Un soldat tué par la foudre a fait partie d’une équipe de chirurgie de combat

FORT GORDON, Géorgie (AP) – L’armée américaine a identifié jeudi un soldat tué par la foudre dans une base géorgienne comme un réserviste de l’armée de 41 ans affecté à une équipe médicale qui effectue des opérations chirurgicales d’urgence dans les zones de combat.

sergent. Michael D. Clark de 1re classe de Bolton, Connecticut, a servi pendant 22 ans en service actif et en tant que réserviste et s’est déployé quatre fois en Irak et en Afghanistan, a indiqué la Réserve de l’armée américaine dans un communiqué. Il a déclaré que Clark était mort et que neuf autres soldats avaient été blessés mercredi lorsque la foudre a frappé le groupe lors d’un exercice d’entraînement à Fort Gordon à Augusta, en Géorgie.

Clark a été transporté d’urgence à l’hôpital du poste de l’armée avec les soldats blessés. Les neuf survivants étaient en bon état jeudi, a indiqué la Réserve de l’armée.

Clark et huit des soldats blessés ont été affectés à la 933rd Forward Resuscitative Surgical Company, qui effectue des interventions chirurgicales d’urgence et d’autres traitements urgents sur les soldats blessés au combat. L’unité est basée à Paducah, Kentucky.

« Sergent. Le 1er Clark était un mari, un père et un patriote aimant qui aimait profondément notre pays », a déclaré le commandant de la compagnie, le major Stephen W. Rhinehart, dans un communiqué. “Son leadership, ses connaissances, son expérience et son amour pour ses camarades soldats étaient incommensurables.”

Des soldats du 933e étaient en visite à Fort Gordon pour un exercice d’entraînement annuel pour les unités médicales afin d’améliorer leurs compétences sur le terrain.

The Associated Press