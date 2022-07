Un solide rapport sur l’emploi en juin assombrit les perspectives de l’économie américaine – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Un rapport d’embauche solide pour juin a apaisé les craintes que l’économie américaine ne soit sur l’aube d’une récession – et a mis en évidence la résilience du marché du travail du pays.

Pourtant, les chiffres que le gouvernement a publiés vendredi ont également mis en évidence la forte fracture entre le marché du travail sain et le reste de l’économie : l’inflation a atteint des sommets en 40 ansles consommateurs sont de plus en plus moroses, ventes à domicile et la fabrication s’affaiblit et l’économie pourrait en fait avoir diminué au cours des six derniers mois.

L’image contrastée suggère une économie à la croisée des chemins. Une forte croissance des embauches et des salaires pourrait contribuer à éviter la récession. Ou, à l’inverse, une inflation douloureuse et des taux d’emprunt toujours plus élevés par la Réserve fédérale pourrait décourager les dépenses des consommateurs et des entreprises et affaiblir la croissance, conduisant finalement les entreprises à réduire les embauches ou même à supprimer des emplois.

Pour l’instant, au moins, la dernière données sur l’emploi du Département du travail montre que de nombreuses entreprises veulent continuer à embaucher. Les employeurs ont ajouté 372 000 emplois en juin, un gain étonnamment robuste et conforme au rythme des deux mois précédents. Les économistes s’attendaient à ce que la croissance de l’emploi ralentisse fortement le mois dernier étant donné les signes plus larges de faiblesse économique.

Le taux de chômage est demeuré à 3,6 % pendant quatrième mois consécutifcorrespondant à un creux de près de 50 ans atteint avant que la pandémie ne frappe au début de 2020.

“Malgré tout le pessimisme qui règne sur les marchés en ce moment, les entreprises elles-mêmes semblent toujours assez optimistes quant à leurs propres progrès”, a déclaré James Knightley, économiste en chef chez ING, une banque. “Cela atténue en quelque sorte la crainte à court terme que nous nous dirigeons vers une récession imminente.”

Pourtant, de nombreuses incertitudes assombrissent les perspectives de l’économie. Les consommateurs ont réduit leurs dépenses, une fois corrigées de l’inflation, en mai pour la première fois cette année. Les ventes de maisons ont chuté de 9 % par rapport à il y a un an. Et la Réserve fédérale relève son taux directeur au rythme le plus rapide en trois décenniesdans le but de freiner les dépenses des consommateurs et des entreprises et de freiner l’inflation, mais en augmentant le risque qu’elle finisse par provoquer une récession.

“Les feuilles de thé économiques deviennent plus difficiles à lire lorsque l’économie est à un tournant”, a déclaré Daniel Zhao, économiste principal sur le site d’emploi Glassdoor. “Ou, en d’autres termes, les tournants ne sont évidents qu’avec le recul.”

Jason Furman, un économiste de Harvard qui était l’un des principaux conseillers économiques du président Barack Obama, a déclaré que l’écart entre les données sur les emplois sains et la situation économique globale était le plus large depuis 70 ans. Au cours du premier semestre de cette année, les employeurs ont créé 2,7 millions d’emplois, même si d’autres données suggèrent que l’économie globale s’est contractée pendant cette période.

“Tout ce qui concerne l’économie au cours des deux dernières années et demie”, a déclaré Furman, “a été extrêmement inhabituel, et continue de l’être.”

Furman a noté que les données sur la croissance économique pourraient être révisées dans les mois à venir pour montrer que l’économie s’est effectivement développée plus tôt cette année, au moins légèrement. Ou bien, de nombreux employeurs pourraient rattraper leur retard sur l’embauche après avoir eu du mal à trouver des travailleurs pendant des mois et pourraient bientôt réduire leurs effectifs à mesure que l’économie se contracte.

Pour l’instant, de nombreux secteurs de l’économie ont affiché de solides gains d’emplois en juin. Les soins de santé ont ajouté 78 000, le transport et l’entreposage 36 000 et les services professionnels – une catégorie qui comprend la comptabilité, l’ingénierie et les services juridiques – ont gagné 74 000. Et un secteur qui comprend principalement des emplois dans la restauration, l’hôtellerie et le divertissement a ajouté 67 000 emplois.

John Schall, propriétaire d’une chaîne de restaurants tex-mex basée à Boston appelée El Jefe’s Taqueria, connaît une forte croissance des ventes et se dit optimiste quant à son entreprise. Il prévoit d’ouvrir son huitième restaurant la semaine prochaine à Pittsburgh. Schall y a embauché cinq managers et ajoutera jusqu’à 30 travailleurs horaires.

Ayant ouvert six magasins au cours des deux années chaotiques qui se sont écoulées depuis que la pandémie a frappé, il est relativement indifférent aux problèmes d’inflation et de chaîne d’approvisionnement.

“Tous sont des problèmes, mais dans l’ensemble, je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par où nous en sommes et où nous allons”, a déclaré Schall.

La hausse des prix a érodé ses bénéfices, a-t-il dit, mais il pense que l’inflation sera temporaire, il ne prévoit donc pas d’augmentations de prix au-delà de celle qu’il a imposée il y a neuf mois.

Pourtant, certaines entreprises annoncent des licenciements ou ont suspendu les embauches. En particulier, plusieurs grands détaillants, dont Walmart et Amazon, ont déclaré avoir sur-embauché pendant la pandémie, Walmart réduisant ses effectifs par attrition. Les détaillants ont supprimé en moyenne 9 000 emplois par mois au cours du trimestre avril-juin, après en avoir ajouté 70 000 par mois de janvier à mars. Cette tendance peut signifier que les magasins anticipent un ralentissement des dépenses à venir.

Leah Kirpalani, la fondatrice de Shop Good, une entreprise de «beauté propre» et de bien-être avec deux sites à San Diego, surveille nerveusement ses ventes. Elle a remarqué que les consommateurs se concentrent de plus en plus sur les produits essentiels comme les hydratants et les nettoyants. La plupart n’achètent pas de produits supplémentaires comme les sérums, a-t-elle dit, et ils hésitent à essayer de nouveaux produits.

Pour l’instant, elle n’envisage pas de réduire ses effectifs. Mais cela pourrait changer si les conditions empirent.

La Fed peut considérer la forte croissance de l’emploi en juin comme la preuve que le rythme rapide des embauches est encore l’inflation de l’alimentation car les entreprises augmentent les salaires pour attirer les travailleurs, puis augmentent les prix pour couvrir leurs coûts de main-d’œuvre plus élevés.

Pourtant, le rapport sur l’emploi de vendredi a suggéré qu’une telle «spirale salaires-prix» ne se produit pas encore, un signe encourageant dans la lutte contre l’inflation de la banque centrale. Le salaire horaire moyen a augmenté de 5,1 % en juin par rapport à l’année précédente, en baisse par rapport à un sommet de 5,6 % en mars.

Lorsque le gouvernement rendra compte la semaine prochaine de l’inflation du mois dernier, le chiffre restera probablement élevé et pourrait même dépasser les 8,6 % d’une année sur l’autre en mai. Mais de nombreux économistes pensent que la chute des prix du pétrole, de l’essence et d’autres matières premières comme le blé et le bois ralentira l’inflation globale dans les mois à venir.

Pourtant, l’inflation reste une préoccupation urgente pour la plupart des Américains, frustrant les efforts du président Joe Biden pour obtenir le crédit de ce qui a été une reprise historiquement rapide de l’emploi après la récession pandémique. Le pays a maintenant récupéré tous les emplois du secteur privé perdus à cause du ralentissement de la pandémie, un peu plus de deux ans après qu’il a frappé. En revanche, il a fallu près de cinq ans pour retrouver tous les emplois perdus lors de la Grande Récession de 2008-2009.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a gardé l’espoir que l’économie continuera de se développer même si la banque centrale augmente les coûts d’emprunt. Mais Powell a également reconnu que des facteurs étrangers, tels que l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a fait grimper les prix du gaz et des denrées alimentaires, rendront difficile d’éviter un ralentissement.

Le mois dernier, il a concédé qu’une récession “n’est pas notre résultat prévu, mais c’est certainement une possibilité”.

AP Business Writer Anne D’Innocenzio a contribué à cette histoire de New York.

