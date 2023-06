Un soldat russe vu se rendre à un drone ukrainien s’exprime pour la première fois

Un soldat russe dont la reddition aux forces ukrainiennes a été filmée par une caméra de drone, a parlé pour la première fois de son expérience.

Ruslan Anitin, un conscrit qui a été acculé seul par l’armée ukrainienne près de la ville de Bakhmut, s’est rendu en communiquant via la caméra d’un drone aérien.

« C’était comme si cela ne nous impliquerait jamais du tout », a déclaré Anitin à propos du conflit lors d’une entretien avec le Wall Street Journal sur son expérience.

Anitin, 30 ans, a déjà effectué une année de service obligatoire dans l’armée au début de la vingtaine et n’avait aucune intention de se réengager lorsque l’invasion de l’Ukraine a commencé l’année dernière. Il aurait vécu une vie de classe moyenne avec sa femme et sa fille, gérant son propre magasin d’alcools dans une petite ville près de la frontière lettone.

Cependant, après que Moscou a annoncé la mise en œuvre d’un projet civil en septembre, Anitin a été appelé à son bureau de recrutement local et a dit qu’il devait revenir emballé pour se mobiliser ou faire face à une arrestation pour évasion.

« Nous avons compris qu’ils voulaient nous jeter dans ce hachoir à viande », a déclaré Anitin à la publication.

Anitin et deux de ses camarades ont finalement été déployés dans les tranchées et ont été rapidement pris sous le feu de l’artillerie ukrainienne qui a blessé les trois. Ils ont demandé de l’aide par radio, mais n’ont obtenu aucune réponse. Sans point d’évacuation établi, les trois ont été blessés, coincés et sous observation constante par des drones aériens ukrainiens utilisés pour affiner la précision des tirs d’artillerie.

Ses deux camarades russes, grièvement blessés, finirent par se suicider dans les tranchées.

« Je pensais que je finirais par rester dans cette tranchée pour toujours », a-t-il déclaré au WSJ.

Finalement, Anitin a fait un dernier effort pour raisonner les artilleurs ukrainiens via la caméra d’un drone qui l’observait. Il a communiqué avec les opérateurs de drones à distance par des gestes, des hochements de tête et des notes manuscrites tenues devant la caméra.

Les forces ukrainiennes, prenant pitié d’Anitin, ont utilisé le drone pour le conduire vers leur position fortifiée. Il a parcouru des kilomètres à travers les tranchées et finalement le no man’s land, esquivant les tirs ukrainiens et russes alors qu’il manœuvrait sur le champ de bataille actif et se jeta finalement à genoux, les mains en l’air.

Il a été emprisonné par l’armée ukrainienne et s’est volontairement abstenu de contacter sa famille depuis sa fuite du champ de bataille.

Si Anitin retourne en Russie via un échange de prisonniers, il sera presque certainement emprisonné et recevra une punition sévère, mais il dit qu’il ne s’en soucie plus.

« Qu’ils m’enferment », a-t-il dit. « J’aimerais rentrer chez moi dans ma famille et ne jamais vivre le genre de choses que j’ai vues ici. »