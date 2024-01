Un soldat ukrainien de première ligne affirme que les Russes « ont tout » en matière d’armes, mais les chars sont probablement parmi les plus terrifiants

Un char T-72-B3 de l’armée russe tire lors d’exercices militaires sur le polygone Raevsky, dans le sud de la Russie, le 23 septembre 2020, lors des exercices militaires « Caucase-2020 » rassemblant des troupes de la Chine, de l’Iran, du Pakistan et du Myanmar, ainsi que de l’ex-Arménie soviétique. , l’Azerbaïdjan et la Biélorussie.DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images

Un soldat ukrainien combattant dans l’est a déclaré que les Russes disposaient d’avantages majeurs sur leurs forces.

Il a déclaré à CNN que les chars sont effrayants parce que vous ne les entendez pas toujours comme vous le feriez avec un avion.

L’armée ukrainienne s’efforce de travailler aussi efficacement que possible avec des munitions limitées.

L’armée russe est implacable sur le champ de bataille dans l’est de l’Ukraine. Un soldat de première ligne a déclaré que les chars ennemis sont, du moins pour lui, particulièrement perturbants.

Les Russes, “ils tirent directement. Les avions survolent. En gros, ils ont tout”, dit Dmytro, un soldat de la Garde nationale ukrainienne de la brigade Bureviy. dit lors d’une interview sur CNN, partageant un point de vue personnel du front.

“Mais le pire, ce sont probablement les chars”, a-t-il déclaré. “Quand ils tirent, on ne l’entend même pas. On entend un avion quand il arrive. Avec un tank, on est entre les mains de Dieu.” L’artillerie constitue également une menace sérieuse, mais les chars ont une certaine valeur de choc.

L’Ukraine a infligé de lourdes pertes aux forces blindées russes, soit quelque 2 600 chars de combat principaux depuis le début de la guerre et plusieurs centaines au cours des derniers mois seulement. selon au ministère britannique de la Défense, mais l’armée russe continue de procéder à des remplacements.

Cette image fixe tirée d’une vidéo de l’AFP le 26 mars 2023 montre un char ukrainien T-72 tirant sur des positions russes sur la ligne de front près de Bakhmut, en pleine invasion russe de l’Ukraine.SERGEY SHESTAK/AFP via Getty Images

L’armée ukrainienne, en revanche, est aux prises avec une pénurie d’armes et de munitions ces derniers temps, d’autant plus que le soutien crucial des États-Unis reste bloqué au Congrès.

“Ce n’est un secret pour personne, nous sommes privés d’obus d’artillerie”, a déclaré à CNN un pilote de drone, Nazariy. “Nous essayons de travailler aussi efficacement et précisément que possible afin de frapper la puissance de feu de l’ennemi.”

Dans certains secteurs, les attaques russes ont intensifié ces derniers jours, selon des responsables ukrainiens, qui affirment que les troupes pourraient assister à jusqu’à 50 « affrontements » par jour.

“La situation est très active et très tendue”, a déclaré Dmytro dans son entretien avec CNN, ajoutant : “L’ennemi dispose de beaucoup plus d’équipement et de main d’œuvre. En fait, chaque jour, ils tentent de prendre d’assaut leurs positions”.

L’armée russe a accru sa capacité industrielle ainsi que son recrutement. Des rapports récents indiquent qu’en plus de remplacer les troupes perdues au combat, il serait capable de produire environ 100 chars par mois.

L’Ukraine n’a pas reçu de nouveau programme d’aide à la sécurité de la part des États-Unis depuis environ un mois maintenant, et le Pentagone a déclaré que les États-Unis n’avaient pas la capacité de le faire. réparation les armes qu’il avait envoyées en Ukraine.

“Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le Congrès et à demander un financement supplémentaire dès que possible”, a déclaré le secrétaire de presse du Pentagone, le major-général Patrick Ryder, lors d’un point de presse le 23 janvier.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lors d’un événement médiatique le 16 janvier, à laquelle Business Insider était présent, il craignait que le manque de soutien occidental n’entraîne « beaucoup de morts et beaucoup de blessés ».

