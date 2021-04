Deux officiers de police de Virginie sont poursuivis par un lieutenant de l’armée américaine après avoir été filmés en train de menacer et de vaporiser du poivre sur l’homme noir lors d’un arrêt de la circulation après qu’il ait refusé à plusieurs reprises de sortir de son véhicule.

Dans une vidéo bodycam de décembre 2020, qui est devenue virale après être apparue en ligne cette semaine, les officiers Joe Gutierrez et Daniel Crocker ont pu être entendus ordonnant au sous-lieutenant Caron Nazario du US Army Medical Corps de quitter son SUV plus de 40 fois.

Nazario, cependant, ne s’est pas conformé et a plutôt demandé aux officiers pourquoi il était arrêté et a protesté, « Je sers activement ce pays et c’est comme ça que tu vas me traiter? » Après avoir prétendu qu’il était « peur de sortir » de son véhicule, l’un des agents a répondu, « Tu devrais l’être, sors. »

Après avoir refusé l’ordre, l’un des agents a ensuite pulvérisé Nazario au visage avec du gaz poivré à plusieurs reprises avant de lui dire: « Vous avez rendu cette voie plus difficile que si vous aviez simplement obéi. Sortez de la voiture! »

Nazario s’est finalement conformé à l’ordre, mais a ensuite refusé de se rendre au sol, demandant à la place aux officiers ce qui se passait. Les officiers ont alors pu être vus en train d’essayer de faire tomber Nazario au sol alors qu’il résistait et appelait la situation en larmes. « F * cked up. »

C’est dégoûtant, non américain, abusif, raciste et PAS représentatif de 99% des hommes et des femmes qui servent honorablement en #Virginie comme soldats, officiers et shérifs. Jetez ces deux-là de la force et assurez-vous qu’ils ne seront plus jamais embauchés dans un uniforme où que ce soit – période. https://t.co/aeYHdGts0N – David I. Ramadan (@DavidIRamadan) 10 avril 2021

Nazario poursuit les deux officiers pour avoir prétendument violé ses droits constitutionnels, affirmant qu’il avait été victime d’un profilage racial lors de l’arrêt de la circulation, et a fait référence aux mots utilisés par l’un des agents – en particulier l’accusation selon laquelle il était « Fixin ‘pour chevaucher la foudre, » qui serait une référence à l’exécution par la chaise électrique.

La police, cependant, aurait arrêté Nazario pour n’avoir pas de plaque d’immatriculation arrière sur le véhicule, bien que Nazario avait une plaque d’immatriculation temporaire. « scotché à l’intérieur de sa lunette arrière, » selon Vice News.





Ils ont également accusé Nazario de « éluder » eux, alors qu’il passait un peu moins de deux minutes à conduire jusqu’à une station-service avant de s’arrêter, et se plaignait également des vitres teintées du véhicule.

Gutierrez – un ancien combattant lui-même – a affirmé dans son rapport de police qu’il n’avait pas inculpé Nazario parce qu’il ne voulait pas ruiner sa carrière à cause d’un « décision erronée », mais le procès de Nazario prétend qu’on lui a dit de « chill and let this go » suite à l’incident ou faire face à des accusations

Lorsque la vidéo est devenue publique, de nombreux médias sociaux se sont précipités pour critiquer le comportement des agents, l’appelant «dégoûtant», «non américain», et « injurieux, » et exigeant que les deux policiers soient licenciés.





