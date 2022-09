Un soldat “fort probable” a tué un journaliste, selon une enquête de l’armée israélienne

L’armée israélienne a déclaré lundi qu’il y avait une “forte possibilité” qu’un soldat ait tué un journaliste bien connu d’Al Jazeera en Cisjordanie occupée en mai dernier, alors qu’elle annonçait les résultats de son enquête sur le meurtre.

Lors d’un briefing aux journalistes, un haut responsable militaire a déclaré qu’un soldat avait ouvert le feu après avoir identifié par erreur Shireen Abu Akleh comme une militante. Mais il n’a fourni aucune preuve pour étayer l’affirmation israélienne selon laquelle des hommes armés palestiniens étaient présents dans la région et a déclaré que personne ne serait puni. Il n’a pas non plus abordé les preuves vidéo montrant que la zone était calme avant qu’Abu Akleh ne soit abattu.

Les conclusions font suite à une série d’enquêtes menées par des organisations médiatiques et les États-Unis qui ont conclu qu’Israël avait tiré, ou très probablement avait tiré, le coup de feu mortel. Mais il était peu probable qu’ils mettent l’affaire au repos.

“Il l’a mal identifiée”, a déclaré le responsable, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat conformément aux directives d’information militaire. “Ses rapports en temps réel … indiquent absolument une erreur d’identification.”

Abu Akleh portait un casque et un gilet l’identifiant comme journaliste lorsqu’elle a été tuée en mai alors qu’elle couvrait des raids militaires israéliens en Cisjordanie occupée.

Le groupe israélien de défense des droits de l’homme B’Tselem a accusé l’armée de procéder à un blanchiment.

“Ce n’était pas une erreur. C’est une politique”, a déclaré le groupe.

Une peinture murale représentant Abu Akleh est exposée sur une partie de la barrière de séparation israélienne dans la ville cisjordanienne de Bethléem le 6 juillet. La peinture murale de l’artiste palestinien Taqi Spateen est apparue quelques jours avant la visite du président américain Joe Biden. (Mahmoud Illéan/Associated Press)

Le chef du bureau local d’Al Jazeera, Walid Al-Omari, a accusé l’armée d’essayer d’échapper à ses responsabilités. “Il s’agit clairement d’une tentative de contourner l’ouverture d’une enquête criminelle”, a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Le Palestino-Américain de 51 ans avait couvert la Cisjordanie pendant deux décennies et était un visage bien connu dans le monde arabe. Les Palestiniens et la famille d’Abu Akleh ont accusé Israël de l’avoir intentionnellement tuée, et sa mort reste un point de discorde majeur entre les parties.

Le responsable a déclaré que l’armée n’a pas pu déterminer de manière concluante d’où provenait le feu, affirmant qu’il pouvait y avoir des hommes armés palestiniens dans la même zone que le soldat israélien. Mais il a ajouté que le soldat avait tiré sur le journaliste “avec une très forte probabilité” et qu’il l’avait fait par erreur.

Le responsable n’a pas expliqué pourquoi les récits de témoins et les vidéos ne montraient aucune activité militante dans la région, ni aucun coup de feu dans les environs jusqu’au barrage qui a frappé Abu Akleh et blessé un autre journaliste.

La famille du journaliste critique l’enquête

Il n’a pas non plus précisé pourquoi l’enquête avait duré quatre mois, bien qu’il ait déclaré que le chef de l’armée israélienne avait demandé plus d’informations après une enquête initiale. Le responsable a déclaré que l’enquête avait été partagée avec le procureur indépendant de l’armée, qui avait décidé de ne pas ouvrir d’enquête criminelle. Cela signifie que personne ne sera inculpé lors de la fusillade.

La famille d’Abou Akleh a critiqué l’enquête, affirmant que l’armée “avait tenté d’obscurcir la vérité et d’éviter toute responsabilité” dans le meurtre.

La famille a également réitéré son appel à une enquête américaine indépendante et à une enquête de la Cour pénale internationale.

Les groupes de défense des droits affirment que les enquêtes israéliennes sur les morts par balles de Palestiniens traînent souvent pendant des mois ou des années avant d’être discrètement closes et que les soldats sont rarement tenus pour responsables.

REGARDER | Un journaliste d’Al Jazeera tué : Un journaliste d’Al Jazeera tué lors d’un raid israélien en Cisjordanie Shireen Abu Akleh, journaliste chevronnée d’Al Jazeera, a été tuée par balle alors qu’elle couvrait un raid militaire israélien dans la ville occupée de Jénine, en Cisjordanie.

Israël a déclaré qu’elle avait été tuée au cours d’une bataille complexe avec des militants palestiniens et que seule une analyse médico-légale de la balle pourrait confirmer si elle a été tirée par un soldat israélien ou un militant palestinien. Cependant, une analyse de la balle menée par les États-Unis en juillet dernier n’a pas été concluante, car les enquêteurs ont déclaré que la balle avait été gravement endommagée.

Une reconstruction de l’Associated Press de son meurtre a soutenu les témoignages selon lesquels elle a été tuée par les forces israéliennes. Des enquêtes ultérieures menées par CNN, le New York Times et le Washington Post ont abouti à des conclusions similaires, tout comme la surveillance par le bureau du chef des droits de l’homme de l’ONU.

Abu Akleh est devenu célèbre il y a deux décennies lors de la deuxième intifada palestinienne, ou soulèvement, contre le régime israélien. Elle a documenté les dures réalités de la vie sous le régime militaire israélien – maintenant bien dans sa sixième décennie sans fin en vue – pour les téléspectateurs du monde arabe.

La police israélienne a attiré de nombreuses critiques du monde entier lorsqu’elle a battu des personnes en deuil et des porteurs lors de ses funérailles à Jérusalem le 14 mai. sévèrement puni.

Jénine a longtemps été un bastion de militants palestiniens, et plusieurs attaques meurtrières récentes à l’intérieur d’Israël ont été perpétrées par des jeunes hommes de la ville et des environs. Israël mène fréquemment des raids militaires à Jénine, qui, selon lui, visent à arrêter des militants et à empêcher de nouvelles attaques.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et a construit des colonies où près de 500 000 Israéliens vivent aux côtés de près de trois millions de Palestiniens. Les Palestiniens veulent que le territoire forme la partie principale d’un futur État.