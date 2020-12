Le soldat des forces spéciales et le vétéran de l’armée retrouvés morts à Fort Bragg dans un double homicide présumé faisaient tous deux face à des accusations criminelles, a-t-il été révélé.

Les corps du Master Sgt. William Lavigne II, 37 ans, et le vétéran de l’armée Timothy Dumas, 44 ans, ont tous deux été découverts sur la base de Caroline du Nord le 2 décembre, envoyant des ondes de choc à travers l’armée.

Aujourd’hui, de nouveaux détails sur l’affaire sont révélés, au milieu des révélations selon lesquelles les deux hommes devaient comparaître devant le tribunal et auraient fait l’objet d’une enquête pour vente de drogue.

Selon le Fayetteville Observer, Dumas était «censé comparaître devant le tribunal de district du comté de Forsyth le 17 décembre pour des accusations d’introduction par effraction, de communication de menaces et de se faire passer pour un agent des forces de l’ordre.

Dans cette affaire, Dumas aurait enfoncé la porte d’un appartement avant de dire à l’occupant masculin qu’il était policier et aurait proféré une série de menaces.

Pendant ce temps, Lavigne «devait comparaître devant le tribunal de district du comté de Cumberland le 15 janvier pour une accusation de délit de fuite».

Les deux cas n’ont pas été liés par des journalistes ou des responsables de l’application des lois, et on ne sait pas à quel point Lavigne et Dumas étaient réellement proches l’un de l’autre.

Aucun autre militaire ne s’est présenté pour détailler la relation entre les deux hommes, qui reste obscurcie par le mystère.

Cependant, le fait que les deux hommes aient récemment eu des contacts avec la loi a conduit certains à soupçonner qu’ils étaient impliqués dans des relations louches ensemble avant leur mort.

Un responsable de l’armée a déclaré à CBS News que « les enquêteurs soupçonnaient [their deaths] était un double homicide résultant d’un trafic de drogue qui a mal tourné ».

Un autre responsable de la défense a déclaré au réseau que Lavigne et Dumas avaient tous deux « fait l’objet d’une enquête pour consommation et vente de drogue »

Les corps du Master Sgt. William Lavigne II (à gauche) et le vétéran de l’armée Timothy Dumas (à droite) ont tous deux été découverts sur la base de Caroline du Nord le 2 décembre, envoyant des ondes de choc à travers l’armée.

Plus tôt cette semaine, il a également été révélé que Lavigne aurait été responsable de la fusillade mortelle du béret vert Mark Leshikar lors d’une altercation en 2018.

Dans un rapport publié par Connecting Vets et Radio.com, la famille de Leshikar a révélé comment Lavigne aurait abattu Leshikar chez lui il y a deux ans, mais n’a jamais été inculpé, malgré des incohérences dans son récit de l’incident.

Lavigne avait affirmé que Leshikar, 33 ans, avec qui il avait été de bons amis, l’avait attaqué avec un tournevis.

Pourtant, il a d’abord dit aux flics que Leshikar s’était suicidé et, dans une autre version des événements, a déclaré qu’il ne pouvait pas voir les mains de Leshikar et qu’il n’aurait pas su s’il avait un tournevis, selon Connecting Vets.

Un officier enquêteur du 1er Commandement des Forces Spéciales a écrit dans un mémorandum que Lavigne n’était pas crédible dans son récit de l’incident. Cependant, le commandement a toujours jugé que la mort de Leshikar était dans l’exercice de ses fonctions.

Sgt. Mark Leshikar (photo) de première classe a été abattu par Lavigne en mars 2018 par Lavigne Cops, a déclaré que la fusillade était justifiable malgré les incohérences dans l’histoire de Lavigne.

Le bureau du shérif du comté de Cumberland a également déclaré la mort de Leshikar comme un «homicide justifiable».

La sœur de Leshikar, Nicole Rick, a déclaré à Connecting Vets que Lavigne et Leshikar étaient les meilleurs amis, mais se disputaient souvent et étaient tous deux impliqués dans la prise de drogue.

Leshikar avait un travail de bureau à Fort Bragg après avoir souffert d’une lésion cérébrale traumatique due à un engin explosif improvisé qui détonait près de lui. Il avait servi en Afghanistan et au Tadjikistan.

Sa famille a déclaré qu’il était devenu accro au tramadol, qui lui avait été prescrit pour traiter ses lésions cérébrales et qu’il avait commencé à s’automédiquer avec du Valium.

Les deux hommes auraient consommé de la cocaïne.

« Je connaissais les médicaments de Mark, je connaissais les médicaments de Billy », a déclaré la mère de Leshikar, Tammy Mabey, à Connecting Vets.

Lavigne continuerait à avoir un autre contact avec la loi l’année suivante.

En février 2019, il a été accusé d’un crime pour avoir prétendument hébergé un évadé, mais sa date d’audience et l’accusation ont par la suite disparu des archives.

En février 2019, Lavigne a été accusé d’un crime pour avoir prétendument hébergé un évadé, mais sa date d’audience et l’accusation ont ensuite disparu des dossiers (photo ci-dessus)

Fort Bragg, couvrant près de 172 000 acres, est l’un des plus grands complexes militaires du monde, selon son site Web. Il compte environ 57 000 militaires, 11 000 employés civils et 23 000 membres de la famille

Lavigne s’est enrôlé dans l’armée en 2001 et s’est déployé à plusieurs reprises en Afghanistan et en Irak pour soutenir la guerre mondiale contre le terrorisme.

En 2007, il est diplômé du cours de qualification des forces spéciales et a été affecté aux 1ères forces spéciales avec une affectation de suivi au commandement des opérations spéciales de l’armée américaine.

Dumas a servi dans l’armée de 1996 à 2016.

La mort de Lavigne et Dumas a été découverte plus tôt ce mois-ci après que leurs corps aient été retrouvés dans la zone d’entraînement de Fort Bragg.

WRAL a rapporté, citant une source anonyme familière avec l’affaire, qu’un corps a été retrouvé à plat sur le sol. L’autre était enveloppé dans une couverture près d’une camionnette.

Les décès font l’objet d’une enquête de la part d’agents spéciaux du Commandement des enquêtes criminelles de l’armée.

Fort Bragg, couvrant près de 172 000 acres, est l’un des plus grands complexes militaires du monde, selon son site Web. Il compte environ 57 000 militaires, 11 000 employés civils et 23 000 membres de leur famille.