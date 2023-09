Un sommet spécial de l’ONU, des manifestations et une semaine de discussions font monter la pression sur les combustibles fossiles et le réchauffement climatique

La pression est sur le point de s’accentuer sur les combustibles fossiles, États-Unis et président Joe Biden.

Alors qu’un été chaud et record touche à sa fin, les Nations Unies et la ville qui l’accueille se concentrent sur le changement climatique et la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel qui en sont la cause. Il comprend un sommet spécial de l’ONU et une semaine de manifestations et d’événements riches en discussions impliquant des dirigeants du monde des affaires, de la santé, de la politique et des arts. Même un prince royal – William – se lance dans l’action.

La Semaine annuelle du climat, qui coïncide avec l’Assemblée générale des Nations Unies, débute dimanche avec des dizaines de milliers de personnes attendues lors du rassemblement de Manhattan « Marche pour mettre fin aux combustibles fossiles », l’une des centaines de manifestations mondiales.

Cette semaine « est le début d’une incroyable marmite à pression dont nous faisons tous partie », a déclaré Jean Su, organisateur de la marche et directeur de la justice énergétique au Centre pour la diversité biologique. « Cela vient du haut vers le bas, de la part du chef des Nations Unies, et maintenant, cela vient de bas en haut, dans plus de 400 actions réparties à travers le monde. »

Une grande partie de la chaleur vient du Secrétaire général Antonio Guterres, qui convoque mercredi un nouveau Sommet sur l’ambition climatique qui a une tournure particulière : seuls les dirigeants des nations qui apportent des actions nouvelles et significatives seront autorisés à s’exprimer. Et l’ONU ne dit pas encore qui aura cette chance.

Ce ne sera pas Biden, qui s’exprime mardi à l’ONU, le maison Blanche dit. Ce ne seront pas non plus les dirigeants de la Chine, du Royaume-Uni, de la Russie ou de la France – tous acteurs majeurs dans le développement et l’utilisation des énergies fossiles – qui ne seront même pas à New York.

Guterres a critiqué à plusieurs reprises les combustibles fossiles, les qualifiant d’« incompatibles avec la survie humaine ». Lui et des rapports scientifiques des Nations Unies ont souligné que la seule façon de freiner le réchauffement et d’atteindre les objectifs internationaux est « d’éliminer progressivement » les combustibles fossiles.

L’élimination progressive est un terme que les dirigeants mondiaux ont refusé de soutenir lors des négociations passées sur le climat et des réunions des grandes puissances économiques, optant plutôt pour des expressions édulcorées telles que « réduction progressive » du charbon sans réduction, autorisant l’utilisation des combustibles fossiles si ses émissions sont captées d’une manière ou d’une autre. et stocké. Le président des prochaines négociations internationales sur le climat à Dubaï est un responsable du secteur pétrolier des Émirats arabes unis et s’exprimera lors du sommet de mercredi, même si son double rôle a contrarié les militants et certains scientifiques.

« Il s’agit véritablement d’un moment de soft power sans précédent où le chef de l’ONU met les combustibles fossiles sous les projecteurs et oblige les chefs d’État à réagir », a déclaré Su. « Que ce soit oui ou non, il les oblige au moins à répondre : « Allez-vous vous engager à ne pas développer de nouveaux combustibles fossiles conformément à la science du climat ? »

Mais les chefs de l’ONU ont peu de pouvoir réel, a déclaré Bill Hare, PDG de Climate Analytics, climatologue.

« Ils peuvent parler. Ils peuvent convaincre. Ils peuvent de temps en temps critiquer de manière constructive et c’est tous les outils dont il dispose », a déclaré Hare. « Le secrétaire général de l’ONU a une autorité morale et il l’utilise. »

Guterres « peut faire honte aux dirigeants qui se présentent avec des offres pitoyables en termes d’action climatique », a déclaré Mohamed Adow, directeur de Power Shift Afrique, observateur de longue date de la diplomatie climatique. « Nous sommes arrivés à un point où nous ne pouvons plus nous permettre la diplomatie des gants de velours. »

Guterres demandera aux pays d’accélérer leurs efforts pour se débarrasser de l’énergie basée sur le carbone, les pays les plus riches qui peuvent se le permettre étant les premiers et les plus rapides, et à fournir une aide financière aux pays les plus pauvres qui n’en ont pas les moyens, a déclaré Selwin Hart, de Guterres. ‘ conseiller spécial pour l’action climatique.

« Nous savons que l’utilisation de combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz, est la principale cause de la crise climatique », a déclaré Hart vendredi. « Nous devons accélérer la transition mondiale vers l’abandon des combustibles fossiles. Mais cela doit être juste, juste et équitable.

Mais les mêmes 20 économies les plus riches qui promettent de réduire leurs émissions de carbone « délivrent désormais de nouvelles licences pétrolières et gazières à un moment où (l’Agence internationale de l’énergie et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) ont clairement déclaré que cela était incompatible avec les Objectif de 1,5 degré (Celsius, 2,7 degrés Fahrenheit) de l’Accord de Paris », a déclaré Hart.

Pourtant, pour atteindre rapidement zéro émission nette de carbone, il faut remodeler rapidement et en profondeur le paysage énergétique, ce qui « pourrait causer de graves dommages à l’économie », a déclaré le mois dernier le président de l’American Energy Alliance, Thomas Pyle.

Les militants écologistes estiment que cinq pays riches du Nord – les États-Unis, le Canada, l’Australie, la Norvège et le Royaume-Uni – qui parlent de réduction des émissions sont responsables de plus de la moitié de l’expansion prévue des forages pétroliers et gaziers jusqu’en 2050. représente plus d’un tiers.

Ainsi, les militants et les manifestants présents à la marche de dimanche disent qu’ils dirigent leur frustration – et leur pression – contre Biden et l’Amérique.

Cependant, Biden a vanté à plusieurs reprises la loi sur la réduction de l’inflation de l’année dernière, qui comprend 375 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique, principalement sur les panneaux solaires, l’efficacité énergétique, le contrôle de la pollution atmosphérique et les équipements de réduction des émissions pour les centrales électriques au charbon et au gaz.

« Ils veulent être considérés comme des gentils, mais le fait est qu’ils n’ont que très peu de preuves », a déclaré Brandon Wu, directeur politique chez ActionAid USA. Il a souligné les nouveaux projets de forage et déclaré que les États-Unis n’ont pas tenu leurs promesses d’aide financière aux pays pauvres en matière de climat et n’ont pas augmenté leurs promesses d’argent comme d’autres pays.

« Quel carnage la planète devra-t-elle subir pour que les dirigeants mondiaux agissent ? » dit Su. « Nous voulons que le président Biden et les autres grands producteurs de pétrole et de gaz éliminent progressivement les combustibles fossiles. »

