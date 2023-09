Un soldat salué pour son héroïsme en Afghanistan est décédé

Un ancien soldat dont la bravoure en Afghanistan il y a près de 17 ans lui a valu la deuxième plus haute distinction au Canada pour sa bravoure au combat – l’Étoile de la vaillance militaire – est décédé.

Sdt. Le décès de Jess Randall Larochelle a été annoncé jeudi soir sur les réseaux sociaux par son frère Andrew et confirmé par ses amis et camarades de la communauté des anciens combattants.

La cause du décès n’a pas été divulguée dans l’immédiat. Larochelle était en mauvaise santé depuis plusieurs années après avoir pris sa retraite militaire.

Un groupe d’anciens soldats se faisant appeler Valor in the Presence of the Enemy a poussé le gouvernement fédéral et le ministère de la Défense nationale à revoir sa citation et à la transformer en la plus haute distinction de combat : la Croix de Victoria canadienne.

Le groupe n’a pas réussi à convaincre les hauts dirigeants des Forces armées canadiennes que les informations récemment révélées sur les actions de Larochelle le 14 octobre 2006 à Pashmul, à l’ouest de la ville de Kandahar, méritaient une revalorisation de la récompense.

Larochelle était de santé fragile depuis plusieurs années après son service en tant que membre du Royal Canadian Regiment.

«C’est avec une grande tristesse que je dois annoncer le décès de mon frère Jess», a écrit Andrew Larochelle jeudi soir sur Facebook.

« C’était une personne extraordinaire que les mots ne peuvent décrire. Nous ne savons pas vraiment ce qui s’est passé et attendons plus d’informations. »

La famille a demandé le respect de l’intimité. Conformément aux souhaits de l’ancien soldat, sa famille a annoncé qu’il y aurait une « fête autour du feu de camp » au lieu des funérailles, car c’était l’une de ses activités préférées.

« Mon héros et ami »

Un ancien camarade, le caporal à la retraite Bruce Moncur, se souvient avoir été chaleureusement accueilli dans l’unité par Larochelle avant son déploiement en Afghanistan.

Moncur et le général à la retraite Rick Hillier, ancien chef d’état-major de la Défense, ont tous deux poussé le gouvernement à rehausser la décoration de Larochelle au rang de Croix de Victoria canadienne, qui n’a jamais été décernée sous sa forme moderne.

« Mon héros et ami Jess Larochelle, récipiendaire de l’Étoile de la vaillance militaire, était un homme discret et discret », a déclaré Moncur. « C’était un super-héros. »

Moncur a été blessé début septembre 2006. Il était toujours à l’hôpital six semaines plus tard lorsque Larochelle a résisté à une quarantaine de combattants talibans qui tentaient de prendre d’assaut un poste d’observation.

«Tous ceux à qui j’ai parlé m’ont dit qu’il devait recevoir la Croix de Victoria pour ce qu’il avait fait», a déclaré Moncur vendredi. « Son histoire m’a marqué pendant des années. »

La région de Pashmul, en Afghanistan, où le Sdt. Jess Larochelle a repoussé une attaque des talibans en octobre 2006. (Murray Brewster/La Presse Canadienne)

Larochelle et les membres de sa section occupaient une position le long d’un tronçon de route en construction entre deux principales bases d’opérations avancées canadiennes à travers les champs de vigne arides de Panjwaii, un district de la province de Kandahar.

Deux membres de sa section ont été tués et trois autres blessés lors de l’attaque.

Larochelle s’est emparé de l’un des 15 lance-roquettes M72 qui, miraculeusement, n’avaient pas été détruits lors de l’attaque initiale. Il l’a utilisé à la place de sa mitrailleuse détruite pour repousser les combattants talibans, qui se sont ensuite retirés.