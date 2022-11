Un sondage d’Habitat pour l’humanité révèle que l’abordabilité du logement est une préoccupation majeure pour les Canadiens

Un nouveau sondage publié le 10 novembre par Habitat pour l’humanité Canada révèle que les Canadiens classent le logement abordable au troisième rang des problèmes les plus importants auxquels le Canada est confronté aujourd’hui, derrière l’inflation et les soins de santé.

L’Enquête sur le logement abordable d’Habitat pour l’humanité Canada, qui a mesuré les perceptions des Canadiens, met également en lumière les préoccupations croissantes et les obstacles à l’accession à la propriété, notamment le manque d’offre de logements, l’augmentation du coût de la vie, la discrimination, le sentiment NIMBY (pas dans ma cour) et plus encore.

« Ce sondage souligne à quel point les Canadiens sont préoccupés par leur situation et leur avenir en matière de logement, alors que le logement abordable devient de plus en plus hors de portée », a déclaré Julia Deans, présidente et chef de la direction d’Habitat pour l’humanité Canada. « Pour répondre à ces préoccupations croissantes et faire du logement abordable et de l’accession à la propriété une réalité pour tous les Canadiens, nous avons besoin d’une approche globale de la part des organismes sans but lucratif, des entreprises partenaires, des particuliers et de tous les paliers de gouvernement.

Selon l’Enquête sur le logement abordable d’Habitat Canada, presque tous les Canadiens (96 %) interrogés ont déclaré que leur coût de la vie avait augmenté au cours de la dernière année et quatre Canadiens sur cinq (78 %) s’inquiètent de devoir dépenser moins pour la nourriture, les économies, les frais de transport et/ou le paiement de la dette pour continuer à payer leur logement actuel. D’autres préoccupations clés incluent :

• Quarante pour cent des Canadiens s’inquiètent de payer leur hypothèque ou leur loyer au cours des 12 prochains mois

• Les membres de la génération Z (51 %) et les milléniaux (52 %) ​​sont deux fois plus susceptibles d’être préoccupés par le paiement de leur loyer ou de leur hypothèque que les baby-boomers (23 %)

• Près de trois Canadiens sur 10 (28 pour cent) ne peuvent actuellement pas payer une mise de fonds de n’importe quel montant pour une maison

Le manque d’offre de logements est considéré comme le principal contributeur à la crise actuelle de l’accessibilité

Quatre-vingt-dix pour cent des Canadiens (90 %) croient qu’il y a une pénurie de logements abordables au Canada et 43 % considèrent que le manque d’offre de logements est l’un des principaux facteurs qui contribuent à rendre le logement moins abordable, devant les acheteurs étrangers (40 % ) et les entreprises d’investissement qui achètent des maisons (36 %).

NIMBY et discrimination : des obstacles supplémentaires au logement abordable

La moitié des Canadiens (54 %) estiment que le sentiment NIMBY est l’un des principaux obstacles à l’offre de logements abordables dans les quartiers. De plus, 71 % des Canadiens sont d’accord avec l’énoncé selon lequel « les gens s’inquiètent de l’impact du logement abordable sur la valeur de leur propriété et sur leur quartier ».

Selon l’enquête, la discrimination est également un obstacle à l’accès à un logement abordable. Un Canadien sur 10 (11 %) a été victime de racisme, de sexisme et/ou d’une autre forme de discrimination au cours de sa recherche d’un logement, les Canadiens BIPOC étant plus de deux fois plus susceptibles que les Canadiens non BIPOC d’avoir été victimes de discrimination (18 % c. huit pour cent).

Les Canadiens veulent un chez-soi abordable

Les trois quarts des Canadiens et 82 % des Britanno-Colombiens croient que davantage de logements abordables pourraient résoudre les problèmes sociaux auxquels nous sommes actuellement confrontés en tant que pays. Malgré les préoccupations croissantes et les obstacles à l’accession à la propriété, la majorité des Canadiens (87 %) conviennent que le fait d’être propriétaire d’une maison peut créer plus de stabilité dans sa vie. De plus, 82 % des Britanno-Colombiens interrogés conviennent que le fait d’être propriétaire d’une maison peut offrir un meilleur avenir à leurs enfants, et 80 % conviennent que l’accession à la propriété peut renforcer les liens avec leur communauté.

Pour plus d’informations sur l’enquête, visitez habitat.ca/housingsurvey.

AUSSI: Denman et les îles Hornby sont confrontées à des problèmes de logement abordable

logements abordablesComox Valley