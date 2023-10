Un soldat israélien révèle les derniers messages désespérés du couple avant le massacre du Hamas | Nouvelles du monde

Tendant son téléphone, un soldat s’est dirigé vers moi dans les ruines d’un kibboutz du sud d’Israël.

« Voici mon ami », a-t-il déclaré en montrant sur l’écran une photo d’une belle jeune femme et de son fiancé.

Ils s’appelaient Nieve Raviv, 27 ans, et Nirel Zini, également dans la vingtaine. Le soldat a décrit Nieve comme quelqu’un au grand cœur qui rendait les gens heureux.

« J’ai appris hier qu’elle avait été tuée ici », a-t-il déclaré en désignant un groupe de maisons dévastées.

Leurs murs autrefois blancs sont noircis par le feu – ceux qui sont encore debout, du moins.

Il a ajouté : « La pire nouvelle… Vous pensez juste à votre ami qui vient de partir, vous ne le reverrez plus. »

Guerre Israël-Hamas en direct : Israël prépare une attaque aérienne, terrestre et maritime

Le jeune couple vivait dans le kibboutz de Kfar Aza, l’une des communautés les plus brutalement détruites lorsque Hamas des militants des environs Gaza ont saccagé cette étendue de terres agricoles rurales le week-end dernier.

Leur petit et simple bungalow n’est plus qu’une enveloppe carbonisée. Le front tout entier a été détruit – très probablement à cause de la violente fusillade qui a éclaté après l’effusion de sang alors que les forces israéliennes ripostaient.

Le soldat, qui a demandé à rester anonyme, m’a montré un échange de SMS entre Nirel et Nieve de samedi dernier alors que les militants franchissaient pour la première fois une clôture métallique qui marque la limite du kibboutz, à peine à un kilomètre de l’entrée de Gaza.

Image:

Nieve Raviv et Nirel Zini





Messages de Nirel : « Ils sont là. »

Il dit qu’il pose son téléphone.

Nieve envoie alors une série de messages, lui demandant de lui envoyer un signal indiquant qu’il va bien.

« Dis-moi que tu es en vie. Dis-moi juste quelque chose. »

Il n’y a pas de réponse. Puis ses messages s’arrêtent aussi.

En savoir plus:

Un soldat anglo-israélien blessé décrit l’attaque du Hamas

Des milliers de personnes à Londres manifestent leur soutien à la Palestine

Le Royaume-Uni pourrait être complice des crimes de guerre à Gaza, prévient un député conservateur

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





15h00

70 morts dans une frappe aérienne israélienne



Les soldats israéliens qui ont débarrassé le kibboutz des envahisseurs du Hamas ont déclaré que ce qui s’était passé ici était un massacre.

Les corps des victimes ont été soigneusement emportés, tandis que les restes de certains de leurs assassins sont encore visibles.

Une odeur de mort flotte dans l’air.

Des douilles de balles gisent au milieu de béton brisé.

Un cyclomoteur cassé de couleur violette gisait sur le côté, probablement conduit par l’un des assaillants.

Le soldat, pleurant son ami, a déclaré qu’il était revenu au service actif en tant que réserviste à la suite de cette atrocité.

Il s’est dit prêt à se joindre à une attaque terrestre prévue sur Gaza si l’ordre lui en était donné.

Lorsqu’on lui a demandé s’il cherchait à se venger, il a répondu : « Je ne veux pas de vengeance, je veux juste la justice… Je veux ramener la vie ici, et je veux m’assurer que cela ne se reproduise plus jamais. »