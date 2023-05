Un soldat sera condamné pour meurtre lors d’une fusillade lors d’une manifestation au Texas

AUSTIN, Texas (AP) – Un sergent de l’armée américaine reconnu coupable de meurtre dans la fusillade mortelle d’un manifestant armé lors d’une manifestation Black Lives Matter au Texas pourrait être passible de la prison à vie, alors même que le gouverneur Greg Abbott fait pression pour avoir la chance de pardonnez-lui.

L’audience de deux jours sur la détermination de la peine de Daniel Perry a commencé mardi avec l’État présentant des dizaines de pages de messages texte et de publications sur les réseaux sociaux qui, selon eux, démontraient les opinions hostiles de Perry sur les manifestations de Black Lives Matter après le meurtre de George Floyd, un homme noir, par un policier blanc de Minneapolis.

Perry travaillait comme chauffeur de covoiturage dans le centre-ville d’Austin une nuit d’été en 2020 lorsqu’il a tiré et tué Garrett Foster, 28 ans, un vétéran de l’armée de l’air. Foster portait légalement un fusil AK-47 alors qu’il participait à la manifestation contre les meurtres par la police et l’injustice raciale.

Perry a été reconnu coupable de meurtre en avril.

Selon les preuves présentées par les procureurs mardi, Perry a écrit sur Facebook un mois avant la fusillade : « C’est officiel, je suis raciste parce que je ne suis pas d’accord avec les gens qui agissent comme des animaux au zoo. »

Les avocats de Perry se sont opposés aux déclarations sorties de leur contexte et ont déclaré que Perry avait droit à la liberté d’expression.

Le juge de district de l’État, Clifford Brown, a déclaré que bien qu’exclus au procès, les messages peuvent être considérés comme pertinents dans la phase de punition.

La petite amie de Foster, Whitney Mitchell, a décrit comment elle et Foster ont commencé à sortir ensemble peu de temps après le lycée. Elle a décrit un partenaire dévoué qui s’est occupé de ses besoins quotidiens après qu’une infection a conduit à l’amputation de ses mains et de ses pieds à l’âge de 18 ans.

Foster a rejoint l’Air Force en 2011 mais est partie en 2013 pour être avec elle.

« Il a pris soin de moi », a déclaré Mitchell à travers les larmes. « C’est pour ça qu’il voulait revenir, pour s’occuper de moi. Il me lavait le visage, me coiffait, il m’aidait à m’habiller, il m’aidait à me maquiller… Il m’aidait quand je ne pouvais rien faire.

La condamnation de Perry a provoqué l’indignation d’éminents conservateurs, dont l’ancienne star de Fox News, Tucker Carlson, qui a qualifié la fusillade d’acte de légitime défense et a critiqué Abbott pour ne pas être venu dans son émission.

Abbott, un ancien juge qui n’a pas exclu une élection présidentielle en 2024, a tweeté le lendemain que « le Texas a l’une des lois » Stand Your Ground « les plus strictes » et qu’il attendait avec impatience de signer une grâce une fois une recommandation du Texas Board des grâces et des libérations conditionnelles frappe son bureau.

Le conseil d’administration, qui est empilé avec des personnes nommées par Abbott, a déjà commencé ce que les experts juridiques disent être un examen très inhabituel et immédiat de l’affaire sur les ordres du gouverneur.

Le gouverneur n’a pas dit publiquement comment il est arrivé à sa conclusion. On ne sait pas quand la commission des libérations conditionnelles prendra une décision sur le cas de Perry.

Perry a servi dans l’armée pendant plus d’une décennie et était stationné à Fort Hood, à environ 110 kilomètres au nord d’Austin. Il venait de déposer un client de covoiturage le 25 juillet 2020, lorsqu’il s’est engagé dans une rue remplie de manifestants.

Perry a déclaré qu’il essayait de dépasser la foule bloquant la rue lorsque Foster a pointé un fusil sur lui. Perry a déclaré qu’il avait tiré sur Foster en état de légitime défense. Des témoins ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu Foster lever son arme et les procureurs ont fait valoir que Perry aurait pu partir sans tirer.

Floyd a été tué le 25 mai 2020. Quelques jours plus tard, selon des documents judiciaires, Perry a envoyé un SMS à une connaissance alors que les protestations contre la mort de Floyd commençaient.

« Je pourrais aller à Dallas pour tirer sur des pillards », a écrit Perry.

Jim Vertuno, Associated Press