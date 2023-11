Un soldat israélien tué dans une attaque au couteau à Jérusalem venait de la région métropolitaine d’Atlanta

Lubin est diplômé du Dunwoody High School, puis a immigré en Israël. Elle a rejoint Tsahal il y a environ un an et demi, selon son grand-oncle Rick Halpern.

Elle a été tuée lors d’une attaque perpétrée par un jeune de 16 ans brandissant un couteau, qui a également blessé un autre officier israélien ; l’attaquant a été tué par balle par d’autres soldats de Tsahal, selon le Jerusalem Post.

«Tous ceux qui la connaissaient la connaissaient comme une personne aimante, vive et attentionnée», a déclaré Halpern. “C’était aussi une personne très forte et dure.”

Lubin a été affecté comme officier de police à la Porte de Damas, dans la vieille ville de Jérusalem, qui se trouve dans le quartier musulman.

« C’était l’un des endroits les plus dangereux de tout Israël », a déclaré Halpern. Les parents de Lubin, David et Robin Lubin, prévoyaient de s’envoler pour Israël mardi, a-t-il déclaré, et les funérailles étaient prévues jeudi en Israël, où elle sera enterrée.

Le gouverneur Brian Kemp a exprimé ses condoléances dans une publication sur les réseaux sociaux.

« Marty, les filles et moi avons le cœur brisé par la tragique nouvelle de la mort de Rose Lubin. Son courage et son engagement dans la lutte contre le mal sont une source d’inspiration pour nous tous, et nous continuerons à garder sa famille et ses proches dans nos pensées et nos prières pendant cette période difficile.

Dans un discours prononcé en mai dernier devant les Amis des Forces de défense israéliennes d’Atlanta lors de leur gala de collecte de fonds, Lubin a décrit son travail comme un mélange de combat et de police de proximité.

Ma nièce, Rose Lubin, conférencière invitée au gala de ce soir pour les Amis de Tsahal. posté par Rick Halpern le lundi 1er mai 2023

“Je suis un soldat entraîné au combat, spécialisé dans le terrorisme, avec l’autorité d’un policier”, a déclaré Lubin lors de son discours. “Cela signifie qu’en une seule journée, je pourrais donner une contravention à quelqu’un qui ne porte pas de ceinture de sécurité, ou me lancer dans une poursuite à pied après quelqu’un qui a lancé un cocktail Molotov sur un soldat.”

Elle a ajouté : « Chacun d’entre nous a subi une attaque terroriste. »

À la Dunwoody High School, Lubin s’est distinguée en tant que lutteuse de compétition, écrivaine et membre de l’équipe d’encouragement universitaire.

Paul Siegel, professeur à Dunwoody, qui a enseigné à Rose en première année, a écrit sur le Page Facebook de la région de Dunwoody que “Qu’elle soit sur la touche pour applaudir, huer les garçons sur le tapis de lutte ou travailler sur l’annuaire, elle a toujours fait de son mieux avec humour et grâce.”

En plus de ses réalisations sportives, Lubin a remporté la première place au niveau du district du concours Georgia Young Authors en 2018.

Gayle Hard, qui entraîne l’équipe d’encouragement de l’école secondaire Dunwoody depuis 22 ans, a déclaré que Lubin l’avait approchée juste avant sa première année au lycée et lui avait demandé si elle pouvait essayer. Lubin n’avait jamais applaudi et n’avait jamais assisté à un match de football, a-t-elle déclaré.

Comme les matchs de football avaient lieu le vendredi soir, ce qui fait partie du sabbat juif, Lubin a obtenu la permission de son rabbin d’y assister, a expliqué Hard. Lubin a également refusé l’offre de rentrer chez elle en voiture ou d’utiliser le téléphone ces soirs-là, et a apporté sa propre nourriture casher pour les repas d’équipe.

«J’étais constamment impressionné par son éthique de travail, son dévouement et son engagement», a déclaré Hard.

«C’était une enfant formidable, modeste et humble, qui faisait toujours ce qu’il y avait de mieux pour le groupe sans jamais céder sur ses convictions. J’aimerais qu’il y ait plus de gens comme elle dans le monde.

Les anciens élèves de l’équipe Cheer Squad ont échangé des SMS après avoir appris la nouvelle de la mort de Lubin, a déclaré Hard. “Ils ont le cœur brisé.”

