NEW YORK (AP) – À Noël dernier, Shanita Matthews a préparé un festin pour sa famille de trois personnes: poulet rôti, côtes levées barbecue, épinards, macaroni et fromage.

Cette année? Ils resteront avec du thon et des craquelins, parmi les quelques articles qu’elle peut se permettre au supermarché.

«Nous ne faisons pas vraiment Noël – je suppose que vous pouvez le dire de cette façon», a déclaré Matthews, qui vit à Suwanee, en Géorgie. «Nous luttons. Nous sommes fatigués et je n’ai que ma foi. «

Comme près de 10 millions d’autres Américains, Matthews est sans emploi depuis que la pandémie virale a dévasté l’économie américaine en mars, déclenchant une récession dévastatrice et un chômage généralisé. Aujourd’hui, plusieurs mois plus tard, ils font face à une saison des fêtes qu’ils auraient à peine pu prévoir il y a un an: trop peu d’argent pour acheter des cadeaux, préparer de gros repas de fête ou payer toutes leurs factures.

Près de 8 millions de personnes ont sombré dans la pauvreté depuis juin après avoir dépensé 1200 dollars de chèques que le gouvernement a donné à la plupart des Américains au printemps et une allocation supplémentaire de chômage de 600 dollars par semaine a expiré en juillet, selon une recherche de Bruce Meyer à l’Université de Chicago et deux autres collègues. Et trouver un emploi devient encore plus difficile: l’embauche en novembre a ralenti pour un cinquième mois consécutif, les employeurs américains ayant ajouté le moins d’emplois depuis avril.

Un certain soulagement peut – potentiellement – être en route. Cette semaine, le Congrès a approuvé un plan de sauvetage en cas de pandémie de 900 milliards de dollars qui comprend une allocation de chômage de 300 dollars par semaine, des paiements en espèces pouvant atteindre 600 dollars pour la plupart des individus et un renouvellement des programmes prolongés d’aide au chômage qui sont sur le point d’expirer. Mardi soir, cependant, le président Donald Trump a émis des doutes sur l’aide fédérale urgente en jugeant le plan de sauvetage comme inadéquat et en suggérant qu’il pourrait ne pas le signer dans la loi.

L’aide, en attendant, ne peut pas venir assez tôt pour Matthews. Avec son solde bancaire désormais négatif, elle craint que son compte ne soit fermé si elle ne reçoit pas d’aide financière prochainement.

Matthews, 41 ans, est aux prises avec ses finances depuis qu’elle a dû fermer son entreprise de mariage en mars, lorsque les cérémonies ont été annulées et que tout besoin pour les centres de table et les arrangements floraux qu’elle a faits s’est soudainement évaporé. Matthews s’est vu refuser une aide au chômage par le département du travail de Géorgie. Elle ne comprend pas pourquoi et fait appel de la décision. Mais le processus est si lent qu’elle a attendu des mois juste pour obtenir une audience.

L’histoire continue

Bien qu’il soit infirmier autorisé, Matthews n’a pas été en mesure de décrocher un emploi. Elle ne peut travailler que tard, car elle a souvent besoin d’aider sa fille de 6 ans, qui doit faire un apprentissage virtuel à la maison lorsque les cas de virus augmentent dans son école.

La voiture de Matthews a été reprise après qu’elle n’a pas pu suivre les paiements. La majeure partie de ce que gagne son mari va à une hypothèque de 1 600 $ sur leur maison. Cela leur laisse environ 200 $ par mois pour l’épicerie, les services publics et une facture Internet de 50 $ – une nécessité pour les travaux scolaires de sa fille.

Matthews espère qu’un parent pourra intervenir et acheter un cadeau de Noël pour sa fille.

« Nous voulons pouvoir avoir de la nourriture, de l’eau, du chauffage », a-t-elle déclaré. « Ce sont les choses qui nous intéressent. »

Les organismes de bienfaisance disent avoir été submergés de demandes d’aide, signe que beaucoup sont en grande détresse financière. Centraide s’attend à ce que le nombre d’appels à la hotline 211 qu’elle finance double par rapport à l’année dernière pour atteindre 20 millions d’appels, principalement de la part de personnes ayant besoin d’aide pour payer un loyer ou des factures d’électricité. Feeding America dit que bon nombre des personnes qui se présentent aux banques alimentaires sont des novices.

En désespoir de cause, Sheyontay Molton s’est tournée vers Twitter pour obtenir de l’aide après qu’une série d’événements ne lui ait laissé aucun argent pour acheter des cadeaux pour ses quatre enfants.

Le père de ses enfants a perdu son emploi cette année. Molton, qui a 28 ans et vit à San Antonio, au Texas, a dû temporairement cesser de travailler comme chauffeur-livreur pour DoorDash après que des débris tombés d’un camion aient gravement endommagé sa voiture en octobre. Elle a utilisé une partie de son loyer pour le réparer, la laissant sur les factures.

Ayant remarqué sur Twitter que les influenceurs des médias sociaux et les célébrités fournissaient de l’argent à certaines personnes dans le besoin, Molton a créé un compte et a tweeté sur sa situation. Quelqu’un lui a envoyé 200 $ via une application – de l’argent qu’elle envisage d’utiliser pour l’épicerie. Un autre couple sur Twitter lui a demandé de créer une liste de souhaits Amazon, puis a acheté à ses enfants une poupée, des voitures et d’autres jouets pour Noël.

Sans les dons, Molton avait prévu de dire à ses jeunes enfants que le Père Noël ne pouvait pas venir parce qu’il prenait des précautions supplémentaires contre le coronavirus.

«C’est idiot, je sais», dit-elle, mais «cela m’aurait fait gagner plus de temps.»

Les luttes des travailleurs à faible revenu et des chômeurs contribuent à une faible saison des achats des Fêtes qui pèsera probablement sur l’ensemble de l’économie. Les ventes au détail ont chuté de 1,1% en novembre, un mois généralement fort alors que l’achat de cadeaux démarre. Certains économistes s’attendent à ce que les ventes au détail diminuent à nouveau ce mois-ci, d’autant plus que les gouvernements imposent davantage de restrictions commerciales et que la hausse des cas de coronavirus éloigne les consommateurs des magasins et des restaurants.

Summer Kluytman envisage des vacances à petit prix. Elle a dû dire à ses deux fils adolescents de ne pas s’attendre au genre de cadeaux de Noël qu’ils ont généralement reçus dans le passé, comme le casque de réalité virtuelle Oculus à 400 $ qui se trouvait sous le sapin l’année dernière.

Ayant perdu deux emplois d’enseignant d’art, Kluytman a dû acheter des bons d’alimentation pour aider à payer les courses. Le salaire de son mari, qui travaille pour une entreprise de câblodistribution, sert au loyer de leur maison à Saint-Pétersbourg, en Floride.

Kluytman dépense 100 $ pour chaque fils ce Noël pour des sweats à capuche et d’autres vêtements, en baisse par rapport aux 500 $ qu’elle a dépensés l’année dernière. Elle prévoit d’organiser des soirées cinéma, où ils se rassembleront dans le salon pour regarder un film.

«Je pense qu’ils sont sympas de passer du temps ensemble plutôt que de passer un tas de trucs sous l’arbre», dit-elle. «Mais cela me brise un peu le cœur.»

____

Rugaber a rapporté de Washington.