Une majorité d’Américains disent que l’histoire considérera Donald Trump comme un « président raté » alors même que la plupart des républicains ont déclaré qu’ils voteraient à nouveau pour lui.

Un nouveau sondage réalisé par USA Today / Suffolk University a révélé une note sévère pour Trump alors qu’il termine son mandat à la Maison Blanche.

Interrogés sur la manière dont l’histoire jugerait la présidence de Trump, 50% ont déclaré qu’il serait considéré comme un « président raté », tandis que 16% ont déclaré un « grand président » et 13% l’ont appelé un « bon président ».

Et, alors même que le président refuse de concéder l’élection au président élu Joe Biden, la majorité des Américains disent qu’il est temps pour lui de le faire.

Le sondage a révélé que les Américains, 70% à 26%, ont déclaré qu’il était temps pour Trump de concéder maintenant que le collège électoral avait voté.

Pendant ce temps, les républicains à deux chiffres, 57% -37%, disent qu’il ne devrait pas.

De 62% à 37%, les Américains pensent que Biden a été légitimement élu président, mais le sondage a révélé que 78% des républicains pensent qu’il ne l’était pas, indiquant les défis à relever pour le président élu alors qu’il tente d’unifier le pays après son investiture.

Et la plupart des républicains ont déclaré que Trump obtiendrait à nouveau leur vote.

Si Trump est le candidat présidentiel du Parti républicain en 2024, 71% des républicains disent qu’ils le soutiendraient et 16% disent qu’ils l’envisageraient. Seulement 10% disent qu’ils ne voteraient pas pour lui.

Le président n’a pas demandé s’il se présenterait à nouveau aux élections, car il continue de déclarer à tort qu’il a gagné en novembre. Il y a eu des rapports selon lesquels il envisage une telle initiative et annoncerait ses intentions au début de l’année prochaine de s’installer à la tête du parti.

Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump quittent Washington DC pour la Floride mercredi soir

Le sondage de 1 000 électeurs inscrits a été effectué entre le 16 et le 20 décembre et a une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points de pourcentage.

Cela intervient dans les derniers jours de la présidence de Trump alors qu’il tente de renverser les résultats des élections, a opposé son veto au projet de loi incontournable de la défense qui finance le Pentagone et donne une augmentation de salaire aux troupes, et impliquait une menace de veto à un paquet législatif de 900 milliards de dollars qui finance le gouvernement et apporte un soulagement COVID aux Américains qui souffrent.