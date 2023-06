Un soldat SAS a ordonné le meurtre d’un Afghan âgé – médias – RT World News

Ben Roberts-Smith a été reconnu coupable lors d’un récent procès en diffamation civile d’avoir commis une série de crimes de guerre

Le militaire australien du SAS Ben Roberts-Smith, qui a été reconnu coupable lors d’un récent procès civil d’avoir été complice de la commission de crimes de guerre en Afghanistan, aurait ordonné à un subordonné de tuer un imam afghan non armé en 2012, a rapporté ABC jeudi.

Une enquête menée par le radiodiffuseur australien, dont les conclusions ont été rendues publiques cette semaine, a détaillé comment Roberts-Smith – qui était auparavant considéré comme le héros de guerre vivant le plus décoré de son pays – a dit à un collègue du SAS d’abattre un imam âgé en 2012. .

La mort de Haji Raz Mohammad, qui était un religieux du village de Sola, Uruzgan, a été expliquée par Roberts-Smith comme une action nécessaire car l’homme était un « insurgé. » Une enquête interne menée par l’armée de Canberra avait initialement écarté toute question de jeu déloyal, expliquant que le vieil homme avait été vu en train de parler à la radio.

Cependant, ABC rapporte des sources de la défense disant qu’il est maintenant allégué que l’homme n’était pas armé au moment de sa mort. Il a également été suggéré qu’une radio avait été plantée sur l’homme après qu’il ait été abattu.















L’organisme australien d’enquête sur les crimes de guerre, le Bureau de l’enquêteur spécial (OSI), supervise une enquête sur l’affaire, a rapporté ABC. L’OSI a déclaré qu’il ne « commenter des individus, des allégations ou s’ils font l’objet d’une enquête. »

Les allégations contenues dans le rapport d’ABC sont distinctes de celles dans lesquelles Roberts-Smith a intenté une action civile en diffamation contre trois journaux australiens qui avaient publié des articles sur des crimes de guerre dans lesquels il aurait été impliqué en Afghanistan.

Ses avocats n’ont pas encore indiqué leur intention de faire appel de la décision du tribunal plus tôt en juin selon laquelle, selon la prépondérance des probabilités, Roberts-Smith a probablement assassiné ou ordonné le meurtre de quatre civils afghans non armés entre 2009 et 2012.

La mort de l’imam a d’abord déclenché un incident diplomatique entre les gouvernements afghan et australien. Le président afghan de l’époque, Hamid Karzai, a affirmé que la fusillade n’était pas nécessaire, tandis que les dirigeants de Canberra ont souligné le récit de ses soldats selon lequel l’homme était un insurgé et que la fusillade était justifiée.

Avant les allégations de crimes de guerre, Roberts-Smith avait été fréquemment cité dans les médias comme étant le soldat vivant le plus décoré d’Australie. Il a reçu la Médaille de la bravoure de son pays en 2006 et a reçu la Croix de Victoria pour l’Australie – la plus haute distinction du système des distinctions honorifiques de Canberra – en 2011. Il a nié toutes les accusations portées contre lui pour crimes de guerre.