Près de 60% des répondants pensent Yoshiro Mori n’est plus apte à occuper le poste de chef de Tokyo 2020, un important sondage japonais a révélé dimanche, après l’ancien Premier ministre suscité l’indignation plus de remarques sexistes. Mori s’est excusé pour des commentaires la semaine dernière dans lesquels il a affirmé que les femmes parlent trop dans les réunions, et le Comité international olympique a déclaré qu’il considérait maintenant la question close.

Mais dans une enquête nationale de deux jours menée auprès de plus d’un millier de personnes par l’agence de presse Kyodo, 59,9% des personnes interrogées ont déclaré ne pas penser que l’ancien Premier ministre de 83 ans était apte à diriger les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Seulement 6,8 pour cent ont dit qu’il devrait rester dans le rôle, tandis que l’agence n’a pas dit comment les 33,3 pour cent restants ont répondu.

La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a déclaré vendredi qu’elle était restée « sans voix » par les remarques de Mori, tandis que le chef du Comité olympique japonais, Yasuhiro Yamashita, a déclaré que les commentaires étaient inappropriés, mais ne l’a pas appelé à démissionner.

Samedi, la superstar japonaise du tennis Naomi Osaka a qualifié ces propos d ‘ »ignorants ».

Une campagne en ligne appelant à l’action contre Mori a attiré plus de 128 300 signatures, y compris du musicien Ryuichi Sakamoto, lauréat d’un Grammy.

La ligne est le dernier casse-tête pour les organisateurs déjà aux prises avec l’inquiétude du public à propos des Jeux reportés par le virus.

Près de la moitié des répondants au sondage de dimanche ont soutenu un nouveau report, 35,2% étant en faveur de l’annulation totale des jeux.

Seulement 14,5% ont déclaré que l’événement devrait se dérouler comme prévu.