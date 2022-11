Un solide rapport sur le travail pourrait entraîner de plus fortes hausses de la Fed

Jim Cramer de CNBC a déclaré lundi aux investisseurs qu’un rapport clé sur le travail pourrait aider à orienter la stratégie d’inflation de la Réserve fédérale.

“Nous devons voir le taux de chômage augmenter, tandis que les salaires restent stables et que nous obtenons des licenciements significatifs dans certaines industries. Si cela ne se produit pas, si les chiffres sont vraiment solides, alors les chefs de la Fed sortiront du bois et commenceront parler de la façon dont nous avons besoin de hausses de taux plus énormes », a-t-il déclaré.

Les actions ont glissé lundi pour commencer la semaine, alourdies par les protestations contre les restrictions de Covid en Chine qui ont éclaté au cours du week-end.

Le département du Travail devrait publier vendredi le rapport sur la masse salariale non agricole de novembre et pourrait clôturer ce qui pourrait être une semaine difficile pour le marché, selon Cramer. “Selon la saison, il a tendance à être un peu plus faible, avant que les choses ne reprennent vraiment en décembre”, a-t-il déclaré.

Il a également présenté en avant-première la liste des revenus de la semaine prochaine. Toutes les estimations de revenus et de revenus sont une gracieuseté de FactSet.

Mardi : Jour ouvrable, CrowdStrike

Journée de travail

Publication des résultats du troisième trimestre 2023 à 16 h HE ; conférence téléphonique à 16 h 30 HE

BPA projeté : 84 cents

Revenus projetés : 1,59 milliard de dollars

Cramer a prédit qu’il serait difficile pour la société de dépasser son dernier trimestre “spectaculaire”.

FouleStrike

Publication des résultats du troisième trimestre 2023 à 16 h 05 HE ; conférence téléphonique à 17 h HE

BPA projeté : 48 cents

Revenus prévus : 788 millions de dollars

Il a dit qu’il souhaitait voir si l’entreprise pouvait passer d’un jeu de croissance pure à un nom de croissance rentable.

Mercredi : Hormel Foods, Petco, Salesforce, Okta

Hormel Aliments

Publication des résultats du quatrième trimestre 2022 à 6 h 30 HE ; conférence téléphonique à 9 h HE

BPA projeté : 50 cents

Revenus prévus : 3,38 milliards de dollars

Hormel pourrait suivre d’autres stocks alimentaires qui ont cessé de baisser, a déclaré Cramer.

Petco

Publication des résultats du troisième trimestre 2022 à 7 h 30 HE ; conférence téléphonique à 8 h 30 HE

BPA projeté : 16 cents

Revenus projetés : 1,49 milliard de dollars

Il a dit qu’il craignait que l’entreprise ne rapporte des résultats décevants.

Force de vente

Publication des résultats du troisième trimestre 2023 à 16 h 05 HE ; conférence téléphonique à 17 h HE

BPA projeté : 1,22 $

Revenus projetés : 7,83 milliards de dollars

Cramer a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que le co-PDG Marc Benioff “tolère” le fait que l’action soit l’une des moins performantes de l’indice industriel Dow Jones.

Okta

Publication des résultats du troisième trimestre 2023 à 16 h 05 HE ; conférence téléphonique à 17 h HE

Perte projetée : perte de 8 cents par action

Revenus prévus : 591 millions de dollars

“Comme tant d’entreprises de la Silicon Valley, je pense qu’Okta va devoir apprendre à vivre avec moins [workers],” il a dit.

Jeudi : Dollar General, Kroger, Ulta Beauty, Marvell Technology

Dollar général

Publication des résultats du troisième trimestre 2022 à 6 h 55 HE ; conférence téléphonique à 10 h HE

BPA projeté : 2,54 $

Revenus prévus : 9,42 milliards de dollars

Cramer a souligné que si les analystes aiment le stock, les produits dans les magasins de la société sont plus chers qu’auparavant.

Kroger

Publication des résultats du troisième trimestre 2022 à 8 h HE ; conférence téléphonique à 9 h HE

BPA projeté : 82 cents

Revenus projetés : 33,99 milliards de dollars

Alors que la société réalisera probablement un bon trimestre, les gens ne se soucieront que du statut de la fusion prévue de la société avec Albertsons, a-t-il déclaré.

Beauté ultime

Publication des résultats du troisième trimestre 2022 à 16 h HE ; conférence téléphonique à 16 h 30 HE

BPA projeté : 4,13 $

Revenus projetés : 2,21 milliards de dollars

Cramer a déclaré qu’il s’attend à une énorme augmentation des bénéfices de la société.

Technologie Marvell

Publication des résultats du troisième trimestre 2023 à 16 h 05 HE ; conférence téléphonique à 16 h 45 HE

BPA projeté : 71 cents

Chiffre d’affaires prévisionnel : 1,80 milliard de dollars

Bien qu’il croie en l’action, elle ne montera probablement pas en flèche tant que la surabondance de puces à l’échelle de l’industrie ne sera pas résolue, a-t-il déclaré.

Clause de non-responsabilité : Cramer’s Charitable Trust détient des actions de Salesforce.