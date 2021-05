Un soldat israélien se retrouve avec un couteau de cuisine dans le dos après qu’un couteau a été abattu lors de violents affrontements

Un soldat ISRAELI a eu un couteau plongé dans son dos après qu’un couteau palestinien l’ait attaqué ainsi qu’une autre personne à Jérusalem quelques jours à peine après qu’un cessez-le-feu ait été convenu.

Dans ce qui est décrit comme une attaque terroriste, l’assaillant a poignardé deux personnes avant d’être abattu par des flics.

5 Le soldat s’est retrouvé avec un couteau de cuisine coincé dans le dos Crédit: Twitter

5 Les forces de sécurité israéliennes et les services d’urgence sur le site de l’attaque près du quartier de Sheikh Jarrah Crédit: AFP

Cela intervient au lendemain d’une guerre de 11 jours entre Israël et la Palestine après que les affrontements à Jérusalem aient déclenché un bombardement.

Le service d’urgence du Magen David Adom a déclaré avoir traité lundi deux hommes au début de la vingtaine avec des coups de couteau au haut du corps.

L’armée a identifié l’un des blessés comme étant un soldat et une vidéo publiée sur les réseaux sociaux l’a montré agenouillé par terre avec un couteau de cuisine logé dans le dos alors que les médecins se précipitaient pour l’aider.

Les deux victimes ont été emmenées dans des hôpitaux voisins.

La police n’a fourni aucun détail sur l’attaquant mais l’a qualifié de « terroriste », un terme généralement réservé aux assaillants palestiniens, rapporte Associated Press.

Les coups de couteau ont eu lieu près du quartier de Sheik Jarrah à Jérusalem-Est, où des dizaines de familles palestiniennes font face à la menace d’expulsion par des colons juifs – l’un des déclencheurs sous-jacents des récentes violences.

5 L’attaquant a été abattu par la police Crédit: AFP

5 L’attaque est survenue quelques jours à peine après qu’un cessez-le-feu ait été convenu Crédit: EPA

5 Les Palestiniens célèbrent le cessez-le-feu négocié par l’Égypte entre Israël et le mouvement islamique Hamas au pouvoir dans la ville de Gaza Crédit: AFP

Israël a capturé Jérusalem-Est, avec la Cisjordanie et la bande de Gaza, lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967.

Les Palestiniens veulent les trois territoires pour leur futur État et considèrent Jérusalem-Est comme leur capitale. Israël a annexé Jérusalem-Est dans une démarche non reconnue internationalement et considère la ville entière comme sa capitale unifiée.

L’attaque de lundi est intervenue après qu’un cessez-le-feu est entré en vigueur vendredi matin, mettant fin à 11 jours d’intenses barrages de roquettes depuis Gaza et des frappes aériennes d’Israël.

Plus de 250 personnes ont été tuées, la grande majorité d’entre elles palestiniennes.

Les combats ont commencé le 10 mai, lorsque des militants du Hamas à Gaza ont tiré des roquettes à longue portée sur Jérusalem après des jours d’affrontements entre des manifestants palestiniens et la police israélienne dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa.

Al-Aqsa se trouve dans la vieille ville de Jérusalem et est le lieu le plus saint pour les juifs, qui l’appellent le mont du Temple parce que c’était l’emplacement des temples bibliques.

Le site a connu plusieurs flambées de violence israélo-palestinienne au fil des ans.

L’accord de vendredi – négocié par l’Égypte – a mis fin à la plus lourde série de combats entre les ennemis acharnés depuis une guerre de 50 jours en 2014.

Le Hamas a revendiqué la «victoire» sur Israël en applaudissant les Palestiniens dans les rues de Gaza en déclenchant des feux d’artifice, en montrant des signes «V» et en agitant des drapeaux.