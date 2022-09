Un soldat ukrainien révèle des blessures de guerre choquantes après la capture d’un prisonnier de guerre par les forces russes à Marioupol assiégé

Un soldat UKRAINIEN a révélé ses blessures de guerre choquantes après la capture du prisonnier de guerre par les forces russes dans la ville assiégée de Marioupol.

Mykhailo Dianov a été retenu captif par les troupes de Mad Vlad pendant près de quatre mois avant d’être libéré avec 215 autres lors d’un échange de prisonniers cette semaine.

Mykhailo Dianov était l’un des 215 combattants libérés lors d’un échange de prisonniers avec la Russie Crédit : AFP

Dianov a été soumis à des conditions barbares dans les camps russes Crédit : Twitter

Le soldat a retrouvé ses amis et sa famille dans un hôpital de Tchernihiv, en Ukraine Crédit : AP

Pour montrer le traitement choquant qu’il a enduré, une photo de lui à l’usine sidérurgique d’Azovstal souriant avec un bandage au bras et faisant un signe de paix a été jumelée à une photo de lui après sa libération.

La dernière photo montre l’Ukrainien libre souriant mais extrêmement émacié et pâle avec des cicatrices et des ecchymoses sur le bras et le visage.

Selon la presse ukrainienne, son bras droit n’est toujours pas guéri et il lui manque 4 cm d’os.

Dianov a été libéré dans le cadre d’un échange de prisonniers miracle négocié par l’Arabie saoudite.

L’échange a vu la Russie recevoir 56 soldats en retour. Parmi eux se trouvait le copain de longue date et bras droit de Poutine en Ukraine, Viktor Medvedtchouk.

Depuis sa libération, Dianov reçoit des soins médicaux dans un hôpital de la ville de Tchernihiv et a retrouvé sa famille et ses amis.

Un journaliste ukrainien qui a commenté les images “terrifiantes” en ligne a déclaré qu’il n’avait “pas de mots” pour décrire ce qu’il voyait.

“Mykhailo Dianov, un musicien et un soldat ukrainien récemment libéré lors d’un échange de prisonniers.

“Première photo – Mykhailo pendant le siège d’Azovstal. Deuxième photo – Mykhailo après la captivité russe. Je n’ai pas de mots. Terrifiant.”

Un autre a déclaré avoir été “blessé physiquement” en voyant Dianov.

“Ce à quoi ces personnes incassables ont survécu. Ils ont besoin de notre aide maintenant”, ont-ils écrit.

Parmi les personnes libérées lors de l’échange figuraient le commandant de Dianov Denis Prokopenko, son adjoint Svyatoslav Palamar et le commandant de la Marine Serhiy Volynsky et Kateryna “Birdie” Polishchuk – dont le chant à l’intérieur de l’aciérie d’Azovstal en a inspiré beaucoup.

Les combattants britanniques captifs Shaun Pinner, 48 ans, et Aiden Aslin, 28 ans, et John Harding, 59 ans, ont également été libérés dans le cadre de l’accord et sont rentrés en toute sécurité au Royaume-Uni.

Les hommes faisaient partie du bataillon Azov de 2 000 hommes capturés lors de la bataille de Marioupol et ont été internés dans des camps de prisonniers russes qui ont été assimilés à des camps de concentration.

Leur libération a suscité la colère des partisans purs et durs du Kremlin qui ont appelé à l’exécution des membres d’Azov.

Au total, la Russie a accepté de libérer 215 prisonniers, dont cinq commandants Azov et 10 prisonniers étrangers.

Les défenseurs ukrainiens du régiment Azov ont résisté dans sept miles de tunnels à l’épreuve des bombes à l’usine d’Azovstal en mai.

Des images aériennes après leur reddition montraient des ruines brisées et fumantes, qui témoignaient de leur courage sous un blizzard de missiles, de bombes et de balles russes.

Ils sont partis après que des responsables de la Croix-Rouge et de l’ONU ont négocié un accord pour les échanger contre des Russes capturés.

Dianov faisait partie du bataillon Azov qui a défendu l’aciérie d’Azovstal en mai Crédit : AP

Les combattants britanniques Shaun Pinner, 48 ans, et Aiden Aslin, 28 ans, et John Harding, 59 ans, ont été libérés lors de l’échange Crédit : Universal News & Sport