Chaque fois que l’on mentionne l’armée indienne, l’image des soldats nous vient à l’esprit, la plupart du temps tenant des fusils et stationnés aux frontières pour assurer la sécurité de notre nation. Bien souvent, leur devoir éclipse le fait qu’ils sont des humains nés avec de nombreux talents qui peuvent ne pas être mis en lumière. Combien de fois avez-vous vu des vidéos d’hommes de l’armée chantant, dansant ou faisant des activités récréatives pour simplement profiter de leur meilleur?

Une de ces vidéos a été diffusée sur Twitter, capturant l’attention et le respect de la nation, dans laquelle on peut voir un soldat jouer de la batterie avec désinvolture et se reposer des soldats fascinés par son talent. Le clip de deux minutes et demie a été partagé par un pseudo Twitter appelé Soldierathon le 9 février et depuis lors, il a fait beaucoup de bruit sur le site de médias sociaux.

Dans la vidéo, un soldat indien nommé Sam K Daniel berce ses collègues alors qu’il est assis sur une chaise et joue de la batterie. Non seulement il a attiré l’attention de tout le monde, mais ils semblent être avec lui alors qu’il saute d’une mélodie à l’autre sans problème. Quelques instants plus tard, on peut le voir jouer de la batterie et faire tourner les deux baguettes dans ses mains en même temps. Les trucs et son rythme sont envoûtants. Les soldats debout en cercle autour de lui semblent stupéfaits et impressionnés par ses compétences uniques.

La vidéo a également impressionné le public en ligne. Il a été vu plus de 67 000 fois, avec plus de 8 000 likes et près de 2 000 retweets. Les internautes impressionnés par le talentueux soldat et ne pouvaient s’empêcher de louer ses compétences

Le talent ne peut jamais être caché. M’a fait la chair de poule, puisses-tu prospérer – Jagnya Prakash Rath (@drjrath) 8 février 2021

Soldat incroyable et superbement talentueux !! – Patriotic Maverick (@RDhulubulu) 8 février 2021

Vous l’avez déjà rendu célèbre – Jai Sri Ram (@ JaiSriR23742967) 9 février 2021

L’un des utilisateurs a écrit que «son frère est déjà célèbre car il protège notre patrie».

Notre frère est déjà célèbre car il protège notre patrie! – Shajieel Ravindran (@shajieel) 8 février 2021

Les services regorgent de tels talents. Bravo soldat. – Sameer S Satavahana ⚓ (@sssatvahana) 8 février 2021

La section des commentaires est remplie de gens qui chantent des louanges pour l’armée indienne et la plupart des gens ont écrit «Jai Hind» dans la section.

Jai Jawan..Jai Hindustan …. – Santhosh Sagar (@ Santhos71936187) 8 février 2021

Beau, n’est-ce pas?