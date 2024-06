Un sommet de transfert de 100 millions de livres sterling confirmé au milieu de l’intérêt de Chelsea et d’Arsenal alors qu’Aston Villa envisage une augmentation de 17 millions de livres sterling

Le 3AM aborde les dernières spéculations sur les transferts de la Premier League et au-delà.

S’exprimant plus tôt cette année, il a déclaré à CBS Sports : « Les rumeurs circulent selon lesquelles je suis lié à la Premier League. Bien sûr, lorsque vous êtes l’un des attaquants les plus en vue au monde, vous vous attendez à ce genre de chose. (Le) L’EPL est l’une des plus grandes et des meilleures ligues du monde. Je suis à Naples, j’ai signé un nouveau contrat, je profite de mon séjour là-bas, je le vis avec l’équipe. J’ai déjà pris ma décision, je sais déjà ce que je veux faire de ma carrière. J’ai déjà mon plan pour la prochaine étape que je veux franchir. Pour l’instant, je veux juste terminer la saison en force et aller me détendre quelque part avec mon. ma fille, pense à ma vie et prends enfin la décision que j’ai déjà prise.