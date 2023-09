Un sombre rapport sur le changement climatique en Ontario est resté silencieux pendant 8 mois

Un nouveau rapport commandé par le gouvernement du premier ministre Doug Ford prévient que le changement climatique présente des risques élevés pour l’Ontario, avec des impacts sur tout, de la production alimentaire aux infrastructures en passant par les entreprises.

Le rapport – intitulé Évaluation provinciale de l’impact du changement climatique – prévoit un nombre croissant de jours de chaleur extrême à travers l’Ontario, ainsi qu’une augmentation des inondations et des incendies de forêt plus fréquents.

Présenté au gouvernement en janvier mais rendu public seulement fin août, le gouvernement n’a pas publié de communiqué de presse sur ce rapport. Cela fait suite à un été où les Ontariens ont parfois affronté chaleur extrèmede fortes pluies et une fumée d’incendies de forêt sans précédent.

Le rapport constitue « le meilleur travail qui ait été réalisé à ce jour pour décrire les impacts du changement climatique et des conditions météorologiques extrêmes », a déclaré Blair Feltmate, directeur du Centre Intact sur l’adaptation au climat à l’Université de Waterloo.

Ses 530 pages regorgent de détails souvent sinistres sur les effets attendus du changement climatique en Ontario, notamment :

Le secteur agricole est confronté à des risques de « baisse de productivité, de mauvaises récoltes et de mortalité du bétail ».

« La plupart des entreprises ontariennes seront confrontées à des risques accrus en raison du changement climatique. »

« Les risques climatiques sont les plus élevés parmi les populations les plus vulnérables de l’Ontario et continueront d’amplifier les disparités et les inégalités existantes.

Le rapport, intitulé Évaluation provinciale de l’impact du changement climatique, indique que le secteur agricole de l’Ontario, évalué à 45 milliards de dollars, est particulièrement vulnérable aux effets des conditions météorologiques extrêmes. (Evan Mitsui/CBC)

Une équipe de chercheurs du Climate Risk Institute de Sudbury a préparé le rapport commandé par le gouvernement en 2020.

« Les impacts [of climate change] sont très apparents à l’heure actuelle, ils sont très, très frappants et assez graves, et cela devrait continuer à l’avenir », a déclaré Al Douglas, président du Climate Risk Institute, dans une entrevue avec CBC News.

Le nombre de jours de chaleur extrême pourrait quadrupler

Les chercheurs ont utilisé des données climatiques historiques ainsi que des informations sur les conséquences des événements météorologiques extrêmes et des projections des tendances climatiques futures pour parvenir à leurs conclusions.

Par exemple, ils prévoient comment une augmentation prévue du nombre de jours de chaleur extrême – 30 degrés et plus – aura des répercussions sur les saisons de croissance, les entreprises et la santé humaine de l’Ontario.

D’ici les années 2080, le rapport prévoit que le sud, le centre et l’est de l’Ontario connaîtront en moyenne 55 à 60 jours de chaleur extrême par an, soit une multiplication par quatre par rapport à la moyenne annuelle actuelle d’environ 16 jours.

Le Nord de l’Ontario, qui connaît en moyenne quatre jours de chaleur extrême par an, devrait connaître plus de 35 jours de ce type chaque année.

Le gouvernement du premier ministre Doug Ford a commandé le rapport en 2020 pour déterminer « comment le changement climatique est susceptible d’affecter les communautés, les infrastructures essentielles, les économies et l’environnement naturel ». (Giacomo Panico/CBC)

« Les changements climatiques en Ontario devraient se poursuivre à un rythme sans précédent », indique le rapport. « Il est important de reconnaître comment ces résultats peuvent être utilisés pour inciter à prendre des mesures visant à protéger les résidents, les écosystèmes, les entreprises et les communautés partout en Ontario. »

Le rapport expose la manière dont les chercheurs s’attendent à ce que les changements climatiques affectent chaque région de l’Ontario selon cinq grands thèmes : les infrastructures ; alimentation et agriculture; les personnes et les communautés ; ressources naturelles, écosystèmes et environnement; les affaires et l’économie.

REGARDER | Construire vert pour atteindre les objectifs climatiques :

Comment un boom de la construction écologique peut aider le Canada à atteindre ses objectifs climatiques Le Canada doit créer un boom de la rénovation écologique des maisons et des bâtiments de travail afin d’atteindre ses objectifs en matière d’émissions, affirment les analystes. Les préoccupations concernant le travail et l’argent font obstacle.

Risques élevés pour la production alimentaire

Douglas affirme que la production alimentaire et l’agriculture de l’Ontario sont particulièrement vulnérables aux changements climatiques.

« Les rendements vont diminuer », a-t-il déclaré. « Cela affectera la santé globale du bétail. Cela posera des menaces indirectes sur des éléments tels que la disponibilité et la qualité de l’eau. Cela aura un impact indirect sur la santé et la qualité des sols. »

Le rapport détaille les différents risques qui pèsent sur divers secteurs du secteur agricole ontarien de 45 milliards de dollars, y compris une baisse potentielle de 50 pour cent de la production de maïs en raison d’une humidité insuffisante ou les risques élevés pour les cultures de pommes en raison des gelées printanières tardives, des précipitations extrêmes ou de la chaleur extrême.

« J’espère que le rapport et ses conclusions inciteront à davantage d’actions », a déclaré Douglas. « Tout le monde doit jouer un rôle en raison de l’ampleur du problème. »

CBC News a demandé une entrevue avec le ministre de l’Environnement, David Piccini, mais ses responsables ont déclaré qu’il n’était pas disponible cette semaine.

Dans un courriel, le porte-parole de Piccini, Daniel Strauss, a déclaré que le gouvernement travaillait à identifier d’autres moyens de préparer l’Ontario aux effets du changement climatique.

Le rapport prévoit que d’ici les années 2080, le sud, le centre et l’est de l’Ontario connaîtront en moyenne 55 à 60 jours par an avec des températures de 30 degrés ou plus, soit une multiplication par quatre par rapport à la moyenne annuelle actuelle. Le nombre de jours de chaleur extrême dans le nord de l’Ontario devrait grimper en flèche pour atteindre 35 par année, comparativement à la moyenne actuelle de 4. (Paul Smith/CBC)

« Depuis que nous avons reçu le rapport, nous avons travaillé à l’échelle du gouvernement pour intégrer au mieux les conclusions du rapport alors que nous continuons à bâtir l’Ontario », a déclaré Strauss.

« Le rapport conclut que l’Ontario possède une solide capacité d’adaptation aux impacts du changement climatique et que notre gouvernement prend des mesures pour renforcer davantage la résilience climatique dans toute la province.

Le porte-parole de Piccini n’a pas répondu aux questions sur les raisons pour lesquelles le gouvernement a retenu le rapport pendant huit mois, ni pourquoi il n’a pas publié de rapport complémentaire sur les meilleures pratiques pour réduire les impacts et s’adapter au changement climatique.

Un groupe appelé Seniors for Climate Action Now (SCAN) fait campagne pour la publication publique des rapports.

Le gouvernement Ford a « fait un certain nombre de choses qui ont aggravé la situation du point de vue de l’impact du changement climatique, et je ne pense pas qu’il veuille attirer l’attention sur ces choses », a déclaré Jennifer Penney, membre du SCAN qui a travaillé auparavant en tant que chercheur en adaptation au changement climatique.

« Ce que nous ne constatons pas, c’est l’urgence de la part de la province de faire face à ces risques. C’est vraiment ce qui me préoccupe. »