir jusqu’où et combien nous pouvons nous permettre.”

Le gouvernement pourrait devoir faire un meilleur travail pour expliquer les avantages de l’immigration aux Canadiens moyens, a suggéré Bourque.

Les opinions étaient plus partagées sur le nombre d’immigrants que le gouvernement prévoit d’admettre, 49 % d’entre eux affirmant que c’était trop contre 31 % estimant que c’était le bon nombre. Cinq pour cent ont dit que ce n’était pas suffisant, tandis que les autres ne savaient pas.

Alors que les opinions étaient largement les mêmes dans les différentes régions du pays, les répondants qui se sont identifiés comme partisans des conservateurs, du Bloc québécois et du Parti populaire du Canada étaient plus susceptibles de dire que la cible était trop élevée.

“Je n’ai pas été surpris de voir un clivage gauche-droite sur cette question, c’est la même chose aux États-Unis et la même en Europe”, a déclaré Bourque. « Lentement mais sûrement, la question des niveaux d’immigration devient politique.

Le sondage, dont les résultats ne peuvent pas se voir attribuer une marge d’erreur parce que les sondages sur Internet ne sont pas considérés comme des échantillons aléatoires, a également demandé aux Canadiens leur opinion sur la clause nonobstant.

La question faisait suite à la décision du gouvernement de l’Ontario d’inclure la clause nonobstant dans la législation qui imposait un nouveau contrat à 55 000 travailleurs de l’éducation. La province a par la suite abrogé la loi, qui avait effectivement interdit aux travailleurs de faire grève.

Il a révélé que 48 % des répondants étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle c’était une mauvaise idée pour Ottawa ou les provinces de soustraire certaines de leurs lois à la Charte, tandis que 19 % ont dit que c’était une bonne idée. Les 33 % restants ne savaient pas.

Alors que le Québec a une longue histoire de débat sur la clause nonobstant, et que les événements récents en Ontario ont également réveillé certaines personnes, Bourque a déclaré que de nombreux Canadiens ignorent encore son existence.

“Cela dit essentiellement que ce n’est pas vraiment un sujet chaud, politiquement”, a-t-il déclaré. “Même avec les récents événements en Ontario, ils ne semblent pas vraiment s’en soucier. Ou pas qu’ils s’en moquent, mais c’est quelque chose qui dépasse un peu leurs principales préoccupations en matière de politique nationale.”

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 16 novembre 2022.