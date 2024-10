Un sondage donne à Cox une grosse avance à 11 jours des élections

Le gouverneur républicain de l’Utah, Spencer Cox, devance son adversaire démocrate, le représentant de l’État Brian King, de 32 points de pourcentage dans le dernier sondage Deseret News/Hinckley Institute of Politics réalisé moins d’un mois avant les élections générales.

Une majorité de personnes interrogées ont déclaré que si les élections avaient lieu aujourd’hui, elles voteraient pour Cox. Dans un scénario de scrutin complet, Cox a reçu 51 %, King a reçu 19 %, le candidat américain indépendant Tommy Williams a reçu 4 %, le candidat du Parti libertaire Robert Latham a reçu 3 % et le candidat non affilié Tom Tomeny a reçu 2 %.

Sondage DN-2024guv

Plus d’un cinquième des répondants, soit 22 %, ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs ou qu’ils ne savaient pas pour lequel des cinq candidats inscrits sur le bulletin de vote ils voteraient. Le sondage ne comportait pas la possibilité d’écrire au nom d’un autre candidat.

Lorsqu’il a été demandé aux électeurs indécis de choisir entre les cinq candidats inscrits sur le bulletin de vote, l’avance de Cox a augmenté de 10 points de pourcentage pour atteindre 61 %. Le total de King est passé à 21 %. Les candidats tiers ont chacun connu une légère augmentation, mais aucun n’a dépassé 10 %.

Le sondage a été mené par HarrisX entre le 15 et le 19 octobre auprès de 813 électeurs inscrits dans l’Utah et comporte une marge d’erreur de +/- 3,4 points de pourcentage.

Cox répond aux résultats du sondage

La campagne de Cox a déclaré que les résultats du sondage confirment que les Utahn approuvent le travail du gouverneur au pouvoir.

« Gouverneur. Cox continue de répondre aux attentes des électeurs en signant la plus grande réduction d’impôts de l’histoire de l’Utah et en soutenant d’importantes augmentations de salaire des enseignants qui classent désormais les enseignants de l’Utah parmi les 10 premiers du pays en termes de salaires de départ. Il continuera à travailler dur pour gagner le soutien des électeurs », a déclaré le porte-parole de la campagne, Matt Lusty.

Le sondage a révélé que Cox bénéficie d’un taux d’approbation de 56 % pour son travail de gouverneur, avec 18 % des personnes interrogées déclarant qu’ils approuvent fortement, 38 % disant qu’ils approuvent plutôt, 18 % disant qu’ils désapprouvent plutôt et 14 % disent qu’ils désapprouvent fortement, pour un au total, un tiers des Utahn désapprouvent les actions de Cox au pouvoir.

Le taux d’approbation de Cox grimpe à 64 % parmi les républicains auto-identifiés et reste élevé, à 61 %, parmi les conservateurs auto-identifiés. Près de la moitié des démocrates interrogés, 49 %, et des indépendants, 47 %, ont déclaré qu’ils approuvaient le mandat de Cox.

King réagit aux résultats du sondage

La campagne King a déclaré que les résultats du sondage reflètent peut-être la grande notoriété de Cox, mais qu’ils ignorent « la réalité sur le terrain ».

« Les Utahns en ont assez d’un gouverneur qui sert de chien de poche à une législature déconnectée et politiquement monopolisée, tout en ignorant les problèmes qui affectent les Utahns au quotidien », a déclaré la directrice de campagne Gaby Finlayson. « Brian King construit une coalition d’électeurs fatigués d’être ignorés et prêts à faire entendre leur voix. Nous sommes convaincus que le soir des élections, l’Utah verra le pouvoir d’un leadership pragmatique et axé sur les valeurs.

Alors que le sondage donne à Cox une large approbation, y compris parmi les démocrates, la répartition partisane révèle un soutien plus polarisé. Si les élections avaient lieu aujourd’hui, 27 % des démocrates ont déclaré qu’ils voteraient pour Cox, tandis que 56 % ont déclaré qu’ils voteraient pour King et 11 % ont déclaré qu’ils n’en étaient pas sûrs.

La ventilation des résultats par identification de parti montre que 68 % des répondants républicains envisagent actuellement de voter pour Cox, 9 % envisagent de voter pour King et 17 % ont déclaré ne pas être sûrs de savoir qui ils choisiraient parmi les noms inscrits sur le bulletin de vote. On ne sait pas combien de ces personnes interrogées envisagent d’écrire à Phil Lyman, qui a perdu contre Cox lors des primaires du GOP après avoir remporté la convention d’État parmi les délégués du parti.

Jour d’élection

Un sondage Deseret News/Hinckley Institute of Politics mené en août a trouvé Cox avec une avance de 40 points de pourcentage dans un face-à-face avec King.

Un sondage réalisé début octobre par Noble Predictive Insights a révélé que Cox était en tête parmi les électeurs probables avec 49 % de soutien, contre 23 % pour King et 5 % pour Lyman, avec près de 20 % d’électeurs indécis.

Le jour du scrutin est le mardi 5 novembre. Les électeurs de l’Utah auraient dû recevoir leurs bulletins de vote par correspondance la semaine dernière. Vous pouvez retrouver la couverture politique de Deseret News ici.