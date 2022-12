Un soldat irlandais de la FINUL tué dans le sud du Liban

Les détails de l’attaque sont « clairsemés et contradictoires », indique le communiqué, qui ajoute qu’il se coordonne avec les Forces armées libanaises et a lancé une enquête sur l’incident. Après avoir exprimé ses condoléances, il a ajouté : “Nos pensées vont également aux civils locaux qui pourraient avoir été blessés ou effrayés lors de l’incident”.

Les forces de défense irlandaises ont déclaré que les quatre membres du personnel avaient été emmenés dans un hôpital près de Sidon, où un soldat a été déclaré mort à son arrivée, et un autre avait subi une intervention chirurgicale et se trouve dans un état grave. Les deux autres sont soignés pour des blessures mineures.

Les 4 membres restants du convoi n’ont pas été blessés et sont sains et saufs.

Simon Coveney, ministre irlandais de la Défense et des Affaires étrangères, a déclaré dans sa propre déclaration qu’il rencontrerait le secrétaire général de l’ONU “pour discuter de la perte de notre soldat de la paix et de l’enquête complète qui doit maintenant suivre”.

La dernière attaque mortelle contre le personnel de maintien de la paix de la FINUL remonte à 2007, lorsque six soldats de la paix espagnols ont été tués dans une bombe près de la frontière libano-israélienne. Personne n’a revendiqué l’attaque, qui a eu lieu un an après la guerre d’un mois de 2006 entre Israël et le Hezbollah, le parti politique le plus puissant et la force armée la plus puissante du pays.