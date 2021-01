Elle dévoile ce réseau de mensonges sur sa page Facebook, où elle publie des dizaines de fois par jour, partageant souvent des liens depuis des sites de droite comme Breitbart et The Epoch Times ou des mèmes QAnon qu’elle a retirés de Twitter. Récemment, son flux comprenait une diatribe contre les verrouillages de Covid-19, un mème granuleux accusant le Congrès de «haute trahison», un message qualifiant Lady Gaga de sataniste et une affirmation selon laquelle «covfefe», une faute de frappe que M. Trump a accidentellement tweetée. il y a trois ans, était un message de renseignement codé.

Mme Gilbert, 57 ans, croit en QAnon, la théorie du complot pro-Trump. Comme tous les fidèles de QAnon, elle est convaincue que le monde est dirigé par un groupe satanique de pédophiles qui comprend les meilleurs démocrates et les élites hollywoodiennes, et que le président Trump a passé des années à diriger une mission top-secrète pour traduire ces malfaiteurs en justice.

Chaque matin, Valerie Gilbert, écrivain et actrice éduquée à Harvard, se réveille dans son appartement de l’Upper East Side; nourrit son chien, Milo, et ses chats, Marlena et Celeste; prépare une tasse de café; et s’assied à sa table ovale de salle à manger.

Il ne fait aucun doute que QAnon, qui a commencé en 2017 avec une série de messages anonymes sur le babillard en ligne de 4chan par «Q», une personne prétendant être un initié de haut rang du gouvernement, a dépassé ses racines à la marge d’extrême droite. . C’est maintenant une grande communauté de théorie du complot qui comprend des mamans de yoga de gauche, des libertaires anti-lockdown et des trumpistes «Stop the Steal». Les croyants de QAnon sont jeunes et vieux, hommes et femmes, instruits et non. Chaque communauté en Amérique en a sa juste part – des dentistes, des pompiers et des agents immobiliers qui ont disparu un jour dans un terrier de médias sociaux et ne sont jamais revenus.

Comme tout mouvement, sa taille – qui se chiffre presque certainement à des millions, bien qu’il soit impossible à quantifier – QAnon contient un large éventail de croyances et de tactiques. Certains «anons» sont des conspirateurs chevronnés qui ont passé des années à explorer les nombreux affluents de la théorie. D’autres sont de nouveaux convertis qui n’ont qu’une vague idée de la façon dont tout cela se connecte. Il y a des guerriers du clavier respectueux des lois ainsi que des radicaux violents et déséquilibrés.

Mais il n’y a pas eu d’arrestations massives, et M. Trump quitte ses fonctions mercredi sous le nuage d’une deuxième mise en accusation. De nombreux adeptes éminents de QAnon ont été arrêtés pour leur rôle dans l’émeute mortelle de la foule de ce mois-ci au Capitole américain. Des milliers de personnes les empêchent d’accéder aux principaux réseaux sociaux pour avoir diffusé de fausses informations sur la fraude électorale, et les forces de l’ordre traitent le mouvement comme une menace extrémiste nationale.

Ce sont des temps déroutants pour les adeptes de QAnon, une théorie du complot dérangée née dans les entrailles d’Internet. On leur a dit que M. Trump serait réélu dans un glissement de terrain et qu’une «tempête» à venir exposerait le réseau mondial de pédophiles et traduirait ses dirigeants en justice.

Le pedigree d’élite de Mme Gilbert – elle a fréquenté la Dalton School à Manhattan et a travaillé sur The Harvard Lampoon avec Conan O’Brien dans les années 1980 – illustre le large éventail de personnes qui se sont retrouvées sous l’emprise de Q. Et son histoire montre à quel point il sera difficile de ramener ces personnes à la réalité.

«Ce ne sont pas seulement de jeunes incels masculins qui vivent dans les sous-sols de leurs parents et qui ne peuvent pas trouver un vrai travail», a déclaré Mike Rothschild, un chercheur en théorie du complot qui écrit un livre sur QAnon. «QAnon vous donne une cible vers laquelle pointer votre colère, et cela vous donne quelque chose à faire. C’est quelque chose qui peut plaire à quiconque est mécontent de quelque manière que ce soit. »

Ce qui attire Mme Gilbert et de nombreuses autres personnes vers QAnon n’est pas seulement le contenu de la théorie du complot elle-même. C’est la communauté et le sens de la mission qu’elle procure. Les nouveaux croyants de QAnon sont invités à bavarder et à envoyer des SMS, et leurs messages sont remplis de likes et de retweets. Ils se font des amis, et on leur dit qu’ils ne sont pas seuls accros à Facebook qui plissent les yeux sur des photos de paparazzi agrandies, mais des patriotes rassemblant des «informations» pour une révolution juste.

Cet élément social signifie également que les adeptes de QAnon ne seront probablement pas persuadés de leurs croyances uniquement par la logique et la raison.

«Ces gens ne sont pas des cultistes baveux et contrôlés par l’esprit», a déclaré M. Rothschild. «Les gens qui sont dans Q aiment ça. Ils aiment en faire partie. Vous ne pouvez pas démystifier et vérifier les faits pour vous en sortir, car ces gens ne veulent pas partir. «

J’ai rencontré Mme Gilbert pour la première fois en 2019, quelques mois après qu’elle se soit sérieusement lancée dans QAnon. Amicale et à la voix douce, elle a expliqué que les élites hollywoodiennes avaient mené des rituels de sang Illuminati à huis clos, que l’ordinateur portable de l’ancien représentant Anthony Weiner contenait une vidéo d’Hillary Clinton commettant un meurtre, et que les photos d’une récente réunion entre M. Trump et la reine Elizabeth II prouvaient qu’il l’avait secrètement détrônée.