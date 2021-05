Un sondage donne aux conservateurs de Boris Johnson une avance de 17 points dans une élection partielle cruciale à Hartlepool

Les conservateurs de Boris Johnson ont 17 points d’avance dans une bataille électorale partielle cruciale pour un bastion travailliste plus tard cette semaine, selon un nouveau sondage.

L’enquête pour Good Morning Britain d’ITV par les sondeurs Survation donne à Jill Mortimer, la candidate conservatrice dans la circonscription du nord-est, 50 pour cent des voix dans la région qui est détenue par le Parti travailliste depuis sa création en 1974.

C’est une avance considérable sur le candidat travailliste, Paul Williams, dans la circonscription autrefois représentée par l’architecte clé du New Labour Peter Mandelson, avec seulement 33% des répondants affirmant qu’ils voteraient pour le parti de Sir Keir Starmer lors de l’élection partielle du 6 mai. .

Selon le sondage, 3% ont l’intention de voter vert et seulement 1% ont déclaré qu’ils voteraient pour les libéraux démocrates à Hartlepool – une circonscription qui a voté à près de 70% en faveur du départ lors du référendum sur le Brexit de 2016.

Aux élections générales de 2019, le parti travailliste, qui a subi des défaites majeures dans certaines parties du «mur rouge» dans l’un de ses pires résultats, a conservé Hartlepool avec 37% des voix, contre 28% des conservateurs.

Cependant, le soutien au Brexit Party, qui a remporté 25% des voix lors des élections d’hiver, semble maintenant s’être effondré sous sa nouvelle image de Reform UK. Un pour cent seulement des électeurs interrogés ont suggéré qu’ils voteraient pour le candidat du parti.

Le sondage, qui comprenait des entretiens avec 517 personnes vivant dans la région entre le 23 et le 29 avril, a également montré que 51% des personnes interrogées considèrent le Premier ministre «favorablement» – contre seulement 22% pour Sir Keir.

Cela survient alors que de vastes pans de la Grande-Bretagne se préparent à se rendre aux urnes plus tard cette semaine lors d’élections à travers le pays, y compris les bulletins de vote pour les maires de métro dans les grandes villes et les élections aux parlements écossais et gallois.

Selon un sondage séparé effectué par Opinium, les conservateurs sont également sur la bonne voie pour la victoire dans les West Midlands, le titulaire Andy Street bénéficiant de 57% des voix, par rapport au candidat travailliste et ancien ministre Liam Byrne, qui en détient 37%. Support.

Et à Tees Valley, un énorme 63 pour cent des répondants ont déclaré qu’ils voteraient pour le titulaire conservateur Ben Houchen, avec 37 pour cent optant pour Jessie Joe Jacobs.

Dans les huit circonscriptions, qui relèvent du maire de Tees Valley, dont Redcar, Sedgefield et Darlington, cinq sont devenues bleues lors des élections générales d’hiver de 2019. Lors du vote de 2017, M. Houchen a remporté le concours contre son rival travailliste par un peu plus de 2000 voix.

Tentant de minimiser les attentes des conservateurs après sa troisième visite à Hartlepool lundi, le premier ministre a déclaré aux partisans lors d’une activité de financement que ce serait un «défi énorme» pour le parti de gagner.

« Je tiens à souligner que beaucoup de gens parlent de Hartlepool – je viens juste d’y être », a-t-il déclaré lors de l’événement, selon Politico. «Je pense qu’il est important que les gens comprennent que ce n’est pas un siège que les conservateurs ont jamais occupé.

«C’est le terrain de prédilection de Peter Mandelson. Il est très important que tout le monde soit conscient de la réalité psephologique profonde, c’est un défi énorme, énorme, ce serait une chose assez extraordinaire à mon avis si cela devait arriver.

Pressé sur BBC Radio 4 aujourd’hui programme si les résultats des élections plus tard cette semaine refléteraient son leadership – plus d’un an après avoir succédé à Jeremy Corbyn – Sir Keir a déclaré: «Oui, et j’assume l’entière responsabilité des résultats, je prends l’entière responsabilité de tout ce qui se passe dans le pays. Parti travailliste sous ma direction.

S’exprimant directement sur les perspectives du parti aux élections partielles, le Parti travailliste a ajouté: «Eh bien, j’espère que nous ne perdrons pas Hartlepool. Nous nous battons pour chaque vote là-bas et je sais que chaque vote doit être gagné et c’est pourquoi je suis allé à Hartlepool trois fois pendant la campagne et nous avons des équipes sur le terrain.

«Mon travail en tant que dirigeant travailliste était de reconstruire le Parti travailliste à partir de cette perte dévastatrice en 2019 et de nous mettre en position de gagner les prochaines élections générales. J’ai dit le jour où j’ai été élu que c’était une montagne à gravir – c’est le cas, nous l’escaladons et j’ai un désir ardent de construire un avenir meilleur pour un pays et jeudi est un premier pas vers cet avenir meilleur. .

«Mais je ne pense pas que quiconque ait pensé de manière réaliste qu’il était possible de faire passer le Parti travailliste du pire résultat des élections générales depuis 1935 à une position pour gagner la prochaine élection générale dans un délai d’un an: cela allait toujours prendre plus longtemps que ça.